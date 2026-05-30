Tennis Sanremo, sfida decisiva per l’accesso alla Serie B nazionale

Domani, domenica 31 maggio, sui campi in terra rossa del circolo Tennis Sanremo alla Foce si disputerà la partita di ritorno dell’incontro che qualificherà la squadra ligure che parteciperà al tabellone nazionale della serie B per il prossimo Campionato Italiano di Tennis.

La squadra da battere è la E.S. Tennis Academy di Genova e il risultato dell’incontro di andata è stato di 3 a 3.

La squadra di Sanremo per l’occasione si presenta al gran completo, capitano Massimiliano Conti, giocatori: Gianluca Mager, Thomas Fabbiano, Matteo Civarolo, Emanuele De Sanctis, Matteo De Sanctis, Alessandro De Sanctis, Dimitriy Arakcheev, Vittorio Stratta.

Gli incontri inizieranno alle ore 09:00 e la formula prevede 4 singolari e 2 doppi. Nel caso la giornata finisse sul 3 pari si dovrà disputare il doppio di spareggio decisivo.

Sarà l’occasione per rivedere in campo due grandi campioni della racchetta: Gianluca Mager, già numero 62 del ranking ATP e Thomas Fabbiano, già numero 70 ATP, oltre a Matteo Civarolo, coach di Matteo Arnaldi e condirettore della Mager/Civarolo Sanremo Tennis Team.

L’ingresso è libero e il tifo di casa si spera che faccia pendere la bilancia dalla parte della squadra di Sanremo.