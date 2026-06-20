CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 20 giugno 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo e al cinema Olimpia di Bordighera



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- TOY STORY 5 – ore 17.00 - 19.00 - 21.00 – di Andrew Stanton, McKenna Harris - con le voci di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Ilaria Stagni, Katia Follesa, Federico Basso – Animazione – “Jessie è terrorizzata che la sua bambina, Bonnie, la abbandoni come avevano fatto a suo tempo l'amata Jennifer e poi Andy, perché quando i bambini crescono accantonano i giocattoli che avevano ‘da piccoli’. Ma adesso è arrivata una nuova, inattesa rivale: la tecnologia, che attraverso mille dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare nella realtà. L'era dei giocattoli sembra dunque proprio tramontata, e gli amici di Jessie - da Rex a Dollie, da Slinky Dog a Mr e Mrs Potato - temono un imminente destino di estinzione. Quando i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede perduta e chiede l'auto di Woody e Buzz, nonché di tutti gli altri amici di sempre, a partire dal fido destriero Bullseye. Nel frattempo da un container escono decine di Buzz Lightyear che individuano in Jessie e la sua stella da sceriffa il comando stellare che sono destinati a incontrare. E il Buzz originario cerca il momento giusto per chiedere a Jessie di unirsi a lei per sempre...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- DISCLOSURE DAY – ore 17.30 - 21.00 – di Steven Spielberg - con Emily Blunt, Colman Domingo, Eve Hewson, Colin Firth, Wyatt Russell - Fantascienza/Drammatico – “La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. Durante una diretta televisiva, la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ‘ticchettii’ alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Questo evento è solo l'inizio del cosiddetto ‘Giorno della Rivelazione’. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai sette miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Il film esplora cosa succederebbe se il genere umano scoprisse la presenza, irrefutabile, di forme di vita extraterrestri sul nostro pianeta...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SCARY MOVIE 6 – ore 17.00 - 21.30 – di Michael Tiddes - con Anna Faris, Lochlyn Munro, Regina Hall, Chris Elliott, Marlon Wayans - Horror – “Ventisei anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare, i Core Four tornano nel mirino dell'assassino - e nessun franchise horror è al sicuro...”

Voto della critica: ***

- MICHAEL – ore 19.00 – di Antoine Fuqua - con Jaafar Jackson, Miles Teller, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long - Biografico – “Michael è un bambino pieno di sogni e di talento. Balla e canta in modo unico, si esibisce con i fratelli nel gruppo Jackson 5 e interpreta la musica come un meraviglioso strumento per cambiare il mondo. Cresce con il mito di Peter Pan e sogna di fare del bene attraverso la musica, ma si trova a crescere con un padre opprimente, che non esita a tirare fuori la cinta per imporre il suo volere. Ma Michael è destinato a diventare un'icona, la sua ascesa da solista va di pari passo con l'intima urgenza di avere sempre maggiore emancipazione dalla figura paterna, fino al ‘divorzio professionale’ decretato via fax dal suo nuovo avvocato Branca, che gli starà accanto tutta la vita e oltre. Nel frattempo, tra un animale esotico e l'altro nella sua villa, il suo successo non si arresta, anzi spicca il volo: Off the Wall, Thriller e Bad, il resto è storia...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TI AUGURO OGNI BENE – ore 17.15 - 19.15 – di Tommy Dorfman - con Alexandra Daddario, Cole Sprouse, Amy Landecker, Lena Dunham, Judson Mills - Drammatico – “L'istante in cui il 16enne Ben annuncia ai genitori di essere non binario viene cacciato da casa. Ad ospitarlo è la sorella maggiore Hannah, sposata e con un figlio piccolo, che a sua volta se ne è andata da casa dieci anni prima dopo un violento litigio con quegli stessi genitori bigotti e conservatori. Ben si iscrive al liceo locale, dove incontra un gruppo di ragazzi di vario orientamento sessuale che lo accolgono con affetto, e un'insegnante di arte che lo spinge ad esprimersi attraverso la pittura, dato che sa disegnare bene, anche se fino a quel momento i suoi migliori risultati scolastici sono stati in matematica. Il suo compagno di liceo, Nathan, è apertamente gay e chiede a Ben di aiutarlo con i compiti. L'amicizia si trasformerà presto in amore e anche grazie a Nathan Ben comincerà una transizione che lo avvicinerà alla sua natura più profonda...”

