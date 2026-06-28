CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 28 giugno 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- SUPERGIRL – ore 17.00 - 19.15 - 21.15 – di Craig Gillespie - con Alice Hewkin, Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz - Azione – “La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent, che lo hanno cresciuto con grande affetto nella loro fattoria. Kara ha invece trascorso i primi quattordici anni della sua vita su un frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. Proprio nel giorno del suo ventunesimo compleanno, quando Kara sta cercando di sbronzarsi su un pianeta con un sole rosso che neutralizza i suoi poteri, la ragazza incontra Ruthye, una giovane che è su un sentiero di vendetta per l'assassinio di suo padre, ucciso dal brutale fuorilegge Krem. Kara decide di aiutare Ruthye e questo segna il viaggio che la porterà verso quello che sarà il suo futuro sulla Terra...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- TOY STORY 5 – ore 17.00 - 19.00 - 21.00 – di Andrew Stanton, McKenna Harris - con le voci di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Ilaria Stagni, Katia Follesa, Federico Basso – Animazione – “Jessie è terrorizzata che la sua bambina, Bonnie, la abbandoni come avevano fatto a suo tempo l'amata Jennifer e poi Andy, perché quando i bambini crescono accantonano i giocattoli che avevano ‘da piccoli’. Ma adesso è arrivata una nuova, inattesa rivale: la tecnologia, che attraverso mille dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare nella realtà. L'era dei giocattoli sembra dunque proprio tramontata, e gli amici di Jessie - da Rex a Dollie, da Slinky Dog a Mr e Mrs Potato - temono un imminente destino di estinzione. Quando i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede perduta e chiede l'auto di Woody e Buzz, nonché di tutti gli altri amici di sempre, a partire dal fido destriero Bullseye. Nel frattempo da un container escono decine di Buzz Lightyear che individuano in Jessie e la sua stella da sceriffa il comando stellare che sono destinati a incontrare. E il Buzz originario cerca il momento giusto per chiedere a Jessie di unirsi a lei per sempre...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- DISCLOSURE DAY – ore 17.30 - 21.00 – di Steven Spielberg - con Emily Blunt, Colman Domingo, Eve Hewson, Colin Firth, Wyatt Russell - Fantascienza/Drammatico – “La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. Durante una diretta televisiva, la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ‘ticchettii’ alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Questo evento è solo l'inizio del cosiddetto ‘Giorno della Rivelazione’. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai sette miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Il film esplora cosa succederebbe se il genere umano scoprisse la presenza, irrefutabile, di forme di vita extraterrestri sul nostro pianeta...”

Voto della critica: ****



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- TOY STORY 5 – ore 18.00 - 20.30 – di Andrew Stanton, McKenna Harris - con le voci di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Ilaria Stagni, Katia Follesa, Federico Basso – Animazione – “Jessie è terrorizzata che la sua bambina, Bonnie, la abbandoni come avevano fatto a suo tempo l'amata Jennifer e poi Andy, perché quando i bambini crescono accantonano i giocattoli che avevano ‘da piccoli’. Ma adesso è arrivata una nuova, inattesa rivale: la tecnologia, che attraverso mille dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare nella realtà. L'era dei giocattoli sembra dunque proprio tramontata, e gli amici di Jessie - da Rex a Dollie, da Slinky Dog a Mr e Mrs Potato - temono un imminente destino di estinzione. Quando i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede perduta e chiede l'auto di Woody e Buzz, nonché di tutti gli altri amici di sempre, a partire dal fido destriero Bullseye. Nel frattempo da un container escono decine di Buzz Lightyear che individuano in Jessie e la sua stella da sceriffa il comando stellare che sono destinati a incontrare. E il Buzz originario cerca il momento giusto per chiedere a Jessie di unirsi a lei per sempre...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SCARY MOVIE 6 – ore 17.00 – di Michael Tiddes - con Anna Faris, Lochlyn Munro, Regina Hall, Chris Elliott, Marlon Wayans - Horror – “Ventisei anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare, i Core Four tornano nel mirino dell'assassino - e nessun franchise horror è al sicuro...”

