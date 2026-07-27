Calcio. Sanremese, gli Irriducibili salutano le due bandiere Bregliano e Gagliardi

Con una nota ufficiale carica di rispetto e gratitudine, il gruppo ultras degli Irriducibili Sanremo ha voluto rendere omaggio a due pilastri della storia recente della Sanremese: Simone Bregliano e Giorgio Gagliardi, che dalla prossima stagione non faranno più parte della rosa della squadra ligure.

I tifosi organizzati hanno definito i due calciatori come vere e proprie bandiere del club biancazzurro, capaci di rappresentare al meglio la maglia nel corso di questi anni. Nel comunicato viene sottolineato il valore di un rapporto solido e autentico costruito con la piazza, caratterizzato da schiettezza, lealtà e da un dialogo sempre aperto, portato avanti sia nei momenti di gioia sia nelle fasi più complesse. Vissuti tra vittorie indelebili e difficoltà, i loro percorsi hanno rispecchiato il massimo impegno e la volontà costante di portare con orgoglio il nome della Sanremese in giro per l'Italia.

Pur prendendo atto della separazione sportiva dopo un lungo cammino condiviso, gli Irriducibili ci tengono a rimarcare che Bregliano e Gagliardi rimarranno per sempre legati ai colori biancazzurri e alla tifoseria, rappresentando una pagina fondamentale della storia della società. A entrambi sono stati rivolti i migliori auguri per il futuro professionale e personale, con l'auspicio di raccogliere nuovi successi frutto di sudore, impegno e straordinaria professionalità.

Infine, il gruppo ha ricordato che per le due storiche figure le porte saranno sempre aperte, sia in trasferta sia nella sede al Comunale, dove le loro maglie e le loro fotografie continuano a fare bella mostra di sé. Il saluto si chiude con un ringraziamento sincero per gli anni vissuti insieme e con un messaggio rivolto al futuro, volto a trasmettere ai giovani l'amore per i valori più autentici del calcio.