Educamp Sanremo 2026 chiude con oltre cento partecipanti: ora la Polisportiva dei Fiori guarda ai progetti di agosto

Si è conclusa con la festa finale di venerdì 31 luglio l'ottava edizione dell'Educamp Sanremo, che anche quest'anno ha confermato il gradimento delle famiglie e la solidità di un progetto ormai consolidato nel panorama estivo cittadino. Le sei settimane di attività hanno coinvolto oltre cento bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni, con una media di 60 iscritti a settimana, pari al numero massimo previsto dal progetto iniziale. Un risultato che testimonia la crescente attenzione verso un'iniziativa capace di coniugare sport, socializzazione e formazione in un ambiente educativo e qualificato.

L'organizzazione è stata affidata alla Polisportiva dei Fiori 2.3, con società capofila la Nuova Lega Pallavolo Sanremo presieduta da Cesare Fagnani. Fondamentale il sostegno e la collaborazione del Comune di Sanremo, rappresentato alla festa conclusiva dalla consigliera con delega allo Sport Maura Ghisi, dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, del Coni Liguria, dello CSEN provinciale, presente con il presidente Giuliano Ferrari, e della Regione Liguria, che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa.

Ampio spazio è stato riservato alla scoperta delle discipline sportive del territorio, grazie al coinvolgimento di numerose associazioni che hanno messo a disposizione tecnici qualificati e attrezzature. Hanno partecipato Sanremese Softball, Budo Sanremo, Asd Cassini Pallapugno, Geco Climb, Sanremo Baseball, Tennis Tavolo Regina, Asd Bastia Pattinaggio, Asd Canottieri Sanremo, Contraband Cycling, Love Dance del maestro Schiavone e le due società promotrici della Polisportiva dei Fiori 2.3, Nuova Lega Pallavolo Sanremo e Ginnastica Riviera dei Fiori. Le attività di atletica, calcio, basket e i giochi sportivi sono invece state curate direttamente dallo staff tecnico.

Accanto allo sport non sono mancati i momenti dedicati alla crescita culturale e alle esperienze sul territorio. Molto apprezzati dai partecipanti i laboratori di inglese realizzati con Discover English Snc, così come le visite a Terra di Confine Animali e Rapaci di Taggia, alla Piscina Mediterranee e alle giornate trascorse sulle spiagge dei Tre Ponti e dei Bagni Stella, che hanno arricchito il programma offrendo occasioni di svago e apprendimento.

Il coordinamento dell'area sportiva è stato affidato alla professoressa Alicya Panizzi, affiancata dagli educatori Marco Giannoccoli e Antonino Sgambeterra, con la collaborazione di Floriana Tambone, Sofia Romeo, Giulia Germano, Marta De Finis, Elena Papirio ed Elena Stella. La gestione amministrativa e il coordinamento sono stati curati dall'ingegner Alice Frascarelli, mentre pasti e merende sono stati preparati dallo chef Luca Muratore. Tra i sostenitori dell'iniziativa anche il negozio di abbigliamento per bambini Alma Kids di Sanremo.

L'attività della Polisportiva dei Fiori non si fermerà con la conclusione dell'Educamp sanremese. Il progetto proseguirà infatti per le prossime due settimane con l'Educamp Taggia & Valle Argentina, mentre la Ginnastica Riviera dei Fiori ha aderito all'iniziativa comunale "Agosto nei Parchi tra cultura, natura e benessere".

Nell'ambito del programma saranno proposte attività gratuite di Life Long Training, dedicate al benessere e all'attività motoria, dalle 8.30 alle 9.30 il 4 agosto ai giardini di Villa Ormond, l'11 e il 25 agosto al Parco Alfano e il 18 agosto al Giardino delle Carmelitane. Spazio anche al progetto Mum and Baby, rivolto alle mamme in attesa e ai loro bambini, in programma dalle 9.30 alle 10.30 il 4 e il 20 agosto ai giardini di Villa del Sole e l'11 e il 27 agosto ai giardini della Foce. Tutte le attività saranno gratuite, si svolgeranno nei parchi cittadini e saranno seguite da tecnici qualificati.