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Calcio. Gli Irriducibili Sanremo piangono la morte dell'ex allenatore della Sanremese Mauro Viviani
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Sport | 05 giugno 2026, 20:44

Roland Garros: i complimenti del sindaco Alessandro Mager a Matteo Arnaldi

"Un sogno, interrotto non da una sconfitta ma dalla sfortuna, che è solo rimandato. A lui i complimenti di tutta la città di Sanremo"

Roland Garros: i complimenti del sindaco Alessandro Mager a Matteo Arnaldi

Il sindaco Alessandro Mager si complimenta con il tennista sanremese Matteo Arnaldi per l'eccellente percorso al Roland Garros, dove ha raggiunto la semifinale, che non ha potuto disputare a seguito di un attacco influenzale.

"A nome dell'Amministrazione comunale mi congratulo con Matteo per i risultati ottenuti al Roland Garros, che confermano il suo valore internazionale - dichiara il sindaco Mager - In questi giorni abbiamo seguito con grande passione le sue partite, gioendo ad ogni passaggio di turno. Un sogno, interrotto non da una sconfitta ma dalla sfortuna, che è solo rimandato. A lui i complimenti di tutta la città di Sanremo".

Redazione

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