Voto della critica: ***

- IL BACIO DELLA DONNA RAGNO – ore 21.00 – di Bill Condon - con Diego Luna, Tonatiuh Elizarraraz, Jennifer Lopez, Bruno Bichir – Musical/Drammatico – “Luis Molina viene gettato in una cella in cui si trova Valentin, un prigioniero politico. La 'colpa' di Molina è quella di essere gay. Valentin mal sopporta la presenza di questo compagno di detenzione per lui troppo invadente. Inizierà progressivamente a comprenderlo quando Molina, per sfuggire alla crudeltà che li circonda, inizierà a raccontargli il film più importante della sua diva preferita, la mitica Ingrid Luna. Il bacio della donna ragno così si intitola il musical cinematografico si materializzerà e vedrà i due diventarne i protagonisti...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- RICCHI DA MORIRE…DELITTI IN FAMIGLIA – ore 17.15 - 19.30 - 21.30 – di John Patton Ford - con Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Bill Camp, Zach Woods - Commedia/Drammatico/Thriller – “Becket Redfellow è figlio della rampolla di una famiglia ricchissima, la quale a 18 anni è stata ripudiata per non aver abortito dopo una relazione con un musicista. Il musicista è morto e anche la donna subisce la stessa sorte quando Becket è ancora bambino: da lì comincia per lui un'odissea fra famiglie affidatarie cui sopravvive aggrappandosi alla frase che la madre gli ripeteva come un mantra, ovvero ‘Promettimi che non ti arrenderai finché non avrai la vita giusta, la vita che ti meriti’. Infatti il bisnonno del ragazzo aveva stabilito ufficialmente che nessun componente della famiglia Redfellow avrebbe potuto perdere il diritto alla sua eredità, a patto che morissero prima di lui tutti gli eredi che lo precedevano nella linea di successione. E Becket dovrà decidere se e come fare fuori tutti i consanguinei che stanno ancora fra lui e la sua legittima ‘fetta di torta’...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- ALLORA BALLIAMO – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Amélie Bonnin - con Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin, Tewfik Jallab, Dominique Blanc - Drammatico – “Cécile, dopo il successo ottenuto in televisione grazie a un cooking show sta per aprire il proprio ristorante insieme al suo compagno. Scopre di essere incinta e, al contempo, si sente in dovere di tornare al paese natio perché il padre, anch'egli ristoratore, ha avuto un infarto...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- FUZE CONTO ALLA ROVESCIA – ore 16.30 - 18.30 - 21.15 – di David Mackenzie - con Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington, Gugu Mbatha-Raw, Saffron Hocking - Azione – “Londra. Una bomba inesplosa che risale alla Seconda Guerra Mondiale viene scoperta in un cantiere edile molto frequentato a Paddigton. L'esercito e la polizia isolano la zona ed evacuano i civili. Tra loro ci sono anche Rahim e i suoi genitori. Nel frattempo, il maggiore Will Tranter e la sua squadra vengono mandati sul posto per disinnescare l'esplosivo ma le cose si complicano ulteriormente quando viene scoperto un detonatore a tempo. Approfittando del caos, Karalis, X, Y e Z irrompono nella Bank Al Muraqabah, scavano un tunnel dal piano inferiore dell'edificio vicino e rubano denaro e gioielli. Sembra la rapina perfetta progettata nei minimi dettagli. Ma qualcosa va storto. In realtà le cose non sono come appaiono...”

Voto della critica: ****

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- BACKROOMS – ore 17.00 - 19.00 - 21.00 – di Kane Parsons - con Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor - Horror – “Da qualche parte nella Silicon Valley e negli anni Novanta, Clark aveva una moglie e il sogno di fare l'architetto ma il destino ha scelto altrimenti. Non gli resta che andare in analisi a cercare il 'colpevole' dei suoi scacchi. Lo accoglie e lo assiste la dottoressa Mary Kline, un trauma infantile alle spalle e una carriera di analista da 'audio-cassette' motivazionali per raggiungere la felicità e gli obiettivi personali. Clark le ascolta, invano, perché la sua vita è inchiodata a uno showroom di mobili che vende alla televisione vestito da pirata. Una notte, per risolvere l'ennesimo blackout, cerca la causa e trova un passaggio per un mondo parallelo. Al di là del muro uno spazio conduce a un altro spazio e poi corridoi infiniti, scale che non portano a niente e oggetti familiari accatastati o seppelliti come dopo un'apocalisse. Clark vuole esplorarlo e Mary finirà per seguirlo...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- TOY STORY 5 – ore 17.00 - 21.15 – di Andrew Stanton, McKenna Harris - con le voci di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Ilaria Stagni, Katia Follesa, Federico Basso – Animazione – “Jessie è terrorizzata che la sua bambina, Bonnie, la abbandoni come avevano fatto a suo tempo l'amata Jennifer e poi Andy, perché quando i bambini crescono accantonano i giocattoli che avevano ‘da piccoli’. Ma adesso è arrivata una nuova, inattesa rivale: la tecnologia, che attraverso mille dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare nella realtà. L'era dei giocattoli sembra dunque proprio tramontata, e gli amici di Jessie - da Rex a Dollie, da Slinky Dog a Mr e Mrs Potato - temono un imminente destino di estinzione. Quando i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede perduta e chiede l'auto di Woody e Buzz, nonché di tutti gli altri amici di sempre, a partire dal fido destriero Bullseye. Nel frattempo da un container escono decine di Buzz Lightyear che individuano in Jessie e la sua stella da sceriffa il comando stellare che sono destinati a incontrare. E il Buzz originario cerca il momento giusto per chiedere a Jessie di unirsi a lei per sempre...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- TOY STORY 5 – ore 17.00 – di Andrew Stanton, McKenna Harris - con le voci di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Ilaria Stagni, Katia Follesa, Federico Basso – Animazione – “Jessie è terrorizzata che la sua bambina, Bonnie, la abbandoni come avevano fatto a suo tempo l'amata Jennifer e poi Andy, perché quando i bambini crescono accantonano i giocattoli che avevano ‘da piccoli’. Ma adesso è arrivata una nuova, inattesa rivale: la tecnologia, che attraverso mille dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare nella realtà. L'era dei giocattoli sembra dunque proprio tramontata, e gli amici di Jessie - da Rex a Dollie, da Slinky Dog a Mr e Mrs Potato - temono un imminente destino di estinzione. Quando i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede perduta e chiede l'auto di Woody e Buzz, nonché di tutti gli altri amici di sempre, a partire dal fido destriero Bullseye. Nel frattempo da un container escono decine di Buzz Lightyear che individuano in Jessie e la sua stella da sceriffa il comando stellare che sono destinati a incontrare. E il Buzz originario cerca il momento giusto per chiedere a Jessie di unirsi a lei per sempre...”

