Scuola, in Liguria si riparte il 14 settembre: nella nostra provincia 247 conferme sul sostegno

Il conto alla rovescia per il ritorno sui banchi è ormai iniziato. Lunedì 14 settembre sarà il primo giorno di scuola in Liguria e, sul fronte organizzativo, si sono concluse regolarmente le principali attività preliminari per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027. Un lavoro che ha coinvolto la Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale e gli Uffici scolastici territoriali, impegnati nelle procedure di reclutamento e nell’assegnazione degli incarichi. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai posti di sostegno e alle supplenze annuali. In provincia di Imperia, uno dei dati più significativi riguarda proprio la continuità didattica per gli studenti con disabilità. Sono infatti 247 i docenti di sostegno a tempo determinato confermati per il nuovo anno scolastico.

La procedura di conferma dei docenti di sostegno viene adottata per il secondo anno consecutivo con l’obiettivo di garantire la maggiore continuità possibile agli studenti con disabilità. L’intento è permettere ai ragazzi di ritrovare, al rientro a scuola, lo stesso insegnante che li ha accompagnati durante l’anno precedente, evitando per quanto possibile cambiamenti che potrebbero incidere sul percorso didattico. Il dato della provincia di Imperia si inserisce in un quadro regionale che comprende complessivamente 1.566 conferme: 843 a Genova, 247 appunto nell’Imperiese, 209 a Savona e 267 alla Spezia. Numeri che fotografano una delle operazioni più importanti messe in campo dall’amministrazione scolastica in vista della ripresa delle lezioni.

Sul fronte delle assunzioni, invece, sono 895 i docenti immessi in ruolo in Liguria, dei quali 272 su posti di sostegno. A questi si aggiungono 61 assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti di Religione Cattolica. Sempre sul fronte del personale docente, entro il termine del 31 agosto è stato effettuato il primo turno di conferimento degli incarichi di supplenza da GPS nelle quattro province liguri. Sono stati individuati 3.383 docenti, ma le operazioni non sono ancora completamente terminate: sono infatti già in corso ulteriori turni di conferimento per coprire le disponibilità determinate dalle rinunce sopravvenute. Anche in questo caso l’obiettivo è arrivare all’avvio delle lezioni con il maggior numero possibile di cattedre assegnate.

Non soltanto docenti. La macchina organizzativa ha interessato anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. In Liguria sono state effettuate 342 immissioni in ruolo di personale ATA, alle quali si aggiungono i conferimenti delle supplenze annuali sugli ulteriori posti rimasti vacanti. Sono inoltre 6 i nuovi incarichi di funzionari di Elevata Qualificazione, mentre per quanto riguarda i dirigenti scolastici sono state effettuate quest’anno 8 nuove nomine. Un insieme di operazioni che ha richiesto un intenso lavoro da parte degli uffici, chiamati a completare le diverse procedure nel rispetto delle scadenze previste e a monitorare le esigenze dei singoli territori.

Il direttore generale dell’USR Liguria, Antimo Ponticiello, ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla preparazione del nuovo anno scolastico, dagli uffici al personale della scuola, passando per gli interlocutori istituzionali e le Parti Sociali. "L’obiettivo è accompagnare le studentesse e gli studenti, le famiglie e la comunità alla ripresa delle attività didattiche 2026/27", ha sottolineato Ponticiello, evidenziando come il lavoro non si esaurisca con le scadenze amministrative. "Tutti gli uffici continuano a monitorare le realtà territoriali anche nelle prossime settimane, intervenendo laddove necessario per lavorare su specifiche richieste ed esigenze in raccordo con la dirigenza e nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica".

Per l’Imperiese, dunque, il dato delle 247 conferme sul sostegno rappresenta uno degli elementi centrali della vigilia del nuovo anno scolastico. Una misura pensata per rafforzare la continuità educativa e didattica e che coinvolge direttamente numerose famiglie del territorio. Restano naturalmente da completare le operazioni legate alle rinunce e alle ulteriori disponibilità che dovessero emergere nei prossimi giorni. L’Ufficio scolastico regionale assicura infatti che il monitoraggio proseguirà anche dopo l’inizio delle lezioni, con l’obiettivo di intervenire sulle situazioni che dovessero presentare particolari necessità. Il 14 settembre, intanto, la campanella tornerà a suonare in tutta la Liguria, dando ufficialmente il via all’anno scolastico 2026/2027.