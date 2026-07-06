CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 6 luglio 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- MINIONS & MONSTERS – ore 17.00 – 21.00 – di Pierre Coffin, Patrick Delage – Animazione – “Una guida turistica che lavora presso un percorso sulla storia di Hollywood ferma il gruppo davanti a due Minions che nessuno dei visitatori sembra riconoscere. Ma come, sono Harry e James, e sono stati fondamentali per la genesi del cinema! Dunque anche noi spettatori scopriamo le avventure dei due personaggi (e di tanti altri Minions) fin dagli albori della Settima arte, durante gli anni Venti e all'arrivo del sonoro. Harry è un filmmaker nato e James un grande inventore di storie, e i due uniranno le forze per creare un ‘monster movie’ con cui Harry spera di vincere il massimo riconoscimento cinematografico (una banana dorata). Ma soprattutto sono amici per la pelle e si sostengono attraverso mille difficoltà, mentre il resto dei Minions vanno in cerca di un capo di provata perfidia perché non trovano più padroni cattivissimi da servire. E in qualche modo la battaglia diventerà comune...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TOY STORY 5 – ore 17.00 - 19.00 – di Andrew Stanton, McKenna Harris - con le voci di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Ilaria Stagni, Katia Follesa, Federico Basso – Animazione – “Jessie è terrorizzata che la sua bambina, Bonnie, la abbandoni come avevano fatto a suo tempo l'amata Jennifer e poi Andy, perché quando i bambini crescono accantonano i giocattoli che avevano ‘da piccoli’. Ma adesso è arrivata una nuova, inattesa rivale: la tecnologia, che attraverso mille dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare nella realtà. L'era dei giocattoli sembra dunque proprio tramontata, e gli amici di Jessie - da Rex a Dollie, da Slinky Dog a Mr e Mrs Potato - temono un imminente destino di estinzione. Quando i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede perduta e chiede l'auto di Woody e Buzz, nonché di tutti gli altri amici di sempre, a partire dal fido destriero Bullseye. Nel frattempo da un container escono decine di Buzz Lightyear che individuano in Jessie e la sua stella da sceriffa il comando stellare che sono destinati a incontrare. E il Buzz originario cerca il momento giusto per chiedere a Jessie di unirsi a lei per sempre...”

Voto della critica: ****

- SUPERGIRL – ore 21.15 – di Craig Gillespie - con Alice Hewkin, Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz - Azione – “La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent, che lo hanno cresciuto con grande affetto nella loro fattoria. Kara ha invece trascorso i primi quattordici anni della sua vita su un frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. Proprio nel giorno del suo ventunesimo compleanno, quando Kara sta cercando di sbronzarsi su un pianeta con un sole rosso che neutralizza i suoi poteri, la ragazza incontra Ruthye, una giovane che è su un sentiero di vendetta per l'assassinio di suo padre, ucciso dal brutale fuorilegge Krem. Kara decide di aiutare Ruthye e questo segna il viaggio che la porterà verso quello che sarà il suo futuro sulla Terra...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- SEPARAZIONI – ore 18.45 - 21.15 – di Stefano Chiantini - con Barbora Bobulova, Leonardo Della Bianca, Osmin Lima Espinosa, Adriano Giannini - Drammatico – “Pietro ama la montagna e ha cresciuto i suoi figli secondo questa grande passione. I due ragazzi, Laura e Agostino, sono abituati a salire in montagna, Laura soprattutto, pur giovanissima ne è esperta scalatrice. Lo sa la madre Mara, che insegna e conosce lo spirito ribelle e anticonformista degli adolescenti. Anche Laura non obbedirà fino in fondo alle raccomandazioni dei genitori e resterà insieme al fidanzato "bloccata" in un incidente. L'attesa del suo ritorno diventa sempre più angosciante e tutta la famiglia si sgretola, giorno dopo giorno, scavata dal dolore lancinante di questa assenza, scossa dal non sapere, stremata dall'impossibilità di farsene una ragione...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BACKROOMS – ore 18.30 – di Kane Parsons - con Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor - Horror – “Da qualche parte nella Silicon Valley e negli anni Novanta, Clark aveva una moglie e il sogno di fare l'architetto ma il destino ha scelto altrimenti. Non gli resta che andare in analisi a cercare il 'colpevole' dei suoi scacchi. Lo accoglie e lo assiste la dottoressa Mary Kline, un trauma infantile alle spalle e una carriera di analista da 'audio-cassette' motivazionali per raggiungere la felicità e gli obiettivi personali. Clark le ascolta, invano, perché la sua vita è inchiodata a uno showroom di mobili che vende alla televisione vestito da pirata. Una notte, per risolvere l'ennesimo blackout, cerca la causa e trova un passaggio per un mondo parallelo. Al di là del muro uno spazio conduce a un altro spazio e poi corridoi infiniti, scale che non portano a niente e oggetti familiari accatastati o seppelliti come dopo un'apocalisse. Clark vuole esplorarlo e Mary finirà per seguirlo...”

