Calcio: Sanremese 'melting pot': ufficializzati gli ingaggi di Azaze, Cheshmedjiev, Appiah e Costantino

Dopo settimane di attesa la Sanremese rompe gli indugi e ufficializza i primi quattro rinforzi in vista della stagione 2026/2027. Il primo tassello arriva tra i pali, con un volto nuovo di provenienza belga: Aymen Azaze. Classe 2001, il portiere ha costruito la propria carriera nel calcio inglese, passando per club come Barnet, Hampton & Richmond, e Cheshunt.

Un altro colpo chiacchierato porta all'arrivo al 'Comunale' di Konstantin Cheshmedjiev. Il macedone vanta un curriculum di tutto rispetto, con presenze nei massimi campionati di Macedonia del Nord, Bulgaria, Albania e Bosnia ed Erzegovina. Nel suo bagaglio figurano le maglie di club come lo Slavia Sofia e il Velež Mostar, oltre a diverse partecipazioni ai turni preliminari di Champions League, Europa League e Conference League. Un'esperienza internazionale che difficilmente si trova nella rosa di una squadra di Serie D, unita a una duttilità tattica da permettergli di poter essere schierato anche nel cuore del reparto arretrato.

In ottica giovani, la Sanremese si è assicurata anche Lorenzo Appiah, difensore classe 2007 che arriva in prestito dal Sassuolo. A completare il poker di acquisti è Dennis Costantino, attaccante classe 2000 che arriva a Sanremo con un bagaglio di categoria già consolidato. Nell'ultima stagione, vestendo la maglia della Varesina, ha collezionato 12 marcature Serie D; in precedenza si era messo in mostra soprattutto con la maglia del Bra, dove nella stagione 2024/2025 aveva realizzato 10 gol in 23 presenze. Nel suo percorso anche le esperienze con Pinerolo e Vado.