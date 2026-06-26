Karate, emozioni e nuovi traguardi a Villa Ormond: diciotto atleti superano gli esami di cintura dell'Accademia Sanremo

Si sono svolti ieri, nella palestra di Villa Ormond, gli esami per i passaggi di cintura dell'Accademia Karate Sanremo Taiji Quan e Qigong, appuntamento che rappresenta uno dei momenti più significativi dell'anno sportivo per gli allievi della scuola. A dirigere e supervisionare le prove è stato il maestro Fernando Giancola, VII Dan, affiancato dai maestri Roberto Bestagno, IV Dan, e Marcello Cava, IV Dan, che hanno seguito gli atleti durante le verifiche tecniche.

Hanno superato con successo l'esame Benali Youssef, Casciaro Michel, Caracocci Giacon Andrea, Di Franco Thomas, Del Signore Jacopo, Giordano Giorgio, Ioculano Francesco, Yavorska Avrora, Ormea Eleonora, Pellegrino Alberto, Pennisi Leone, Pennisi Morgana, Portal Atuncar Milan, Portal Atuncar Alessio, Pizzo Paola, Rossi David, Turri Tommaso e Vitone Maddalena. Il passaggio di cintura rappresenta molto più di una semplice prova tecnica. È infatti una tappa fondamentale nel percorso di crescita di ogni karateka, che certifica non solo le competenze acquisite, ma anche l'impegno, la costanza, la disciplina e il rispetto dimostrati durante il cammino di formazione.

«Ogni cintura simboleggia una fase del percorso di apprendimento e testimonia la maturazione tecnica e personale dell'allievo», ricordano dall'Accademia. Attraverso lo studio delle tecniche, il rispetto delle regole e il continuo miglioramento di sé, ogni praticante costruisce le basi della propria formazione marziale. Il sistema delle cinture, introdotto per distinguere il livello di preparazione dei praticanti e scandire gli obiettivi progressivi dello studio, attribuisce a ciascun colore un significato simbolico che accompagna l'allievo dalla scoperta della disciplina fino alla piena maturità tecnica e mentale. Ogni grado richiede infatti il raggiungimento di specifiche competenze sia sul piano tecnico sia su quello comportamentale.

La giornata si è conclusa tra soddisfazione ed emozione, con gli atleti che hanno potuto dimostrare sul tatami quanto appreso durante la stagione, mettendo in pratica gli insegnamenti ricevuti dai propri maestri e conquistando un nuovo importante traguardo nel loro percorso sportivo e personale.