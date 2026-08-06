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Sport | 06 agosto 2026, 11:53

Calcio: Sanremese 'melting pot': ufficializzati gli ingaggi di Azaze, Cheshmedjiev, Appiah e Costantino

Prime mosse svelate in attesa del test amichevole contro il Bra

Calcio: Sanremese 'melting pot': ufficializzati gli ingaggi di Azaze, Cheshmedjiev, Appiah e Costantino

Dopo settimane di attesa la Sanremese rompe gli indugi e ufficializza i primi quattro rinforzi in vista della stagione 2026/2027. Il primo tassello arriva tra i pali, con un volto nuovo di provenienza belga: Aymen Azaze. Classe 2001, il portiere ha costruito la propria carriera nel calcio inglese, passando per club come Barnet, Hampton & Richmond,  e Cheshunt

Un altro colpo chiacchierato porta all'arrivo al 'Comunale' di Konstantin Cheshmedjiev. Il macedone vanta un curriculum di tutto rispetto, con presenze nei massimi campionati di Macedonia del Nord, Bulgaria, Albania e Bosnia ed Erzegovina. Nel suo bagaglio figurano le maglie di club come lo Slavia Sofia e il Velež Mostar, oltre a diverse partecipazioni ai turni preliminari di Champions League, Europa League e Conference League. Un'esperienza internazionale che difficilmente si trova nella rosa di una squadra di Serie D, unita a una duttilità tattica da permettergli di poter essere schierato anche nel cuore del reparto arretrato.

In ottica giovani, la Sanremese si è assicurata anche Lorenzo Appiah, difensore classe 2007 che arriva in prestito dal Sassuolo. A completare il poker di acquisti è Dennis Costantino, attaccante classe 2000 che arriva a Sanremo con un bagaglio di categoria già consolidato. Nell'ultima stagione, vestendo la maglia della Varesina, ha collezionato 12 marcature Serie D; in precedenza si era messo in mostra soprattutto con la maglia del Bra, dove nella stagione 2024/2025 aveva realizzato 10 gol in 23 presenze. Nel suo percorso anche le esperienze con Pinerolo e Vado

Gianlorenzo Tortarolo

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