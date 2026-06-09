CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 9 giugno 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- SCARY MOVIE 6 – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Michael Tiddes - con Anna Faris, Lochlyn Munro, Regina Hall, Chris Elliott, Marlon Wayans - Horror – “Ventisei anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare, i Core Four tornano nel mirino dell'assassino - e nessun franchise horror è al sicuro...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- STAR WARS - THE MANDALORIAN AND GROGU – ore 19.00 - 21.30 – di Jon Favreau - con Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Steve Blum, Hemky Madera, Myles Humphus - Azione/Avventura/Fantasy – “Il mandaloriano Din Djarin è al lavoro per la Nuova Repubblica e dà la caccia agli uomini dell'Impero rifugiatisi sull'orlo più esterno della Galassia. Al suo fianco c'è il piccolo Grogu, il bambino appartenente alla stessa specie dell'anziano Yoda e già capace di usare la forza ma non ancora di parlare. Dopo una prima missione andata rocambolescamente a buon fine, ma senza aver riportato un prigioniero da interrogare, al mandaloriano viene affidato un incarico insidioso: aiutare due gemelli Hutt a recuperare il figlio di Jabba, ostaggio su un pianeta dove i gladiatori si battono nelle arene. Se riuscirà nell'impresa, al mandolariano saranno rivelati il nascondiglio e la vera identità di un pericoloso latitante dell'impero, ma ci si può davvero fidare dei malavitosi Hutt?...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- SMART WORKING – ore 19.00 - 21.00 – di Svevo Moltrasio - con Marcello Macchia, Sara Lazzaro, Alessandro Tiberi, Maurizio Nichetti, Giulia Bolatti - Commedia – “Torino, oggi. Giuliano e Laura si trovano in un momento delicato della loro vita: lui ha lasciato il lavoro d'ufficio per dedicarsi allo smart working da casa, lei aspetta il secondo figlio, ed entrambi cercano di vendere un monolocale per comprare un appartamento più grande. Laura insegna e vorrebbe fare la scrittrice, ma i suoi tentativi sono rimasti congelati con la prima gravidanza, con grande disappunto della sua ambiziosa madre che la vorrebbe autrice di successo. Una coppia di amici, Ilaria e Federico, frequentano la loro casa e Ilaria, che lavora presso una casa editrice, fa leggere a Laura un romanzo di cui ha appena acquistato i diritti, che racconta in prima persona una gravidanza. Ma chiunque abbia scritto quel romanzo non vuole che venga rivelata la propria identità, e Ilaria chiede a Laura di fingere di essere lei l'autrice. Nel frattempo a casa di Laura e Giuliano arriva una serie di colleghi, anche loro in smart working, capitanati da Stefano, l'amico ingombrante di Giuliano, e da Gianni, tecnico informatico in pensione: un'invasione domestica che destabilizzerà ulteriormente la situazione...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- RUFUS IL DRAGHETTO CHE NON SAPEVA NUOTARE – ore 17.15 – di Endre Skandfer - Animazione – “Su un'isola nell'oceano abita il piccolo Rufus con altri serpenti marini. Vivono tutti in armonia con la Natura, ma temono costantemente di essere catturati dagli umani. A differenza dei suoi simili, però, il protagonista non sa nuotare. Per fortuna lo zio Ludvik, sangue di drago cinese e corpo da serpente marino, soffiando di continuo un fumo magico, nasconde il luogo a marinai e pescatori. Un giorno, però, perde la sua sciarpa e si ammala. Così Rufus si lancia in mare per raggiungere la zia fino al lago di Loch Ness, l'unica in grado di ricamarla di nuovo. Arrivato in Scozia, due persone lo catturano per trasformarlo nell'attrazione di punta di uno zoo marino. Con le altre creature recluse, allora, appronta un piano per ritornare a casa e salvare l'isola dalla distruzione...”

