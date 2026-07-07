Canottieri Sanremo al Festival dei Giovani di Ravenna, quattro podi e ottimi risultati per i giovani guidati da Giovanni Buquicchio (Foto)

Bilancio positivo per i giovani della Canottieri Sanremo al Festival dei Giovani di Ravenna, il più importante appuntamento nazionale della stagione per il settore giovanile del canottaggio. La squadra, guidata da Giovanni Buquicchio, ha affrontato una manifestazione che quest'anno ha fatto registrare un record di partecipazione e che, per tutte le categorie, si è svolta sulla distanza dei 500 metri.

Nonostante alcuni atleti si siano avvicinati all'evento senza avere piena consapevolezza dell'elevato livello della competizione, tutti hanno affrontato le gare dando il massimo e ottenendo risultati di rilievo.

Tra le prestazioni più significative spicca il terzo posto conquistato dal quattro di coppia Cadetti maschile composto da Pandolfi, Vieri, Greco e Di Franco. Terzo posto anche per Pandolfi nel singolo Cadetti maschile.

Sale sul terzo gradino del podio anche il doppio Allieve C femminile misto Canottieri Sanremo-Santo Stefano, formato da Costa e Borgognini.

Doppia soddisfazione, infine, per Fabrizio Borgogno, che nella categoria Allievo A ha ottenuto il terzo posto in entrambe le giornate di gara.

Buoni anche i piazzamenti di Matteo Gaglio e Nicolò Previsto, che hanno concluso le rispettive prove tra il quinto e il sesto posto.

Da segnalare inoltre la prova di Emanuele Milani, categoria B2, che nella giornata di domenica ha gareggiato in un equipaggio misto conquistando la vittoria nel quattro di coppia, al suo esordio assoluto su un'imbarcazione multipla.