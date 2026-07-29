Inaugurata la piazza di Poggio con la scultura dedicata alla Classicissima Milano-Sanremo. Ospite d'onore Claudio Chiappucci (Foto e video)

E’ stata inaugurata questo pomeriggio, alla presenza dell’Amministrazione comunale e del campione di ciclismo Claudio Chiappucci, la nuova piazza della Libertà di Poggio con il monumento dedicato alla Milano-Sanremo.

Ad impreziosire la piazza è una scultura che raffigura tre biciclette stilizzate, ideata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti, per celebrare il forte legame tra la frazione e la corsa ciclistica. Alla base della scultura spiccano le scritte “La Classicissima di Primavera” e “Sanremo Women – Milano Sanremo” a sottolineare il legame con RCS, organizzatrice delle gare, che hanno collaborato per la cerimonia odierna. E’ inoltre presente un QR Code che riporta alla pagina web ufficiale della gara.

L’intervento generale su piazza della Libertà ha riguardato un recupero funzionale ed estetico di tutta l’area. Il progetto, per un importo complessivo di 226.643,69 euro, era stato avviato dalla precedente Amministrazione comunale, nell’ambito di un piano generale di interventi sulle frazioni. I lavori, portati a termine dall’Amministrazione Mager, hanno visto il rifacimento totale della pavimentazione con pietra di Verezzo e disegni di travertino, un arredo urbano composto da sedute e ringhiere, aree verdi con aiuole e alberi di tiglio, illuminazione pubblica, regimentazione dell’acqua, rifacimento degli impianti elettrici e idraulici.

“Quella che oggi restituiamo a Poggio, è una piazza completamente riqualificata, a livello estetico a e funzionale, che si pone come punto di aggregazione per la comunità locale – dichiara il sindaco Alessandro Mager – La nostra attenzione verso le frazioni della città, per le quali era già stato avviato dalla precedente Amministrazione un programma specifico, rimale infatti alta anche in termini di interventi e servizi offerti ai cittadini. La cerimonia odierna vuole poi celebrare in maniera importante la tradizione che unisce la Milano-Sanremo al Poggio, sulla cui salita sono state scritte pagine indelebili nella storia della corsa ciclistica”.

“Piazza della Libertà, oggetto di questo importante progetto di riqualificazione, è ora il simbolo di un luogo iconico della Milano-Sanremo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – I tornanti di Poggio sono da sempre percorsi da appassionati di ciclismo, che pedalano avendo in mente le gesta dei grandi Campioni che si sono sfidati per conquistare la vittoria finale. L’auspicio è che quindi la scultura dedicata alla Classicissima diventi una tappa fissa per scattare fotografie a ricordo del proprio passaggio sullo scollinamento del Poggio. Per i residenti della frazione la piazza rappresenta ora un punto di incontro, in un luogo riqualificato e impreziosito dall’utilizzo di elementi di pregio come la pietra di Verezzo”.

La piazza si trova proprio alla sommità della salita, che spesso ha deciso la vittoria della gara, dove un tempo sorgeva anche la famosa cabina telefonica, che rappresentava per i ciclisti il punto di riferimento per il tornante che dava inizio alla discesa e dalla quale i corrispondenti dei giornali e delle radio inviavano gli aggiornamenti in diretta.

“Sanremo vuole sempre di più celebrare il proprio legame con il ciclismo, il cui nome è unito in maniera inscindibile – interviene l’assessore a sport e turismo Alessandro Sindoni – Recentemente abbiamo inaugurato la Walk of Fame sulla nostra pista ciclopedonale, con i pannelli dedicati alla Classicissima e il calco delle mani dei vincitori, che è già diventata meta di interesse turistico. Per il futuro abbiamo in mente altre iniziative, sempre in collaborazione con Rcs, per identificare i luoghi iconici della corsa ciclistica”.

Alla cerimonia, insieme a Roberto Salamini Responsabile Marketing & Comunicazione di RCS Sports & Events, era presente anche Claudio Chiappucci, che ha ricordato la sua vittoria alla Milano-Sanremo del 1991. Il campione, conosciuto con il nome di “El Diablo”, ha ripercorso i momenti salienti di quella giornata, con la fuga iniziata a 140 Km dall’arrivo e lo scatto decisivo sul Poggio, che gli permise di involarsi da solo lungo la discesa e presentarsi a braccia alzate sul traguardo finale (posto quell’anno in corso Cavallotti).

"La Milano-Sanremo rappresenta una delle vittorie più importanti della mia carriera, soprattutto perché sono riuscito a sovvertire i pronostici – ha detto Claudio Chiappucci - Non era una corsa perfettamente adatta alle mie caratteristiche, ma con coraggio e determinazione ho dimostrato di poterla vincere. La mia edizione è rimasta nella storia perché è stata l'ultima in cui l'azione decisiva è nata lungo la discesa del Passo del Turchino. Sul Poggio sono riuscito a staccare Rolf Sørensen, l'ultimo rivale rimasto con me, e da lì mi sono involato verso il traguardo di corso Cavallotti. Quando sono rimasto da solo e ho passato la cabina telefonica, che rappresenta il punto di scollinamento, ho capito che ce l'avrei fatta. Ancora oggi mi vengono i brividi ripensando a quel giorno indimenticabile".

“Il Poggio è uno dei luoghi più iconici del ciclismo mondiale, il punto in cui da decenni si concentrano pagine indimenticabili della storia della Milano-Sanremo e, negli ultimi anni, anche della Sanremo Women – dichiara Roberto Salamini - Vedere questo spazio riqualificato e arricchito da un'opera che celebra la Classicissima significa valorizzare un patrimonio sportivo che appartiene non solo a Sanremo, ma a tutti gli appassionati di ciclismo. Ringraziamo il Comune di Sanremo per aver condiviso con noi questo progetto, che rafforza ulteriormente il valore della Milano-Sanremo e della Sanremo Women".

L’opera, realizzata in metallo corten, è risultata la vincitrice di un concorso di idee sul tema. Il progetto è stato ideato e disegnato da un team di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo: Pierluigi Acampora, Michelle Alossi, Alessia Balestrieri, Yuhao Li e Filippo Bagnaschino.