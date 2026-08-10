Serie D, il calendario della Sanremese: partenza sul campo del Ligorna, derby con l’Imperia il 1° novembre

Comincerà sul campo del Ligorna il campionato 2026/27 della Sanremese. Il calendario del Girone A di Serie D ha tracciato il percorso della formazione allenata da Gianluca Festa, chiamata ad affrontare trentaquattro giornate tra il 6 settembre 2026 e il 2 maggio 2027.

L’esordio è fissato a Genova, mentre la prima partita casalinga arriverà domenica 13 settembre contro il Celle Varazze. Pochi giorni dopo, mercoledì 16 settembre, i matuziani saranno impegnati sul campo del Chisola nel primo turno infrasettimanale della stagione.

Il mese inaugurale proseguirà con la gara interna contro il Saluzzo, in programma il 20 settembre, e con la trasferta di Gozzano del 27. Cinque giornate concentrate in poco più di tre settimane accompagneranno quindi la Sanremese verso il primo appuntamento di ottobre.

Il 4 ottobre arriva il Bra. Alla sesta giornata il calendario propone Sanremese-Bra. La partita si disputerà domenica 4 ottobre al “Comunale” e rappresenterà uno dei primi incroci di rilievo del cammino dei biancazzurri.

La settimana successiva la squadra di Festa sarà ospite della Valenzana Mado, mentre il 18 ottobre tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare il Sestri Levante. Il mese si concluderà il 25 ottobre con la trasferta sul campo del Millesimo.

Le prime nove giornate porteranno dunque la Sanremese ad alternare con regolarità impegni interni ed esterni. Dopo il debutto con il Ligorna, i matuziani giocheranno in casa contro Celle Varazze e Saluzzo, per poi affrontare in trasferta Chisola e Gozzano. Seguiranno Bra, Valenzana Mado, Sestri Levante e Millesimo.

Il derby con l’Imperia il 1° novembre. Il primo derby stagionale contro l’Imperia arriverà alla decima giornata. Sanremese-Imperia si giocherà domenica 1° novembre al “Comunale”, mentre il ritorno è programmato per il 14 marzo 2027 al “Ciccione”.

Dopo il derby, il calendario metterà i matuziani davanti a due trasferte consecutive. L’8 novembre la Sanremese sarà ospite dell’Asti, mentre una settimana più tardi, il 15 novembre, affronterà l’Alessandria al “Moccagatta”.

La formazione di Festa tornerà in casa il 22 novembre contro la Fezzanese. Il mese si chiuderà il 29 novembre con la gara interna contro il Lascaris, avversaria che la Sanremese ritroverà in trasferta l’11 aprile nel girone di ritorno.

Ultima partita casalinga dell’andata contro il Derthona. Il tratto conclusivo della prima metà del campionato si aprirà il 6 dicembre sul campo del Borgosesia. Il 13 dicembre il Derthona farà visita alla Sanremese nell’ultima partita casalinga del girone d’andata.

La diciassettesima giornata porterà invece i matuziani a Biella. Biellese-Sanremese, in programma il 20 dicembre, chiuderà l’andata prima della breve pausa invernale.

Il ritorno inizierà mercoledì 6 gennaio 2027, quando il Ligorna sarà ospite della Sanremese. L’avversaria della prima giornata aprirà quindi anche la seconda metà della stagione, questa volta a campi invertiti.

La ripresa tra Celle Varazze, Chisola e Saluzzo. Dopo la sfida casalinga contro il Ligorna, il 10 gennaio la Sanremese sarà ospite del Celle Varazze. Il 17 gennaio arriverà al “Comunale” il Chisola, mentre il 24 gennaio è prevista la trasferta sul campo del Saluzzo.

Il mese si concluderà il 31 gennaio con Sanremese-Gozzano. A febbraio i biancazzurri affronteranno il Bra in trasferta il giorno 7, riceveranno la Valenzana Mado il 14 e faranno visita al Sestri Levante il 21. Il 28 febbraio si giocherà Sanremese-Millesimo.

A quel punto il calendario osserverà una sosta prima di entrare nella parte decisiva della stagione.

Il derby apre il tratto finale. La Sanremese tornerà in campo il 14 marzo con il derby esterno contro l’Imperia. Il 21 marzo ospiterà l’Asti, mentre giovedì 25 marzo sarà l’Alessandria a presentarsi al “Comunale” per il secondo turno infrasettimanale del campionato.

Il 4 aprile la squadra di Festa farà visita alla Fezzanese. Seguirà, l’11 aprile, la trasferta contro il Lascaris, prima della gara interna con il Borgosesia fissata per il 18 aprile.

L’ultima trasferta della stagione porterà la Sanremese sul campo del Derthona il 25 aprile. Il campionato si concluderà domenica 2 maggio al “Comunale” contro la Biellese, la stessa avversaria affrontata nell’ultima giornata dell’andata.

La Sanremese aprirà quindi il proprio percorso lontano da casa contro il Ligorna e lo terminerà davanti al proprio pubblico. Nel mezzo, il calendario propone il derby con l’Imperia il 1° novembre e il 14 marzo, le sfide con Bra e Alessandria e un finale nel quale i matuziani disputeranno tre delle ultime cinque partite in trasferta.

Il calendario completo della Sanremese

Girone d’andata

6 settembre: Ligorna-Sanremese

13 settembre: Sanremese-Celle Varazze

16 settembre: Chisola-Sanremese

20 settembre: Sanremese-Saluzzo

27 settembre: Gozzano-Sanremese

4 ottobre: Sanremese-Bra

11 ottobre: Valenzana Mado-Sanremese

18 ottobre: Sanremese-Sestri Levante

25 ottobre: Millesimo-Sanremese

1° novembre: Sanremese-Imperia

8 novembre: Asti-Sanremese

15 novembre: Alessandria-Sanremese

22 novembre: Sanremese-Fezzanese

29 novembre: Sanremese-Lascaris

6 dicembre: Borgosesia-Sanremese

13 dicembre: Sanremese-Derthona

20 dicembre: Biellese-Sanremese

Girone di ritorno