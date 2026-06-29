Ventimiglia, l’IIS "Fermi Polo Montale" si conferma scuola dei record: classe d’eccellenza con la media dell’80

L’Istituto d’Istruzione Superiore "Fermi Polo Montale" si conferma ancora una volta un’autentica eccellenza e un punto di riferimento per la formazione dei giovani del nostro comprensorio. La scuola, diretta dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Grazia Blanco, continua a distinguersi nel panorama locale per l'altissimo livello della propria offerta formativa e per i brillanti risultati portati a casa dagli studenti.

A registrare numeri da record nell'anno scolastico 2025/2026 è in particolare l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale. Per il terzo anno consecutivo, infatti, la scuola celebra alunni capaci di conseguire il prestigioso diploma con il massimo dei voti, 100/100: una prova tangibile del forte impegno dei ragazzi e della grande professionalità dimostrata dal corpo docente nel corso del quinquennio.

Ma il dato che fotografa meglio di tutti la qualità diffusa dell'istituto riguarda la forza del collettivo: la media complessiva dei voti finali dell'intera classe ha superato gli 80/100. Un traguardo straordinario che dimostra come l'eccellenza scolastica al "Fermi Polo Montale" non sia un fattore isolato a pochi singoli, ma una caratteristica solida dell'intero gruppo classe e del percorso didattico.

Questo specifico indirizzo di studi offre d'altronde una preparazione completa, capace di coniugare profonde conoscenze teoriche ad attività laboratoriali e professionalizzanti. Un bagaglio di competenze immediatamente spendibile sul territorio: i diplomati escono con basi solide per affrontare l'accesso a facoltà universitarie di spicco (come Psicologia, Pedagogia, Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione, Infermieristica e Fisioterapia), ma al tempo stesso hanno in mano un titolo che spalanca le porte del mondo del lavoro all'interno di strutture socio-sanitarie, assistenziali ed educative sia pubbliche che private.

I risultati raggiunti siglano il successo del progetto educativo promosso dalla presidenza. "Questi voti rappresentano la conferma dell'efficacia del lavoro quotidiano dei docenti" – spiegano dall'istituto – "che accompagnano giorno dopo giorno gli studenti in un percorso di crescita culturale, professionale e umana, con l'obiettivo di formare giovani pronti ad affrontare con competenza e responsabilità tutte le sfide del domani".