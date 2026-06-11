Sanremo Gym Festival 3ª edizione: grande festa della ginnastica con 450 atleti e ricco programma estivo in città

Proseguono con grande successo gli eventi del Sanremo Gym Festival, organizzato dalla ASD Ginnastica Riviera dei Fiori in collaborazione e con il patrocinio del Sanremo. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, nasce con l’obiettivo di valorizzare la palestra di ginnastica del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori e si articola in un ricco calendario di appuntamenti dedicati alle diverse discipline.

Nel mese di marzo si è svolta la Gymflowers di artistica maschile e femminile, mentre ad aprile ha avuto luogo la gara nazionale di trampolino elastico. Nei giorni 23 e 24 maggio, invece, sono state protagoniste le attività non competitive del calendario nazionale della Federazione Ginnastica d'Italia (FGI), trasformando il centro sportivo in una grande festa della ginnastica. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comitato Regionale FGI Liguria, ha coinvolto circa 450 ginnasti, alternatisi nelle diverse attività. Tra le proposte si sono distinte la Gymflowers di ritmica silver, il Minigym (dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni), il Supergym per le sezioni GR, GAF, GAM e TE con percorsi e prove sugli attrezzi, e il Top Gym con test tecnici per artistica e ritmica.

Grande partecipazione anche da parte di numerose società sportive, tra cui Ginnastica di Torino, Fratellanza Ginnastica Savonese, Pietrese Maremola, Rubattino, Vittoria ASD, Andrea Doria, Arteginnastica, Tegliese, Viridis, Phonix Beausoleil, Pro Artis e White Rabbit Ventimiglia. Il Centro Sportivo di Valle Armea, grazie alla collaborazione del Amaie e delle realtà sportive coinvolte, si conferma una struttura fondamentale per la ginnastica di alto livello, come evidenziato anche dalla recente visita del Presidente federale FGI Andrea Facci.

Molto soddisfatti gli organizzatori della ASD Ginnastica Riviera dei Fiori, che sottolineano come il festival rappresenti un punto di riferimento per la promozione sportiva sul territorio. Il gran finale della terza edizione è previsto a fine luglio con un torneo di ginnastica ritmica silver e gold, individuale e a squadre, accompagnato da un allenamento collegiale con tecnici e atlete di alto livello. Durante l’estate, l’associazione proporrà inoltre attività multisport, allenamenti, esibizioni e centri estivi, tra cui l’8ª edizione dell’EDUCAMP, realizzato in collaborazione con la Polisportiva dei Fiori2.3 e in convenzione con CONI Liguria, confermando una programmazione estiva ricca e inclusiva.