Al via in provincia di Imperia il 33° Corso per Assistenti Bagnanti Mare con la Federazione Italiana Salvamento Acquatico

La Federazione Italiana Salvamento Acquatico promuove la 33ª edizione del Corso per Assistenti Bagnanti Mare, un percorso della durata di circa due mesi progettato per formare professionisti del soccorso in acqua. In ottemperanza alle disposizioni del nuovo decreto legge n. 85 del 28/05/2024, l'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova selettiva volta ad accertare la capacità natatoria dei candidati.

La selezione si terrà presso la Piscina Comunale di Sanremo mercoledì 16 settembre alle ore 19:45, con preiscrizione obbligatoria. Per poter accedere alla prova è necessario avere un'età compresa tra i 16 e i 49 anni compiuti al momento dell'iscrizione e non aver riportato condanne penali per atti delittuosi superiori a un anno.

Il corso si articolerà su un totale di 100 ore con tre lezioni settimanali in orario serale, per concludersi nei primi giorni di dicembre. Il brevetto rilasciato offre importanti opportunità sia in ambito scolastico sia professionale: permette infatti di usufruire dei Crediti Formativi per gli studenti, di conteggiare ore valide per i percorsi PTCO secondo le convenzioni attive e di garantire un punteggio aggiuntivo nei bandi di concorso per i Corpi Militari.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 335.6814588 o scrivere all'indirizzo e-mail fisa.liguria@fisasalvamentoacquatico.it