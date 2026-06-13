CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 13 giugno 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo e al Politeama di Diano Marina



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DISCLOSURE DAY – ore 17.00 – di Steven Spielberg - con Emily Blunt, Colman Domingo, Eve Hewson, Colin Firth, Wyatt Russell - Fantascienza/Drammatico – “La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. Durante una diretta televisiva, la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ‘ticchettii’ alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Questo evento è solo l'inizio del cosiddetto ‘Giorno della Rivelazione’. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai sette miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Il film esplora cosa succederebbe se il genere umano scoprisse la presenza, irrefutabile, di forme di vita extraterrestri sul nostro pianeta...”

Voto della critica: ****

- SACRO CUORE – ore 20.15 – di Sabrina Gunnell, Steven J. Gunnell - Documentario – “In occasione del 350esimo anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque (tra il 1673 e il 1675) a Paray-le-Monial, in Borgogna, il film intreccia ricostruzioni storiche, testimonianze dirette e riflessioni teologiche offrendo uno sguardo intimo su come il Sacro Cuore sia diventato un simbolo di amore misericordioso per milioni di fedeli. Queste voci diversificate mostrano come la devozione al Sacro Cuore tocchi ogni strato sociale, incontrando persone anche molto lontane dalla Chiesa...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- DISCLOSURE DAY – ore 17.30 - 21.00 – di Steven Spielberg - con Emily Blunt, Colman Domingo, Eve Hewson, Colin Firth, Wyatt Russell - Fantascienza/Drammatico – “La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. Durante una diretta televisiva, la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ‘ticchettii’ alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Questo evento è solo l'inizio del cosiddetto ‘Giorno della Rivelazione’. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai sette miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Il film esplora cosa succederebbe se il genere umano scoprisse la presenza, irrefutabile, di forme di vita extraterrestri sul nostro pianeta...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- SCARY MOVIE 6 – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Michael Tiddes - con Anna Faris, Lochlyn Munro, Regina Hall, Chris Elliott, Marlon Wayans - Horror – “Ventisei anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare, i Core Four tornano nel mirino dell'assassino - e nessun franchise horror è al sicuro...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- STAR WARS - THE MANDALORIAN AND GROGU – ore 16.45 - 19.00 – di Jon Favreau - con Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Steve Blum, Hemky Madera, Myles Humphus - Azione/Avventura/Fantasy – “Il mandaloriano Din Djarin è al lavoro per la Nuova Repubblica e dà la caccia agli uomini dell'Impero rifugiatisi sull'orlo più esterno della Galassia. Al suo fianco c'è il piccolo Grogu, il bambino appartenente alla stessa specie dell'anziano Yoda e già capace di usare la forza ma non ancora di parlare. Dopo una prima missione andata rocambolescamente a buon fine, ma senza aver riportato un prigioniero da interrogare, al mandaloriano viene affidato un incarico insidioso: aiutare due gemelli Hutt a recuperare il figlio di Jabba, ostaggio su un pianeta dove i gladiatori si battono nelle arene. Se riuscirà nell'impresa, al mandolariano saranno rivelati il nascondiglio e la vera identità di un pericoloso latitante dell'impero, ma ci si può davvero fidare dei malavitosi Hutt?...”