Voto della critica: ****

- DISCLOSURE DAY – ore 21.15 – di Steven Spielberg - con Emily Blunt, Colman Domingo, Eve Hewson, Colin Firth, Wyatt Russell - Fantascienza/Drammatico – “La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. Durante una diretta televisiva, la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ‘ticchettii’ alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Questo evento è solo l'inizio del cosiddetto ‘Giorno della Rivelazione’. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai sette miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Il film esplora cosa succederebbe se il genere umano scoprisse la presenza, irrefutabile, di forme di vita extraterrestri sul nostro pianeta...”

Voto della critica: ****



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- RICCHI DA MORIRE…DELITTI IN FAMIGLIA – ore 16.30 – 18.45 – 21.00 – di John Patton Ford - con Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Bill Camp, Zach Woods - Commedia/Drammatico/Thriller – “Becket Redfellow è figlio della rampolla di una famiglia ricchissima, la quale a 18 anni è stata ripudiata per non aver abortito dopo una relazione con un musicista. Il musicista è morto e anche la donna subisce la stessa sorte quando Becket è ancora bambino: da lì comincia per lui un'odissea fra famiglie affidatarie cui sopravvive aggrappandosi alla frase che la madre gli ripeteva come un mantra, ovvero ‘Promettimi che non ti arrenderai finché non avrai la vita giusta, la vita che ti meriti’. Infatti il bisnonno del ragazzo aveva stabilito ufficialmente che nessun componente della famiglia Redfellow avrebbe potuto perdere il diritto alla sua eredità, a patto che morissero prima di lui tutti gli eredi che lo precedevano nella linea di successione. E Becket dovrà decidere se e come fare fuori tutti i consanguinei che stanno ancora fra lui e la sua legittima ‘fetta di torta’...”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- DISCLOSURE DAY – ore 18.00 - 21.00 – di Steven Spielberg - con Emily Blunt, Colman Domingo, Eve Hewson, Colin Firth, Wyatt Russell - Fantascienza/Drammatico – “La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. Durante una diretta televisiva, la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ‘ticchettii’ alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Questo evento è solo l'inizio del cosiddetto ‘Giorno della Rivelazione’. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai sette miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Il film esplora cosa succederebbe se il genere umano scoprisse la presenza, irrefutabile, di forme di vita extraterrestri sul nostro pianeta...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- TOY STORY 5 – ore 16.00 – 18.30 - 21.00 – di Andrew Stanton, McKenna Harris - con le voci di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Ilaria Stagni, Katia Follesa, Federico Basso – Animazione – “Jessie è terrorizzata che la sua bambina, Bonnie, la abbandoni come avevano fatto a suo tempo l'amata Jennifer e poi Andy, perché quando i bambini crescono accantonano i giocattoli che avevano ‘da piccoli’. Ma adesso è arrivata una nuova, inattesa rivale: la tecnologia, che attraverso mille dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare nella realtà. L'era dei giocattoli sembra dunque proprio tramontata, e gli amici di Jessie - da Rex a Dollie, da Slinky Dog a Mr e Mrs Potato - temono un imminente destino di estinzione. Quando i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede perduta e chiede l'auto di Woody e Buzz, nonché di tutti gli altri amici di sempre, a partire dal fido destriero Bullseye. Nel frattempo da un container escono decine di Buzz Lightyear che individuano in Jessie e la sua stella da sceriffa il comando stellare che sono destinati a incontrare. E il Buzz originario cerca il momento giusto per chiedere a Jessie di unirsi a lei per sempre...”

Voto della critica: ****



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it