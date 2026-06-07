Ospedaletti, grande successo per il ‘Memorial Franco Botti’: in gara un centinaio di giovani ciclisti (foto)

Si è svolto ieri, sabato 6 giugno, il ‘Memorial Franco Botti’, gara ciclistica organizzata dalla US Sanremese 1904 – Sezione Ciclismo e dedicata all’ex dirigente della società. L’evento, riservato ai bambini e alle bambine tesserati FCI tra i 6 e i 12 anni, ha animato il tratto di pista ciclabile di Ospedaletti antistante il municipio, registrando una partecipazione entusiasta di circa 100 giovani atleti provenienti da tutta la Liguria.

La società organizzatrice esprime grande soddisfazione per l’affluenza di pubblico e per il clima di festa che ha accompagnato la manifestazione, ringraziando l’amministrazione comunale di Ospedaletti per il supporto logistico e l’ospitalità.

Al termine delle gare, tutti i partecipanti sono stati premiati con coppe e medaglie consegnate dalla signora Botti, mentre la famiglia ha offerto una merenda ai piccoli ciclisti. Complice la splendida giornata, molti di loro hanno poi trovato ristoro sulla spiaggia situata sotto la ciclabile.

La US Sanremese 1904 rivolge un ringraziamento anche alle società presenti e ai numerosi volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, confermando ancora una volta il valore dello sport come momento di crescita, condivisione e memoria.