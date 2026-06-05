Roland Garros: i complimenti del sindaco Alessandro Mager a Matteo Arnaldi

Il sindaco Alessandro Mager si complimenta con il tennista sanremese Matteo Arnaldi per l'eccellente percorso al Roland Garros, dove ha raggiunto la semifinale, che non ha potuto disputare a seguito di un attacco influenzale.
"A nome dell'Amministrazione comunale mi congratulo con Matteo per i risultati ottenuti al Roland Garros, che confermano il suo valore internazionale - dichiara il sindaco Mager - In questi giorni abbiamo seguito con grande passione le sue partite, gioendo ad ogni passaggio di turno. Un sogno, interrotto non da una sconfitta ma dalla sfortuna, che è solo rimandato. A lui i complimenti di tutta la città di Sanremo".