Voto della critica: ***

- JACKASS: BEST AND LAST – ore 19.00 - 21.30 – di Jeff Tremaine - con Jason 'Wee Man' Acuña, Lance Bangs, Tory Belleci, Sean Cliver, Dimitry Elyashkevich - Documentario/Commedia – “Tra stunt completamente nuovi (e sempre più senza senso) e il meglio del loro repertorio, tra cadute epiche, dolore gratuito e risate incontrollabili : Jackass: Best and Last è una celebrazione rumorosa, caotica e tremendamente divertente di quell'amicizia un po' scema che ci ha fatto ridere per 25 anni...”

Voto della critica: n.p.

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- CHE COS’È L’AMORE – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Fabien Gorgeart - con Laure Calamy, Vincent Macaigne, Lyes Salem, Mélanie Thierry, Céleste Brunnquell - Commedia – “A Rouen, Marguerite vive serena con il compagno e la figlia adolescente, mantenendo al tempo stesso un rapporto amichevole con Fred, suo primo marito da cui ha divorziato. Un giorno l'uomo le annuncia di volersi risposare, e le chiede aiuto per una semplice pratica di annullamento anche della loro unione religiosa. Marguerite si mostra disponibile, ma la burocrazia della Chiesa complica le cose e la costringe a rimettere in esame la natura del suo rapporto con Fred, nonché la storia trascorsa insieme e la figlia che condividono. Il caso finirà per coinvolgere tutti i membri di questa strana famiglia allargata, portando la comitiva fino a confrontarsi con i vertici del Vaticano...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- PICCOLO MIRACOLO – ore 18.30 - 21.30 – di Guido Chiesa - con Marco D'Amore, Greta Scarano, Giorgio Colangeli, Mariangela D'Abbraccio, Laura Adriani - Drammatico – “Davide Lancia è il figlio di un imprenditore edile che fa il bello e il cattivo tempo in città. Davide è laureato in architettura e ha sempre sognato di dipingere, ma quando il padre per il loro compleanno (poiché sono nati lo stesso giorno, pur essendo caratterialmente opposti) gli regala un progetto immobiliare potenzialmente miliardario, Davide accetta, con la passività che lo contraddistingue. Il progetto comporta la necessità di abbattere una palazzina di periferia che sorge davanti a un terreno abbandonato che il Comune dovrebbe presto riqualificare, rendendo la proprietà appetibile a nuove gentrificazioni. Ma nella palazzina c'è un'inquilina che non se ne vuole andare e rifiuta qualsiasi notifica di sfratto: è Ursula, una giovane donna cieca che lavora come educatrice in un centro per ragazzi in difficoltà del quartiere. E quando Davide incontra Ursula, la sua vita comincia a cambiare, come per miracolo...”

Voto della critica: **

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BACKROOMS – ore 19.00 – di Kane Parsons - con Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor - Horror – “Da qualche parte nella Silicon Valley e negli anni Novanta, Clark aveva una moglie e il sogno di fare l'architetto ma il destino ha scelto altrimenti. Non gli resta che andare in analisi a cercare il 'colpevole' dei suoi scacchi. Lo accoglie e lo assiste la dottoressa Mary Kline, un trauma infantile alle spalle e una carriera di analista da 'audio-cassette' motivazionali per raggiungere la felicità e gli obiettivi personali. Clark le ascolta, invano, perché la sua vita è inchiodata a uno showroom di mobili che vende alla televisione vestito da pirata. Una notte, per risolvere l'ennesimo blackout, cerca la causa e trova un passaggio per un mondo parallelo. Al di là del muro uno spazio conduce a un altro spazio e poi corridoi infiniti, scale che non portano a niente e oggetti familiari accatastati o seppelliti come dopo un'apocalisse. Clark vuole esplorarlo e Mary finirà per seguirlo...”

