Perinaldo, il Comune sostiene il nuovo medico di base con un contributo all’affitto dell’alloggio fino a fine anno

Il Comune di Perinaldo interviene per agevolare l’insediamento del nuovo medico di medicina generale assegnato al territorio, approvando un cofinanziamento temporaneo per le spese di locazione dell’alloggio di servizio del professionista. La decisione è stata assunta dalla Giunta, presieduta dal sindaco Francesco Guglielmi, con voto unanime dei presenti. Il provvedimento prevede la stipula di un protocollo d’intesa con il medico, con un sostegno economico limitato al periodo compreso tra giugno e dicembre 2026.

Nel documento approvato l’Amministrazione ricorda che il precedente medico di base aveva cessato l’attività da alcuni anni e che, dopo una serie di interventi e sollecitazioni da parte del Comune per assicurare nuovamente il servizio alla popolazione, è stato possibile ottenere l’assegnazione di un nuovo professionista da parte di ATS Liguria. L’Amministrazione evidenzia come l’arrivo del medico rappresenti una fase delicata di avvio dell’attività in un territorio caratterizzato da condizioni di disagiatezza legate alla collocazione montana, alla distanza dalla fascia costiera e alla necessità di un graduale inserimento nel contesto sociale locale.

Per questo motivo il Comune ha ritenuto necessario offrire un primo aiuto economico per l’alloggio, con l’obiettivo di favorire la presenza stabile del medico e consentirgli di sviluppare il proprio rapporto professionale con la comunità.