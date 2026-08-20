Allerta arancione sul centro-levante, temporali anche nell’Imperiese: oggi forte instabilità, domani nuova perturbazione

La Liguria resta nella morsa del maltempo e anche la provincia di Imperia si prepara a una fase di forte instabilità, con temporali e acquazzoni che già in queste ore stanno interessando diversi settori del Ponente. ARPAL ha prolungato l’allerta e ha emesso per domani, venerdì 21 agosto, un livello arancione per temporali dalle 3 alle 15 sulle zone B, C ed E, cioè il massimo grado previsto per questo tipo di fenomeno. Sulla Zona A, che comprende i bacini liguri marittimi di Ponente e quindi l’Imperiese, l’allerta sarà invece gialla dalle 15 di oggi fino alle 15 di domani. Il bollettino segnala comunque condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi forti e, localmente, organizzati.

Nel corso della giornata odierna la situazione rimarrà particolarmente dinamica. Il bollettino del Centro Funzionale della Protezione Civile regionale evidenzia una alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su tutte le aree di allertamento, con fenomeni che potranno svilupparsi rapidamente e assumere notevole intensità. Nell’Imperiese, dove già si stanno osservando forti acquazzoni e temporali, sono possibili precipitazioni molto intense ma generalmente di durata relativamente breve. Le celle potranno formarsi anche sul mare e muoversi successivamente verso l’entroterra, determinando allagamenti localizzati, soprattutto nei punti più vulnerabili. Non è quindi esclusa una nuova fase di rovesci improvvisi nel corso del pomeriggio.

La giornata di oggi sarà inoltre caratterizzata dalla possibilità di fenomeni particolarmente violenti anche se circoscritti. In mattinata un temporale molto intenso ha interessato il Tigullio, dove il pluviometro di Chiavari ha registrato 103 millimetri di pioggia in un’ora. È il segnale di un’atmosfera ancora estremamente instabile, nella quale le celle temporalesche possono svilupparsi rapidamente. "Si è trattato di fenomeni poco estesi ma particolarmente intensi, che si sono originati sul mare e si sono spostati verso l’entroterra per esaurirsi causando allagamenti localizzati", viene spiegato nel quadro previsionale regionale. Anche sulla provincia di Imperia sarà dunque importante prestare attenzione agli improvvisi cambiamenti delle condizioni meteorologiche.

Per il Ponente ligure, e quindi per l’intera Zona A, l’allerta gialla scatterà alle 15 di oggi e resterà in vigore fino alle 15 di venerdì 21 agosto. Il bollettino prevede per la giornata odierna cumulate significative soprattutto sulle zone B, C ed E, mentre sulla Zona A gli effetti potranno essere più localizzati, ma non per questo trascurabili. Sono infatti possibili temporali forti e/o organizzati, con intensità moderate diffuse e fenomeni capaci di produrre danni puntuali. Tra i rischi indicati figurano anche fenomeni vorticosi e grandinate con chicchi di piccole e medie dimensioni. Le precipitazioni potranno quindi presentarsi in modo irregolare, alternando pause anche relativamente asciutte a rovesci improvvisi e molto intensi.

Un'attenzione particolare va riservata anche al vento. Nel corso della giornata odierna i venti meridionali sono previsti in rinforzo, fino a raggiungere valori forti, nell’ordine dei 50-60 km/h sulla Zona A e B, con raffiche localmente più intense e irregolari. Il vento potrà risultare particolarmente rafficato sui capi costieri esposti e lungo i crinali appenninici. In caso di temporale, inoltre, le raffiche potranno aumentare bruscamente e accompagnare i passaggi delle celle più attive. Sono possibili anche fenomeni vorticosi, elemento che rende necessario prestare attenzione soprattutto nelle aree costiere e nei settori esposti.

Sul fronte del mare, il moto ondoso è destinato a rimanere sostenuto. Nelle prime ore della notte il bollettino prevede mare localmente agitato sulla Zona C e molto mosso altrove, quindi anche sul Ponente, con una successiva tendenza alla diminuzione del moto ondoso. Per la provincia di Imperia, in particolare lungo le zone costiere più esposte, saranno possibili condizioni marine difficili durante le fasi più perturbate. La presenza di temporali potrà inoltre determinare improvvise variazioni del vento e del moto ondoso. È quindi consigliabile particolare prudenza nelle attività sul mare e lungo gli arenili, soprattutto durante il passaggio delle celle temporalesche.

La fase più delicata è attesa tra la notte di oggi e la tarda mattinata di domani, quando è previsto un nuovo passaggio perturbato, più organizzato rispetto ai fenomeni che stanno interessando la regione nelle ore odierne. La perturbazione sarà in grado di coinvolgere l’intera Liguria, con precipitazioni anche molto intense e più persistenti, soprattutto sul centro-levante e sull’alta Toscana. Proprio questa maggiore organizzazione dei fenomeni ha portato ARPAL a elevare il livello di allerta a arancione sulle zone B, C ed E dalle 3 alle 15 di venerdì. Per la Zona A resterà invece il livello giallo, ma con la possibilità comunque di temporali forti e fenomeni localmente significativi.

Il bollettino regionale indica per il nuovo passaggio perturbato alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti sulle zone B, C ed E, mentre su A e D sono attesi temporali forti e/o organizzati. Le cumulate saranno elevate sul centro-levante e significative sulle altre aree, con intensità molto forti su B, C ed E e forti su A e D. Per l’Imperiese questo significa una situazione da seguire con attenzione soprattutto tra le prime ore della notte e la mattinata di venerdì: anche se la Zona A non sarà interessata dall’allerta arancione, potranno verificarsi rovesci intensi, temporali, raffiche improvvise e grandinate. L'evoluzione resterà inoltre strettamente legata alla traiettoria delle singole celle.

Domani sono attese anche raffiche di vento molto intense, con il bollettino che indica venti meridionali fino a burrasca forte, tra 70 e 80 km/h sulla Zona A e sulla Zona C, burrasca tra 60 e 70 km/h sulle zone B ed E e venti forti, tra 50 e 60 km/h, sulla Zona D. Le raffiche saranno inoltre più forti sui capi costieri esposti e sui crinali appenninici. Non va esclusa la possibilità di raffiche ancora più brusche in corrispondenza dei temporali. Anche la grandine potrà accompagnare i fenomeni più intensi, mentre lungo la costa resta possibile la formazione di trombe marine.

Il quadro, dunque, resta quello di una Liguria alle prese con una fase di instabilità persistente, che sull’Imperiese si manifesta già nelle ore odierne con acquazzoni e temporali. La giornata di oggi sarà caratterizzata da fenomeni intermittenti, localmente molto intensi, mentre nella notte e nella prima parte di domani arriverà il passaggio perturbato più strutturato. L’allerta gialla sulla Zona A resterà attiva fino alle 15 di venerdì, mentre il centro-levante sarà in arancione fino alla stessa ora e successivamente proseguirà con allerta gialla fino alle 17. ARPAL, nel bollettino emesso alle 12.42 di giovedì 20 agosto, conferma quindi una situazione da monitorare con particolare attenzione anche nel Ponente, soprattutto per la rapidità con cui i fenomeni temporaleschi potranno svilupparsi e intensificarsi.