Voto della critica: ***

- FUZE CONTO ALLA ROVESCIA – ore 21.15 – di David Mackenzie - con Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington, Gugu Mbatha-Raw, Saffron Hocking - Azione – “Londra. Una bomba inesplosa che risale alla Seconda Guerra Mondiale viene scoperta in un cantiere edile molto frequentato a Paddigton. L'esercito e la polizia isolano la zona ed evacuano i civili. Tra loro ci sono anche Rahim e i suoi genitori. Nel frattempo, il maggiore Will Tranter e la sua squadra vengono mandati sul posto per disinnescare l'esplosivo ma le cose si complicano ulteriormente quando viene scoperto un detonatore a tempo. Approfittando del caos, Karalis, X, Y e Z irrompono nella Bank Al Muraqabah, scavano un tunnel dal piano inferiore dell'edificio vicino e rubano denaro e gioielli. Sembra la rapina perfetta progettata nei minimi dettagli. Ma qualcosa va storto. In realtà le cose non sono come appaiono...”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- SUPERGIRL – ore 17.00 - 21.00 – di Craig Gillespie - con Alice Hewkin, Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz - Azione – “La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent, che lo hanno cresciuto con grande affetto nella loro fattoria. Kara ha invece trascorso i primi quattordici anni della sua vita su un frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. Proprio nel giorno del suo ventunesimo compleanno, quando Kara sta cercando di sbronzarsi su un pianeta con un sole rosso che neutralizza i suoi poteri, la ragazza incontra Ruthye, una giovane che è su un sentiero di vendetta per l'assassinio di suo padre, ucciso dal brutale fuorilegge Krem. Kara decide di aiutare Ruthye e questo segna il viaggio che la porterà verso quello che sarà il suo futuro sulla Terra...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- TOY STORY 5 – ore 17.00 – di Andrew Stanton, McKenna Harris - con le voci di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Ilaria Stagni, Katia Follesa, Federico Basso – Animazione – “Jessie è terrorizzata che la sua bambina, Bonnie, la abbandoni come avevano fatto a suo tempo l'amata Jennifer e poi Andy, perché quando i bambini crescono accantonano i giocattoli che avevano ‘da piccoli’. Ma adesso è arrivata una nuova, inattesa rivale: la tecnologia, che attraverso mille dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare nella realtà. L'era dei giocattoli sembra dunque proprio tramontata, e gli amici di Jessie - da Rex a Dollie, da Slinky Dog a Mr e Mrs Potato - temono un imminente destino di estinzione. Quando i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede perduta e chiede l'auto di Woody e Buzz, nonché di tutti gli altri amici di sempre, a partire dal fido destriero Bullseye. Nel frattempo da un container escono decine di Buzz Lightyear che individuano in Jessie e la sua stella da sceriffa il comando stellare che sono destinati a incontrare. E il Buzz originario cerca il momento giusto per chiedere a Jessie di unirsi a lei per sempre...”

Voto della critica: ****

- SUPERGIRL – ore 21.15 – di Craig Gillespie - con Alice Hewkin, Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz - Azione – “La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent, che lo hanno cresciuto con grande affetto nella loro fattoria. Kara ha invece trascorso i primi quattordici anni della sua vita su un frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. Proprio nel giorno del suo ventunesimo compleanno, quando Kara sta cercando di sbronzarsi su un pianeta con un sole rosso che neutralizza i suoi poteri, la ragazza incontra Ruthye, una giovane che è su un sentiero di vendetta per l'assassinio di suo padre, ucciso dal brutale fuorilegge Krem. Kara decide di aiutare Ruthye e questo segna il viaggio che la porterà verso quello che sarà il suo futuro sulla Terra...”