Voto della critica: ***

- MICHAEL – ore 19.15 - 21.30 – di Antoine Fuqua - con Jaafar Jackson, Miles Teller, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long - Biografico – “Michael è un bambino pieno di sogni e di talento. Balla e canta in modo unico, si esibisce con i fratelli nel gruppo Jackson 5 e interpreta la musica come un meraviglioso strumento per cambiare il mondo. Cresce con il mito di Peter Pan e sogna di fare del bene attraverso la musica, ma si trova a crescere con un padre opprimente, che non esita a tirare fuori la cinta per imporre il suo volere. Ma Michael è destinato a diventare un'icona, la sua ascesa da solista va di pari passo con l'intima urgenza di avere sempre maggiore emancipazione dalla figura paterna, fino al ‘divorzio professionale’ decretato via fax dal suo nuovo avvocato Branca, che gli starà accanto tutta la vita e oltre. Nel frattempo, tra un animale esotico e l'altro nella sua villa, il suo successo non si arresta, anzi spicca il volo: Off the Wall, Thriller e Bad, il resto è storia...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- MASTERS OF THE UNIVERSE – ore 18.30 - 21.15 – di Travis Knight - con Kyle Allen, Morena Baccarin, Idris Elba, Nicholas Galitzine, Alison Brie – Azione/Avventura/Drammatico – “In Masters Of The Universe, il regista Travis Knight riporta sul grande schermo il leggendario franchise con questa epica avventura live-action. Dopo essere stati separati per 15 anni, la Spada del Potere conduce il Principe Adam (Nicholas Galitzine) di nuovo su Eternia, dove scopre la sua casa devastata dal diabolico dominio di Skeletor (Jared Leto). Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più fidati, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), e abbracciare il suo vero destino come He-Man - l'uomo più potente dell'universo...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- REBUILDING – ore 18.45 - 21.15 – di Max Walker-Silverman - con Josh O'Connor, Meghann Fahy, Amy Madigan, Lily LaTorre, kali Reis - Drammatico – “Un incendio ha appena distrutto il suo ranch familiare di duecento settanta acri: tutte le sue amate mucche vanno vendute. Il giovane Dusty, strappato al suo amato allevamento, vive come un reduce di sé stesso, arrangiandosi con lavoretti a giornata. Cowboy malinconico e solitario, dorme in una piccola roulotte allestita in un campo emergenze dove, giorno dopo giorno, combattendo l'iniziale ritrosia, inizia a solidarizzare con le altre persone sfollate. Nel frattempo, intanto, è chiamato a ricucire i rapporti con la piccola Callie-Rose avuta dall'ex compagna Ruby, senza smettere di sognare, però, di riaprire un giorno la sua fattoria, ripiantare tutti gli alberi e lasciarci pascolare di nuovo gli animali...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- BACKROOMS – ore 17.00 - 19.00 - 21.00 – di Kane Parsons - con Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor - Horror – “Da qualche parte nella Silicon Valley e negli anni Novanta, Clark aveva una moglie e il sogno di fare l'architetto ma il destino ha scelto altrimenti. Non gli resta che andare in analisi a cercare il 'colpevole' dei suoi scacchi. Lo accoglie e lo assiste la dottoressa Mary Kline, un trauma infantile alle spalle e una carriera di analista da 'audio-cassette' motivazionali per raggiungere la felicità e gli obiettivi personali. Clark le ascolta, invano, perché la sua vita è inchiodata a uno showroom di mobili che vende alla televisione vestito da pirata. Una notte, per risolvere l'ennesimo blackout, cerca la causa e trova un passaggio per un mondo parallelo. Al di là del muro uno spazio conduce a un altro spazio e poi corridoi infiniti, scale che non portano a niente e oggetti familiari accatastati o seppelliti come dopo un'apocalisse. Clark vuole esplorarlo e Mary finirà per seguirlo...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- INNAMORARSI E ALTRE PESSIME IDEE – ore 18.45 – di Simone Aleandri - con Claudio Colica, Barbara De Nuntis, Andrea Delogu, Davide Devenuto, Lino Guanciale - Commedia – “Lino, avvocato di successo, vede la sua vita crollare quando la moglie Grazia decide di lasciarlo per un affascinante chef, Paolo. Mosso da un desiderio di rivalsa, Lino escogita un piano: dimostrare a Grazia che Paolo è un seduttore pronto a tradirla e ad abbandonarla. Per riuscire nel suo scopo coinvolge Sofia, una donna bellissima sommersa in guai legali con l'ex fidanzato. Lino le offrirà assistenza legale, lei dovrà sedurre Paolo. Ma l'imprevisto è dietro l'angolo: da questa insolita collaborazione nasce qualcosa che nessuno dei due aveva previsto...”

