PNRR, Regione Liguria e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per prevenire frodi ed irregolarità

Regione Liguria e il Comando Regionale della Guardia di Finanza intensificano le attività di prevenzione e contrasto alle irregolarità nell'impiego delle risorse del PNRR e del Fondo Nazionale Complementare.

L'Ente di Piazza De Ferrari e le Fiamme Gialle hanno infatti potenziato il disciplinare attuativo del protocollo d'intesa avviato nel 2024 e rinnovato nello scorso mese di luglio.

L'accordo definisce procedure e tempistiche per un flusso informativo bilaterale e costante, focalizzato in particolar modo sugli appalti di lavori gestiti direttamente dalla Regione in qualità di soggetto attuatore.

Nello specifico, le Direzioni generali della Regione trasmetteranno periodicamente al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova gli elenchi dettagliati dei beneficiari, degli uffici di riferimento, dei progetti e degli importi assegnati.

L'amministrazione regionale potrà inoltre segnalare al Corpo specifiche procedure meritevoli di approfondimento.

Contestualmente, la Guardia di Finanza comunicherà alla Regione gli esiti delle proprie verifiche operative, con il preventivo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria in presenza di indagini penali, per permettere all'Ente di adottare tempestivamente gli eventuali provvedimenti di competenza.