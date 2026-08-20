1866-1985, il libro di Salvatore Vento sulla famiglia Rossi sbarca al Bordighera Book Festival (Foto)

"La famiglia Rossi di Bordighera tra cosmopolitismo e tragedie del Novecento 1866-1985" di Salvatore Vento sbarca al Bordighera Book Festival. Domenica 30 agosto alle 17.15 il libro verrà, infatti, presentato ai giardini Lowe, in via Vittorio Veneto.

Insieme all'autore interverranno anche Angela Rossi dell'associazione culturale Irene Brin e Giuseppe Trucchi, vicesindaco di Bordighera e assessore con delega alla Cultura.

"Un punto di vista che illustra, in modo affascinante e intrigante, guerre, leggi razziali, Resistenza, letteratura, giornalismo, politica, arte nel Novecento" - fa sapere Salvatore Vento - "I due rami, qui raccontanti, della famiglia Rossi sono legati alle figure femminili. In questa biografia familiare si parla del generale Vincenzo Rossi (1866-1945), di sua moglie Maria Pia Luzzatto (1885- 1958), ebrea nata a Gorizia (allora città dell'impero austro ungarico); della giornalista e scrittrice Irene Brin (1911-1969); del politico socialista Francesco Rossi (1863-1948); del prete modernista padre Giovanni Semeria (1867-1931), prima costretto all'esilio e poi riabilitato e avviato il processo di beatificazione; e del costituzionalista Paolo Rossi (1900-1985). Il libro ripercorre la storia e arriva sino alla terza generazione, quella di oggi. Indissolubile della famiglia il legame con la città di Bordighera, nel Ponente ligure, dove oggi è attiva l'associazione culturale Irene Brin".