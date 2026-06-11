Boom di iscrizioni al Festival Nazionale di Beach Volley di Sanremo: il tabellone si allarga a 32 coppie da tutto il Nord Italia

Parte con un autentico boom di iscrizioni la prima tappa del Circuito Italiano Serie Beach 1, inserita nel programma del 23° Festival Nazionale di Beach Volley Città di Sanremo – Trofeo Essegi Computer. L'elevato numero di adesioni ha infatti spinto gli organizzatori, in accordo con il supervisore Fipav Angelo Esposito di Genova, ad ampliare il tabellone principale, portandolo da 24 a 32 coppie, provenienti da tutto il Nord Italia. Un risultato importante che conferma ancora una volta il prestigio della manifestazione sanremese nel panorama nazionale della disciplina.

«Sarà perché Sanremo è Sanremo, sarà perché Sanremo è una tappa storica del beach volley italiano e internazionale, sarà perché siamo l'unica tappa di Serie Beach del Nord Italia, ma i nostri obiettivi sono stati ampiamente raggiunti», commenta Beppe Privitera, della Polisportiva 1990 Riviera Volley Sanremo, esprimendo tutta la soddisfazione per una risposta che ha superato le aspettative della vigilia. L'evento si prepara così a vivere una due giorni ricca di gare, emozioni e spettacolo, con i migliori interpreti del beach volley pronti a sfidarsi sui campi allestiti ai Bagni Italia e al Lido Morgana.

Sanremo si conferma dunque un punto di riferimento per il movimento nazionale, capace di richiamare atleti da diverse regioni e di offrire una cornice unica a una delle tappe più attese della stagione estiva del beach volley italiano.