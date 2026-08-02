Tiro con l'arco, San Bartolomeo al Mare ospita il campionato regionale: grande festa per gli Arcieri gialloblù

Si è svolto oggi, sul campo di tiro con l'arco di San Bartolomeo al Mare, il campionato regionale ligure di tiro con l'arco, specialità tiro alla targa, organizzato dalla Compagnia Arcieri San Bartolomeo. La gara, che ha visto ai nastri di partenza ben 74 arcieri, era valida anche come qualificazione per i campionati italiani.

La società organizzatrice ha ricevuto numerosi complimenti da atleti, accompagnatori e autorità presenti per l'ottima riuscita dell'evento, segno tangibile del bel gruppo costruito negli anni e della collaborazione e dell'impegno dimostrati dai soci gialloblù. A testimoniare l'importanza della manifestazione, tra il pubblico erano presenti l'assessore regionale all'Agricoltura, Fiere, Grandi Eventi ed Entroterra Alessandro Piana, il vicepresidente federale Enrico Rebagliati, il presidente Fitarco Liguria Graziano Callegari, l'atleta olimpica Chiara Rebagliati e il vicesindaco di San Bartolomeo al Mare Cristina Terrizzano.

Gli atleti della Compagnia Arcieri San Bartolomeo si sono distinti con numerosi piazzamenti sul podio. Nella divisione olimpica allieve femminili, secondo posto per Alida Clara Grasso, capace di stabilire il proprio record personale sulla mezza gara. Nella divisione compound, sesto posto per Vittorio Pasqualotto, seguito dai compagni di squadra Cesare Argento e Giovanni Volpi: il terzetto si è aggiudicato anche la gara a squadre.

Buoni risultati anche nella divisione arco nudo. Tra le master femminili, primo posto per Lucia Lenzi e secondo per Silvia Nivino. Tra i master maschili, Cesare Prette ha conquistato il primo posto e il titolo regionale di classe, migliorando anche il proprio record personale sulla mezza gara, davanti a Maurizio Gabrielli, secondo, Antonino Frassica, quinto, e Davide Piana, sesto. Anche la squadra master si è aggiudicata la gara a squadre.

Nella classifica regionale assoluta, l'arco nudo femminile ha visto ancora protagoniste Lucia Lenzi, prima, e Silvia Nivino, seconda, mentre nell'arco nudo maschile Maurizio Gabrielli ha chiuso al terzo posto.

Gli arcieri gialloblù non si fermano: la prossima settimana saranno di nuovo in gara, questa volta a Stella San Giovanni, in provincia di Savona.