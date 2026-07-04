L'imperiese Pietro Giovannini trascina l'Italia al bronzo europeo: doppio podio azzurro alla FIP Junior Euro Padel Cup

Si chiude con un bilancio più che positivo l'avventura dell'Italia alla FIP Junior Euro Padel Cup 2026, il campionato europeo giovanile di padel disputato al Padel Athletic Club di Porto, in Portogallo. Gli azzurri tornano a casa con un doppio podio: argento per la nazionale femminile e bronzo per quella maschile.

Tra i protagonisti della spedizione italiana spicca l'imperiese Pietro Giovannini, che con le sue prestazioni ha dato un contributo determinante al cammino della formazione Under 18, trascinando la squadra fino alla conquista della medaglia di bronzo continentale.

Grande la soddisfazione del giovane atleta ligure al termine della competizione. «Sono felicissimo per questa medaglia di bronzo. È stata una settimana intensa, abbiamo dato tutto in campo come squadra. Portare a casa un risultato per l'Italia e per la Liguria è un orgoglio enorme. Questo è l'ultimo Europeo Junior per me dopo Valencia e Budapest, e chiuderlo così con una medaglia è speciale», ha dichiarato Giovannini.

La squadra maschile ha schierato gli Under 14 Giovanni Miriello, Lorenzo Margani, Gianmarco Tempreini e Francesco Filetti; gli Under 16 Jacopo Battilani, Tommaso Sarti, Mark Giulio Menotti e Tommaso Rufo; e gli Under 18 Pietro Giovannini, Stefano Indomenico, Edoardo Riso e Gabriele Laurino.

Sul fronte femminile, le azzurre hanno conquistato una prestigiosa medaglia d'argento grazie alle Under 14 Vittoria Conti, Matilde Scarcella, Marta La Carpia e Miriam Pentrella, alle Under 16 Emma Speziali, Alessia Sgattoni, Flavia Maltese e Sophie Caruso e alle Under 18 Vittoria Giraldi, Matilde Minelli, Matilde Laura e Lucrezia Piernera.

Il doppio podio conquistato a Porto conferma la crescita del movimento giovanile italiano del padel e rappresenta un'importante iniezione di fiducia in vista della FIP Junior World 2027, con la Liguria che può festeggiare il brillante risultato del suo portacolori Pietro Giovannini, ormai tra i riferimenti della nazionale azzurra giovanile.