Voto della critica: *



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- TOY STORY 5 – ore 21.30 – di Andrew Stanton, McKenna Harris - con le voci di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Ilaria Stagni, Katia Follesa, Federico Basso – Animazione – “Jessie è terrorizzata che la sua bambina, Bonnie, la abbandoni come avevano fatto a suo tempo l'amata Jennifer e poi Andy, perché quando i bambini crescono accantonano i giocattoli che avevano ‘da piccoli’. Ma adesso è arrivata una nuova, inattesa rivale: la tecnologia, che attraverso mille dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare nella realtà. L'era dei giocattoli sembra dunque proprio tramontata, e gli amici di Jessie - da Rex a Dollie, da Slinky Dog a Mr e Mrs Potato - temono un imminente destino di estinzione. Quando i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede perduta e chiede l'auto di Woody e Buzz, nonché di tutti gli altri amici di sempre, a partire dal fido destriero Bullseye. Nel frattempo da un container escono decine di Buzz Lightyear che individuano in Jessie e la sua stella da sceriffa il comando stellare che sono destinati a incontrare. E il Buzz originario cerca il momento giusto per chiedere a Jessie di unirsi a lei per sempre...”

Voto della critica: ****



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- A CENA CON IL DITTATORE – ore 18.45 - 21.00 – di Manuel Gómez Pereira - con Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia, Oscar Lasarte, Martín Páez – Commedia/Drammatico/Storico – “Madrid, 1939. La Guerra Civile è finita da appena due settimane e il Generale Franco vuole organizzare una cena celebrativa presso il lussuoso Hotel Palace, simbolo della vittoria del nuovo regime. Per la preparazione dell'evento vengono incaricati il giovane tenente Santiago Medina e il maître dell'albergo Genaro Palazon. Manca però il personale; i cuochi migliori infatti sono repubblicani e stanno per essere fucilati. Genaro così ne ottiene il temporaneo rilascio per poter garantire un banchetto impeccabile. Tra loro c'è anche Ángel che può così ricongiungersi alla donna che ama, María, che aspetta un figlio da lui. Quando il cuoco Antón si rifiuta di cucinare per il Generale, viene ucciso senza pietà dal falangista Alonso, uomo violento e senza scrupoli. Al suo posto viene chiamata Juana, un'esperta cuoca che fa parte della CNT (Confederación Nacional del Trabajo). I preparativi sembrano procedere senza intoppi. Ma in realtà la cena sta diventando per i cuochi la grande occasione per mettere in pratica un piano di fuga...”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- TOY STORY 5 – ore 16.00 – 18.30 – 21.00 – di Andrew Stanton, McKenna Harris - con le voci di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Ilaria Stagni, Katia Follesa, Federico Basso – Animazione – “Jessie è terrorizzata che la sua bambina, Bonnie, la abbandoni come avevano fatto a suo tempo l'amata Jennifer e poi Andy, perché quando i bambini crescono accantonano i giocattoli che avevano ‘da piccoli’. Ma adesso è arrivata una nuova, inattesa rivale: la tecnologia, che attraverso mille dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare nella realtà. L'era dei giocattoli sembra dunque proprio tramontata, e gli amici di Jessie - da Rex a Dollie, da Slinky Dog a Mr e Mrs Potato - temono un imminente destino di estinzione. Quando i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede perduta e chiede l'auto di Woody e Buzz, nonché di tutti gli altri amici di sempre, a partire dal fido destriero Bullseye. Nel frattempo da un container escono decine di Buzz Lightyear che individuano in Jessie e la sua stella da sceriffa il comando stellare che sono destinati a incontrare. E il Buzz originario cerca il momento giusto per chiedere a Jessie di unirsi a lei per sempre...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- SUPERGIRL – ore 16.00 – 18.30 – 21.00 – di Craig Gillespie - con Alice Hewkin, Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz - Azione – “La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent, che lo hanno cresciuto con grande affetto nella loro fattoria. Kara ha invece trascorso i primi quattordici anni della sua vita su un frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. Proprio nel giorno del suo ventunesimo compleanno, quando Kara sta cercando di sbronzarsi su un pianeta con un sole rosso che neutralizza i suoi poteri, la ragazza incontra Ruthye, una giovane che è su un sentiero di vendetta per l'assassinio di suo padre, ucciso dal brutale fuorilegge Krem. Kara decide di aiutare Ruthye e questo segna il viaggio che la porterà verso quello che sarà il suo futuro sulla Terra...”

Voto della critica: ****



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it