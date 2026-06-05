Oltre 600 studenti in pista a Villa Gentile di Genova: grande successo per la 41ª edizione de “Il più veloce della città”

Oltre 600 studenti hanno acceso la 41a edizione de “Il più veloce della città” l’evento promosso da USR Liguria e Stelle nello Sport, in collaborazione con Sport e Salute, FIDAL ed Endas Liguria. Una grande festa per la chiusura dell’anno scolastico con gli sprint sul rettilineo di Villa Gentile ma anche i Giochi della Gioventù con triathlon e pickleball.

Gioia, entusiasmo e passione. Sono stati 365 gli iscritti complessivi per le classi quarte e quinta primaria a cui si aggiungono ben 215 ragazzi della scuola secondaria di primo grado che si sono sfidati in pista e in pedana per la fase regionale dei “Giochi della Gioventù”. IC Oregina, IC Marassi, IC Foce, IC Avegno Camogli Recco Uscio, IC della Torre, IC Barabino, IC Certosa, IC Cornigliano, IC Rivarolo, Santa Maria ad Nives, Maria Ausiliatrice, Contubernio d’Albertis e Suore della Neve: queste le scuole iscritte alla manifestazione.

Una giornata di festa, velocità e coordinazione, inserita anche nel progetto “L’Energia che accende lo Sport” promosso da Iren Luce Gas Servizi e Stelle nello Sport dove i giovanissimi atleti hanno potuto misurare le proprie abilità in un clima di sana competizione e condivisione sociale, promuovendo il benessere psico-fisico e i sani stili di vita promossi dalle istituzioni coinvolte.

Primo star alle ore 9 e tre ore di gare intense. Intorno a mezzogiorno le premiazioni degli studenti. Una medaglia per tutti i partecipanti, con foto di gruppo per ogni Scuola, e podio per i primi classificati. L’Oscar delle Stelle, assegnato alla Scuola con i migliori risultati complessivi, è andato all’IC Cornigliano.

”Il più veloce della Città” conclude l’intensa stagione scolastica di Stelle nello Sport. Dopo il format “Una Classe di Valori”, con gli incontri a Scuola con i Campioni e il ciclo #piugustoperlavista con la promozione di stili di vita attivi e azioni di contrasto alle dipendenze, c’è stato il concorso “Bello dello Sport” (11285 partecipanti in tutta la Liguria nel 2026) e poi l’Olimpiade delle Scuole con oltre 2300 studenti protagonisti in occasione della Festa dello Sport al Porto Antico di Genova.

Laura Patrignani, coordinatrice Usr Liguria per lo Sport. “E’ stata una festa bellissima. Siamo stati anche graziati dal tempo bello e ci sono stati circa 600 studenti, quarte e quinte della scuola primaria, più il primo anno della secondaria di primo grado, che hanno partecipato sia al triathlon dei nuovi Giochi della Gioventù che al più veloce della città. Un grandissimo successo ed è davvero stato bello vedere il sorriso sulle labbra di questi studenti, perché… per ripagare tutta la fatica di queste settimane. Siamo molto soddisfatti ed è un lavoro che corona un lavoro di squadra. Quindi un ringraziamento di cuore a Stelle nello Sport, a ENDAS, a Sport e Salute e, naturalmente, ai giudici e cronometristi della FIDAL che sono sempre al nostro fianco. Quindi un abbraccio a tutti loro e un arrivederci all’anno prossimo. E’ stato un anno molto molto ricco. Con il ritorno di questi nuovi Giochi della Gioventù abbiamo partecipato a venti diverse discipline per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, che hanno avuto il culmine con le fasi nazionali di Roma dove abbiamo conseguito ben 11 medaglie. Quindi un risultato incredibile. Io spero che negli anni a venire faremo ancora meglio e chissà che non si possa salire anche sul podio”.

Francesca Canicchi, presidente Endas Liguria. “Siamo molto felici di essere qui anche quest’anno, siamo arrivati alla quarantunesima edizione di questa manifestazione, “Il più veloce della città”, a cui Endas tiene tanto. E grazie alla collaborazione di tutti gli amici che partecipano ogni anno e si rendono disponibili fattivamente, riusciamo a coinvolgere tantissimi bambini e studenti e ragazzi delle scuole medie a questa bella manifestazione alla quale si è aggiunta, oltre al più veloce della città, abbiamo avuto anche i Giochi della Gioventù e ci sono state delle gare di pickleball, delle gare di salti con gli ostacoli, quindi una bellissima manifestazione dedicata ai ragazzi a Villa Gentile a Genova. Anche quest’anno siamo qui con voi”.