Voto della critica: ****

- MICHAEL – ore 21.30 – di Antoine Fuqua - con Jaafar Jackson, Miles Teller, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long - Biografico – “Michael è un bambino pieno di sogni e di talento. Balla e canta in modo unico, si esibisce con i fratelli nel gruppo Jackson 5 e interpreta la musica come un meraviglioso strumento per cambiare il mondo. Cresce con il mito di Peter Pan e sogna di fare del bene attraverso la musica, ma si trova a crescere con un padre opprimente, che non esita a tirare fuori la cinta per imporre il suo volere. Ma Michael è destinato a diventare un'icona, la sua ascesa da solista va di pari passo con l'intima urgenza di avere sempre maggiore emancipazione dalla figura paterna, fino al ‘divorzio professionale’ decretato via fax dal suo nuovo avvocato Branca, che gli starà accanto tutta la vita e oltre. Nel frattempo, tra un animale esotico e l'altro nella sua villa, il suo successo non si arresta, anzi spicca il volo: Off the Wall, Thriller e Bad, il resto è storia...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- IL PRIGIONIERO – ore 16.15 - 18.45 - 21.15 – di Alejandro Amenábar - con Julio Peña (III), Alessandro Borghi, Miguel Rellán, Fernando Tejero, Julien Paschal - Drammatico – “Algeri, 1575. Islam e il Cristianesimo sono in lotta per il dominio del Mediterraneo, e i corsari arabi catturano le navi cristiane, vendendo i passeggeri come schiavi o ostaggi. I prigionieri d'alto rango vengono trattenuti dal temuto Hasan Bajà, il Signore d'Algeri detto il Veneziano, in quanto nato a Venezia e convertito in Turchia dopo la cattura da parte dei mori. Fra i suoi prigionieri c'è Miguel de Cervantes, che diventerà l'autore del Don Chisciotte, ma al momento è solo un giovane in fuga dal sospetto di aver intrattenuto una relazione omosessuale con il suo maestro di lettere Juan López de Hoyos. Miguel si fa benvolere dai compagni di sventura e dal Bajà raccontando storie che attinge dalla biblioteca di Padre Antonio de Sosa, che lo protegge intravvedendo in lui il ricordo di un nipote perduto. Il suo rivale fra i detenuti è invece Blanco de Paz, un frate che raccoglie di nascosto informazioni per conto del Sant'Uffizio. Cervantes, astuto e ambizioso, si troverà al centro di attenzioni e gelosie, e farà di tutto per sopravvivere ad una situazione di costante pericolo, ricorrendo anche all'inganno...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MASTERS OF THE UNIVERSE – ore 16.15 - 21.15 – di Travis Knight - con Kyle Allen, Morena Baccarin, Idris Elba, Nicholas Galitzine, Alison Brie – Azione/Avventura/Drammatico – “In Masters Of The Universe, il regista Travis Knight riporta sul grande schermo il leggendario franchise con questa epica avventura live-action. Dopo essere stati separati per 15 anni, la Spada del Potere conduce il Principe Adam (Nicholas Galitzine) di nuovo su Eternia, dove scopre la sua casa devastata dal diabolico dominio di Skeletor (Jared Leto). Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più fidati, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), e abbracciare il suo vero destino come He-Man - l'uomo più potente dell'universo...”

Voto della critica: ***

- ROMERìA – ore 19.00 – di Carla Simón - con Llúcia Garcia, Mitch Martín, Tristán Ulloa, Alberto Gracia, Miryam Gallego - Drammatico – “Video camera a mano e diario della madre in tasca, Marina parte alla volta della Galizia e della famiglia di suo padre, morto di AIDS molti anni prima. Adottata 'altrove', ha bisogno di un certificato anagrafico per ottenere una borsa di studio. Ma dietro alla ragione officiale, si nasconde il desiderio ardente di ricostruire la vita dei suoi genitori, su cui la famiglia mantiene un rigoroso riserbo. Tutti vogliono dimenticare, tutti vogliono seppellire il passato che ha sciolto i sogni dell'avvenire con eroina e zucchero. Negli stessi luoghi in cui sua madre e suo padre sono stati innamorati e felici, disperati e sconfitti, Marina troverà il suo posto e lo slancio per il futuro...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

– TRA AMORE E INGANNI – ore 16.30 - 21.15 – di Kat Coiro - con Regé-Jean Page, Halle Bailey, Stefania Casini, Aziza Scott, Isabella Ferrari - Commedia – “Anna è una giovane donna che ha rinunciato al sogno di diventare chef e ora vaga nei suoi vent'anni tra una serie di scelte sbagliate. Quando Anna perde in un colpo solo il lavoro di house-sitter e l'alloggio, un incontro casuale con Matteo, un affascinante italiano che ha una villa vuota in Toscana, la spinge a partire per l'Italia, contro il parere della sua migliore amica sempre sincera, Claire. Ma il piano di Anna di intrufolarsi nella villa di Matteo, senza permesso e solo per una notte, va in pezzi quando la madre di Matteo, Gabriella, si presenta inaspettatamente. Presa dal panico, Anna lascia che Gabriella creda che lei sia la fidanzata di Matteo. Quella piccola bugia diventa però un grande problema quando arriva Michael, il cugino di Matteo, e Anna scopre che il fuoco che si sta accendendo tra di loro potrebbe trasformarsi in un incendio capace di cambiarle la vita...”

