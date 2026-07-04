Alessio D'Attis e Alessandro Benini verso le Finali Nazionali: l’estate del Beach Handball entra nel vivo

Manca sempre meno alle Finali del Campionato Italiano di Beach Handball e il campione in carica Alessio D'Attis è già concentrato sulla difesa del titolo conquistato nella passata stagione. Prima dell'appuntamento più importante dell'anno, l'atleta è stato e sarà impegnato in due eventi di prestigio che rappresenteranno un vero banco di prova fondamentale in vista della corsa allo Scudetto.

Il primo è stato l'EBT Calise Cup di Gaeta, uno dei tornei più importanti del circuito europeo, l'altro sarà il prestigioso torneo "XMasters" di Senigallia, la celebre manifestazione dedicata agli sport outdoor. Senigallia che quest'anno farà anche cornice anche alle Finali Nazionali di Beach Handball.

Proprio agli XMasters, D'Attis scenderà in campo con i colori del Cingoli Beach Handball, mentre per la difesa del titolo italiano vestirà, i colori del Putignano Beach Handball.

L'evento marchigiano vedrà inoltre la partecipazione di numerosi protagonisti della disciplina.

Ai Campionati italiani di Beach-Handball, spicca anche il nome del ponentino Alessandro Benini, appena rientrato dai Campionato del Mondo svoltosi in Croazia, che guiderà la formazione del Ventimiglia, cercando di capitalizzare al massimo l'eredità lasciata dal mai dimenticato Pippo Malatino, oggi uno dei responsabili dello sviluppo del Beach Handball in Bretagna.

Il livello tecnico dei Campionati italiani, è quest'anno molto elevato e parecchie sono le squadre ben attrezzate.

Per D'Attis e Benini sarà un'estate intensa, ricca di appuntamenti e di sfide. L'obiettivo per entrambi è chiaro: arrivare nella migliori condizioni possibile alle Finali Nazionali e provare a scrivere una pagina importante delle rispettive carriere