Voto della critica: ***

- PICCOLO MIRACOLO – ore 21.30 – di Guido Chiesa - con Marco D'Amore, Greta Scarano, Giorgio Colangeli, Mariangela D'Abbraccio, Laura Adriani - Drammatico – “Davide Lancia è il figlio di un imprenditore edile che fa il bello e il cattivo tempo in città. Davide è laureato in architettura e ha sempre sognato di dipingere, ma quando il padre per il loro compleanno (poiché sono nati lo stesso giorno, pur essendo caratterialmente opposti) gli regala un progetto immobiliare potenzialmente miliardario, Davide accetta, con la passività che lo contraddistingue. Il progetto comporta la necessità di abbattere una palazzina di periferia che sorge davanti a un terreno abbandonato che il Comune dovrebbe presto riqualificare, rendendo la proprietà appetibile a nuove gentrificazioni. Ma nella palazzina c'è un'inquilina che non se ne vuole andare e rifiuta qualsiasi notifica di sfratto: è Ursula, una giovane donna cieca che lavora come educatrice in un centro per ragazzi in difficoltà del quartiere. E quando Davide incontra Ursula, la sua vita comincia a cambiare, come per miracolo...”

Voto della critica: **



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- MINIONS & MONSTERS – ore 21.00 – di Pierre Coffin, Patrick Delage – Animazione – “Una guida turistica che lavora presso un percorso sulla storia di Hollywood ferma il gruppo davanti a due Minions che nessuno dei visitatori sembra riconoscere. Ma come, sono Harry e James, e sono stati fondamentali per la genesi del cinema! Dunque anche noi spettatori scopriamo le avventure dei due personaggi (e di tanti altri Minions) fin dagli albori della Settima arte, durante gli anni Venti e all'arrivo del sonoro. Harry è un filmmaker nato e James un grande inventore di storie, e i due uniranno le forze per creare un ‘monster movie’ con cui Harry spera di vincere il massimo riconoscimento cinematografico (una banana dorata). Ma soprattutto sono amici per la pelle e si sostengono attraverso mille difficoltà, mentre il resto dei Minions vanno in cerca di un capo di provata perfidia perché non trovano più padroni cattivissimi da servire. E in qualche modo la battaglia diventerà comune...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- TOY STORY 5 – ore 21.00 – di Andrew Stanton, McKenna Harris - con le voci di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Ilaria Stagni, Katia Follesa, Federico Basso – Animazione – “Jessie è terrorizzata che la sua bambina, Bonnie, la abbandoni come avevano fatto a suo tempo l'amata Jennifer e poi Andy, perché quando i bambini crescono accantonano i giocattoli che avevano ‘da piccoli’. Ma adesso è arrivata una nuova, inattesa rivale: la tecnologia, che attraverso mille dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare nella realtà. L'era dei giocattoli sembra dunque proprio tramontata, e gli amici di Jessie - da Rex a Dollie, da Slinky Dog a Mr e Mrs Potato - temono un imminente destino di estinzione. Quando i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede perduta e chiede l'auto di Woody e Buzz, nonché di tutti gli altri amici di sempre, a partire dal fido destriero Bullseye. Nel frattempo da un container escono decine di Buzz Lightyear che individuano in Jessie e la sua stella da sceriffa il comando stellare che sono destinati a incontrare. E il Buzz originario cerca il momento giusto per chiedere a Jessie di unirsi a lei per sempre...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- OBSESSION (V.M.14) - ore 21.30 – di Curry Barker - con Michael Johnston (II), Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless - Horror – “Dopo aver spezzato il misterioso bastoncino del desiderio per conquistare il cuore della ragazza che ama un romantico senza speranza ottiene esattamente ciò che ha questo ma presto scopre che alcuni desideri hanno un prezzo sinistro e pericoloso...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- MINIONS & MONSTERS – ore 21.15 – di Pierre Coffin, Patrick Delage – Animazione – “Una guida turistica che lavora presso un percorso sulla storia di Hollywood ferma il gruppo davanti a due Minions che nessuno dei visitatori sembra riconoscere. Ma come, sono Harry e James, e sono stati fondamentali per la genesi del cinema! Dunque anche noi spettatori scopriamo le avventure dei due personaggi (e di tanti altri Minions) fin dagli albori della Settima arte, durante gli anni Venti e all'arrivo del sonoro. Harry è un filmmaker nato e James un grande inventore di storie, e i due uniranno le forze per creare un ‘monster movie’ con cui Harry spera di vincere il massimo riconoscimento cinematografico (una banana dorata). Ma soprattutto sono amici per la pelle e si sostengono attraverso mille difficoltà, mentre il resto dei Minions vanno in cerca di un capo di provata perfidia perché non trovano più padroni cattivissimi da servire. E in qualche modo la battaglia diventerà comune...”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

Chiuso



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it