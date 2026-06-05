Bordighera Nuoto, pioggia di medaglie nella prima giornata del Campionato Nazionale Csi a Lignano Sabbiadoro

È iniziato sotto i migliori auspici il cammino dell’Asd Bordighera Nuoto al 22° Campionato Nazionale di nuoto del Csi, in corso di svolgimento nella piscina olimpionica di Lignano Sabbiadoro. Nella giornata di ieri, giovedì 4 giugno, i nuotatori bordigotti sono scesi in vasca per la prima giornata di gare ufficiali, regalando subito grandi soddisfazioni e un bottino ricchissimo composto da ben due medaglie d'oro, due d'argento e una di bronzo.

A sbloccare il medagliere con la prestazione più prestigiosa è stata Sabrina Floris, capace di salire sul gradino più alto del podio e conquistare la medaglia d'oro nei 50 dorso, confermando il suo immenso valore sia nel ruolo di atleta che in quello di coach della squadra. Subito dopo è arrivato il secondo splendido trionfo della giornata grazie a Samuele Ruotolo, classe 2015, che ha sbaragliato la concorrenza sempre nei 50 dorso, laureandosi campione nazionale.

I successi per la spedizione ligure sono proseguiti nella categoria Masters, dove lo stile libero ha regalato due bellissimi argenti nei 100 metri grazie alle brillanti prove di Francesca Guglielmi e Gabriele Vaccaro. A completare il quadro delle medaglie ci ha pensato Francesco Scaringi, anno 2015, che ha conquistato un meritato bronzo nei 50 rana al termine di una gara combattuta.

Il bilancio della giornata inaugurale è impreziosito anche da piazzamenti di assoluto rilievo nazionale. Ivan Vaccaro, classe 2014, ha soltanto sfiorato il podio classificandosi al quarto posto nella finale dei 50 rana, mentre Violante Alborno Grilz ha ottenuto un eccezionale sesto posto assoluto nei 50 dorso su un lotto di ben quarantasette partecipanti. Ottima anche la prova di Vinicio Alborno Grilz nei 100 stile libero, capace di artigliare la dodicesima posizione su trentotto atleti in gara.

Tutti i componenti della squadra scesi in vasca hanno dimostrato un altissimo livello competitivo, firmando prestazioni cronometriche eccellenti. Hanno dato il massimo per i colori societari Giulia Bedini, Alessia Forte, Sara Gaggino, Silvia Pighi, Beatrice Calì e Alice Conte. Grande attesa invece per Giulia Florio, che dopo aver ottenuto il quarto tempo disputerà proprio oggi la finalissima nei 100 stile libero.

Il Direttivo della Bordighera Nuoto ha espresso profonda soddisfazione per questo travolgente debutto tricolore. I vertici societari hanno voluto rivolgere un ringraziamento speciale ai coach Sabrina Floris e Alessandro Rebaudo per l’immenso lavoro svolto quotidianamente, sottolineando come questi risultati siano il frutto di una grandissima professionalità unita a una profonda e autentica passione per lo sport. I Campionati Nazionali proseguiranno fino al 7 giugno e la Bordighera Nuoto è pronta a regalare ancora altre grandi emozioni.