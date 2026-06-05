Roland Garros, l'influenza ferma Matteo Arnaldi a un passo dalla finale: Cobolli vola all’ultimo atto di Parigi

Che sfortuna Matteo! Il sanremese Matteo Arnaldi ha dovuto infatti rinunciare, all’ultimo istante, a giocare la semifinale del Roland Garros contro il connazionale Flavio Cobolli, a causa di un virus influenzale. La notizia è stata appena battuta dalle agenzie internazionali ed è stata poi confermata. Cobolli, quindi, approda alla finale dello Slam di Parigi senza giocare e, domenica prossima, affronterà il tedesco Zverev che, nel pomeriggio, ha giocato regolarmente la semifinale.

Una disdetta per Arnaldi che, dopo un grande torneo ed aver passato il turno contro Matteo Berrettini (a sua volta sfortunato per l’ennesimo infortunio), ha dovuto rinunciare. A Matteo l’in bocca al lupo per una pronta guarigione e per poterlo vedere ai prossimi tornei sull’erba, soprattutto a Wimbledon.