Voto della critica: ***

- BACKROOMS – ore 19.00 – di Kane Parsons - con Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor - Horror – “Da qualche parte nella Silicon Valley e negli anni Novanta, Clark aveva una moglie e il sogno di fare l'architetto ma il destino ha scelto altrimenti. Non gli resta che andare in analisi a cercare il 'colpevole' dei suoi scacchi. Lo accoglie e lo assiste la dottoressa Mary Kline, un trauma infantile alle spalle e una carriera di analista da 'audio-cassette' motivazionali per raggiungere la felicità e gli obiettivi personali. Clark le ascolta, invano, perché la sua vita è inchiodata a uno showroom di mobili che vende alla televisione vestito da pirata. Una notte, per risolvere l'ennesimo blackout, cerca la causa e trova un passaggio per un mondo parallelo. Al di là del muro uno spazio conduce a un altro spazio e poi corridoi infiniti, scale che non portano a niente e oggetti familiari accatastati o seppelliti come dopo un'apocalisse. Clark vuole esplorarlo e Mary finirà per seguirlo...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- DISCLOSURE DAY – ore 16.30 - 21.15 – di Steven Spielberg - con Emily Blunt, Colman Domingo, Eve Hewson, Colin Firth, Wyatt Russell - Fantascienza/Drammatico – “La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. Durante una diretta televisiva, la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ‘ticchettii’ alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Questo evento è solo l'inizio del cosiddetto ‘Giorno della Rivelazione’. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai sette miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Il film esplora cosa succederebbe se il genere umano scoprisse la presenza, irrefutabile, di forme di vita extraterrestri sul nostro pianeta...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- SCARY MOVIE 6 – ore 21.30 – di Michael Tiddes - con Anna Faris, Lochlyn Munro, Regina Hall, Chris Elliott, Marlon Wayans - Horror – “Ventisei anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare, i Core Four tornano nel mirino dell'assassino - e nessun franchise horror è al sicuro...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- BACKROOMS – ore 21.15 – di Kane Parsons - con Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor - Horror – “Da qualche parte nella Silicon Valley e negli anni Novanta, Clark aveva una moglie e il sogno di fare l'architetto ma il destino ha scelto altrimenti. Non gli resta che andare in analisi a cercare il 'colpevole' dei suoi scacchi. Lo accoglie e lo assiste la dottoressa Mary Kline, un trauma infantile alle spalle e una carriera di analista da 'audio-cassette' motivazionali per raggiungere la felicità e gli obiettivi personali. Clark le ascolta, invano, perché la sua vita è inchiodata a uno showroom di mobili che vende alla televisione vestito da pirata. Una notte, per risolvere l'ennesimo blackout, cerca la causa e trova un passaggio per un mondo parallelo. Al di là del muro uno spazio conduce a un altro spazio e poi corridoi infiniti, scale che non portano a niente e oggetti familiari accatastati o seppelliti come dopo un'apocalisse. Clark vuole esplorarlo e Mary finirà per seguirlo...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IL PRIGIONIERO – ore 21.15 – di Alejandro Amenábar - con Julio Peña (III), Alessandro Borghi, Miguel Rellán, Fernando Tejero, Julien Paschal - Drammatico – “Algeri, 1575. Islam e il Cristianesimo sono in lotta per il dominio del Mediterraneo, e i corsari arabi catturano le navi cristiane, vendendo i passeggeri come schiavi o ostaggi. I prigionieri d'alto rango vengono trattenuti dal temuto Hasan Bajà, il Signore d'Algeri detto il Veneziano, in quanto nato a Venezia e convertito in Turchia dopo la cattura da parte dei mori. Fra i suoi prigionieri c'è Miguel de Cervantes, che diventerà l'autore del Don Chisciotte, ma al momento è solo un giovane in fuga dal sospetto di aver intrattenuto una relazione omosessuale con il suo maestro di lettere Juan López de Hoyos. Miguel si fa benvolere dai compagni di sventura e dal Bajà raccontando storie che attinge dalla biblioteca di Padre Antonio de Sosa, che lo protegge intravvedendo in lui il ricordo di un nipote perduto. Il suo rivale fra i detenuti è invece Blanco de Paz, un frate che raccoglie di nascosto informazioni per conto del Sant'Uffizio. Cervantes, astuto e ambizioso, si troverà al centro di attenzioni e gelosie, e farà di tutto per sopravvivere ad una situazione di costante pericolo, ricorrendo anche all'inganno...”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- DISCLOSURE DAY – ore 18.00 - 21.00 – di Steven Spielberg - con Emily Blunt, Colman Domingo, Eve Hewson, Colin Firth, Wyatt Russell - Fantascienza/Drammatico – “La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. Durante una diretta televisiva, la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ‘ticchettii’ alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Questo evento è solo l'inizio del cosiddetto ‘Giorno della Rivelazione’. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai sette miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Il film esplora cosa succederebbe se il genere umano scoprisse la presenza, irrefutabile, di forme di vita extraterrestri sul nostro pianeta...”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it