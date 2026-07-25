Pallamano, Sergio Giribaldi è il nuovo presidente dell'Abc Bordighera

Sergio Giribaldi è il nuovo presidente dell'Abc Bordighera. Nei giorni scorsi si è, infatti, riunito il nuovo direttivo dell’Athletic Bordighera Club, eletto lo scorso 20 giugno a seguito della scadenza biennale del precedente.
Avendo rinunciato a continuare, per motivi e impegni personali, il precedente presidente Roberto Rizzi con votazione unanime, ha eletto alla carica di presidente Sergio Giribaldi, già atleta, allenatore, dirigente e segretario.
Il nuovo presidente sarà affiancato dal vicepresidente Claudio Masini e dai consiglieri Guido Bissaro, Patrizia Bastianelli, Stefania Conte, Mario Sanna, Michele Aurigo, Giuliano Salvati e Fernando Franceschelli. Inoltre sono stati assegnati svariati ruoli ai collaboratori come Miriana Biancheri (Segretaria), Miller Duo’ (Responsabile Rapporti con F.I.G.H.) e Ivano Perilli (Direttore Sportivo e Addetto Stampa).
Molti ex-atleti dell’A.B.C. e figure che ruotano nell’ambito dello sport cittadino si sono resi disponibili ad una collaborazione. “Preliminarmente desidero ringraziare di cuore il mio predecessore per l’impegno e la dedizione profusi alla guida del nostro sodalizio" - dice l'Abc Bordighera - "E’ un onore essere il presidente di questa gloriosa società ma è anche un onere che spero di riuscire a sostenere. Non faccio grossi proclami, ma prometto che il nuovo direttivo s’impegnerà a fondo per garantire un futuro roseo alla Pallamano Bordigotta. Ritengo fondamentali le sinergie e il contributo concreto alla vita dell’Athletic Bordighera Club di famiglie, amministrazioni locali e aziende del territorio, perché stiamo parlando di una realtà sportiva storica. Nel frattempo l’esecutivo è già al lavoro per programmare la nuova stagione agonistica 2026/2027".