Voto della critica: ***

- IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - ore 21.30 – di David Frankel - con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux - Commedia/Drammatico – “Il film segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione...”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- MASTERS OF THE UNIVERSE – ore 20.45 – di Travis Knight - con Kyle Allen, Morena Baccarin, Idris Elba, Nicholas Galitzine, Alison Brie – Azione/Avventura/Drammatico – “In Masters Of The Universe, il regista Travis Knight riporta sul grande schermo il leggendario franchise con questa epica avventura live-action. Dopo essere stati separati per 15 anni, la Spada del Potere conduce il Principe Adam (Nicholas Galitzine) di nuovo su Eternia, dove scopre la sua casa devastata dal diabolico dominio di Skeletor (Jared Leto). Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più fidati, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), e abbracciare il suo vero destino come He-Man - l'uomo più potente dell'universo...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- SCARY MOVIE 6 – ore 21.00 – di Michael Tiddes - con Anna Faris, Lochlyn Munro, Regina Hall, Chris Elliott, Marlon Wayans - Horror – “Ventisei anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare, i Core Four tornano nel mirino dell'assassino - e nessun franchise horror è al sicuro...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- BACKROOMS – ore 20.45 – di Kane Parsons - con Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor - Horror – “Da qualche parte nella Silicon Valley e negli anni Novanta, Clark aveva una moglie e il sogno di fare l'architetto ma il destino ha scelto altrimenti. Non gli resta che andare in analisi a cercare il 'colpevole' dei suoi scacchi. Lo accoglie e lo assiste la dottoressa Mary Kline, un trauma infantile alle spalle e una carriera di analista da 'audio-cassette' motivazionali per raggiungere la felicità e gli obiettivi personali. Clark le ascolta, invano, perché la sua vita è inchiodata a uno showroom di mobili che vende alla televisione vestito da pirata. Una notte, per risolvere l'ennesimo blackout, cerca la causa e trova un passaggio per un mondo parallelo. Al di là del muro uno spazio conduce a un altro spazio e poi corridoi infiniti, scale che non portano a niente e oggetti familiari accatastati o seppelliti come dopo un'apocalisse. Clark vuole esplorarlo e Mary finirà per seguirlo...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- STAR WARS - THE MANDALORIAN AND GROGU – ore 21.00 – di Jon Favreau - con Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Steve Blum, Hemky Madera, Myles Humphus - Azione/Avventura/Fantasy – “Il mandaloriano Din Djarin è al lavoro per la Nuova Repubblica e dà la caccia agli uomini dell'Impero rifugiatisi sull'orlo più esterno della Galassia. Al suo fianco c'è il piccolo Grogu, il bambino appartenente alla stessa specie dell'anziano Yoda e già capace di usare la forza ma non ancora di parlare. Dopo una prima missione andata rocambolescamente a buon fine, ma senza aver riportato un prigioniero da interrogare, al mandaloriano viene affidato un incarico insidioso: aiutare due gemelli Hutt a recuperare il figlio di Jabba, ostaggio su un pianeta dove i gladiatori si battono nelle arene. Se riuscirà nell'impresa, al mandolariano saranno rivelati il nascondiglio e la vera identità di un pericoloso latitante dell'impero, ma ci si può davvero fidare dei malavitosi Hutt?...”

Voto della critica: ****



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it