Calicontest, la Liguria sale sul podio: Lorenzo Morselli di Sanremo firma il miglior tempo nazionale nell'endurance (foto)

Dalla finale del Campionato Italiano di Calicontest, svoltasi oggi a Bologna, la squadra ligure di Sime Calisthenics torna a casa con risultati di rilievo.

Il protagonista della giornata è Lorenzo Morselli (classe 1999, Sanremo), che si impone con il miglior tempo nazionale nel circuito di endurance - livello avanzato: un risultato netto, che non lascia spazio a interpretazioni.

Buona prova anche per Federico Martini (classe 2006, Sanremo), alla sua prima partecipazione in assoluto alla finale nazionale: il giovane atleta centra un quinto posto nella sezione skills - livello intermedio, un piazzamento più che positivo per un esordio su palcoscenico nazionale.

Non hanno potuto essere della partita, invece, altri due atleti qualificati. Matteo Giordano (classe 2000, Pompeiana), che si era presentato ai nastri di partenza con il miglior punteggio nella sezione skills - livello avanzato, ha dovuto rinunciare per un infortunio. Riccardo Belcastro (classe 1996, Taggia), anch'egli regolarmente qualificato, era impegnato in contemporanea in un'altra competizione agonistica.

A margine dei risultati, la riflessione dell'istruttore vale quanto un podio: «Cerco sempre di insegnare ai ragazzi che alleno al mio parco che prima di tutto deve esserci una sana armonia tra amicizia e voglia di imparare. Il rispetto di tutti i compagni e degli atleti, indipendentemente dal loro livello, e la disponibilità ad aiutare chi è meno forte o alle prime armi». Perché alla fine, qualunque sia lo sport scelto, «solo con costanza, determinazione e passione si arriva a ottenere i risultati desiderati».