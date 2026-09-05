Rigenerazione urbana nell’entroterra: la Regione fa il punto all'Expo Valle Arroscia

Si è svolto oggi pomeriggio, nell’ambito della 13ª edizione di Expo Valle Arroscia, il convegno “Rigenerazione urbana nell’entroterra: strategie e prospettive”, promosso dall’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola e ospitato nella sala di Rappresentanza del Comune di Pieve di Teco.

All’incontro erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Pieve di Teco e presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia Enrico Pira e numerosi amministratori locali e imprenditori della stessa valle e della vicina Impero.

Il convegno è stato l’occasione per fare il punto sugli interventi di rigenerazione urbana realizzati e finanziati dalla Regione Liguria dal 2021 a oggi, con particolare attenzione ai piccoli Comuni e alle aree interne. Complessivamente, in Liguria sono 212 gli interventi sostenuti per un investimento di 58 milioni di euro. Di questi, 148, pari al 70%, interessano Comuni dell’entroterra.



“Abbiamo voluto questo incontro per confrontarci direttamente con gli amministratori e fare il punto su quanto è stato realizzato e sulle prospettive future in un'occasione importante come l'Expo – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. I numeri dimostrano con chiarezza quanto la rigenerazione urbana sia stata centrale nelle politiche regionali degli ultimi anni: 212 interventi e 58 milioni di euro investiti in Liguria, con il 70% delle opere localizzato nell’entroterra. È una scelta precisa, perché crediamo che i piccoli Comuni e le aree interne abbiano bisogno di interventi capaci di recuperare spazi, valorizzare i centri storici, migliorare i servizi e aumentare la qualità della vita”.



“Anche il territorio della provincia di Imperia restituisce un quadro significativo, con 90 interventi per 29 milioni di euro – prosegue Scajola -. Nelle valli Arroscia e Impero sono stati finanziati complessivamente 26 interventi per circa 9 milioni di euro. Sono numeri importanti, che raccontano una presenza concreta della Regione e un lavoro portato avanti insieme alle amministrazioni comunali. Entro la fine dell'anno confidiamo di avere nuove risorse economiche a disposizione e di poter così proseguire nel nostro operato”.



Particolare attenzione è stata dedicata alla valle Arroscia, dove gli interventi di rigenerazione urbana hanno interessato numerosi Comuni, con opere di riqualificazione di piazze, vie e borghi storici, recupero di immobili e strutture a servizio delle comunità. Tra questi anche Pieve di Teco, con 225 mila euro destinati alla ristrutturazione dell’asilo di via Eula.