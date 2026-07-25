Pallamano, Sergio Giribaldi è il nuovo presidente dell'Abc Bordighera

Sergio Giribaldi è il nuovo presidente dell'Abc Bordighera. Nei giorni scorsi si è, infatti, riunito il nuovo direttivo dell’Athletic Bordighera Club, eletto lo scorso 20 giugno a seguito della scadenza biennale del precedente.

Avendo rinunciato a continuare, per motivi e impegni personali, il precedente presidente Roberto Rizzi con votazione unanime, ha eletto alla carica di presidente Sergio Giribaldi, già atleta, allenatore, dirigente e segretario.

Il nuovo presidente sarà affiancato dal vicepresidente Claudio Masini e dai consiglieri Guido Bissaro, Patrizia Bastianelli, Stefania Conte, Mario Sanna, Michele Aurigo, Giuliano Salvati e Fernando Franceschelli. Inoltre sono stati assegnati svariati ruoli ai collaboratori come Miriana Biancheri (Segretaria), Miller Duo’ (Responsabile Rapporti con F.I.G.H.) e Ivano Perilli (Direttore Sportivo e Addetto Stampa).