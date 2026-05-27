CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 27 maggio 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di David Frankel - con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux - Commedia/Drammatico – “Il film segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- KING MARRACASH - ore 16.30 – 18.45 – 21.00 – di Pippo Mezzapesa - Documentario – “Il documentario racconta il percorso dall'artista, dalle rime sparse al primo album, esplorando il successo e la stasi, la luce e il buio, la forza e la fragilità. Sulla scia dei racconti che svelano l'uomo dietro la rockstar, la cinepresa si concentra su Marracash, ma anche e soprattutto su Fabio. Il docufilm porta lo spettatore nei luoghi d'infanzia di Marracash, tra i casermoni della Barona, dove è cresciuto, nel cuore duro della periferia di Milano, per poi viaggiare in Sicilia con la sua famiglia...”

Voto della critica: n.p.

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- STAR WARS - THE MANDALORIAN AND GROGU – ore 16.00 - 18.30 – di Jon Favreau - con Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Steve Blum, Hemky Madera, Myles Humphus - Azione/Avventura/Fantasy – “Il mandaloriano Din Djarin è al lavoro per la Nuova Repubblica e dà la caccia agli uomini dell'Impero rifugiatisi sull'orlo più esterno della Galassia. Al suo fianco c'è il piccolo Grogu, il bambino appartenente alla stessa specie dell'anziano Yoda e già capace di usare la forza ma non ancora di parlare. Dopo una prima missione andata rocambolescamente a buon fine, ma senza aver riportato un prigioniero da interrogare, al mandaloriano viene affidato un incarico insidioso: aiutare due gemelli Hutt a recuperare il figlio di Jabba, ostaggio su un pianeta dove i gladiatori si battono nelle arene. Se riuscirà nell'impresa, al mandolariano saranno rivelati il nascondiglio e la vera identità di un pericoloso latitante dell'impero, ma ci si può davvero fidare dei malavitosi Hutt?...”

Voto della critica: ****

- MARMOLADA 03.07.22 – ore 21.30 – di Giorgia Lorenzato, Manuel Zarpellon - Documentario – “Riportare le lancette dell’orologio a quel tragico momento e ripercorrere con i protagonisti il continuo evolversi della situazione è l’obiettivo primario del documentario. L’opera fonde interviste, materiale di repertorio inedito e nuove riprese, in un unico linguaggio narrativo capace di restituire l’impotenza dell’uomo di fronte alla forza della natura. Una dedica a chi quel giorno perse la vita nella tragedia e a tutti coloro che si prodigarono per aiutare e recuperare sopravvissuti e non...”

Voto della critica: n.p.



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- MICHAEL – ore 16.45 - 19.15 - 21.30 – di Antoine Fuqua - con Jaafar Jackson, Miles Teller, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long - Biografico – “Michael è un bambino pieno di sogni e di talento. Balla e canta in modo unico, si esibisce con i fratelli nel gruppo Jackson 5 e interpreta la musica come un meraviglioso strumento per cambiare il mondo. Cresce con il mito di Peter Pan e sogna di fare del bene attraverso la musica, ma si trova a crescere con un padre opprimente, che non esita a tirare fuori la cinta per imporre il suo volere. Ma Michael è destinato a diventare un'icona, la sua ascesa da solista va di pari passo con l'intima urgenza di avere sempre maggiore emancipazione dalla figura paterna, fino al ‘divorzio professionale’ decretato via fax dal suo nuovo avvocato Branca, che gli starà accanto tutta la vita e oltre. Nel frattempo, tra un animale esotico e l'altro nella sua villa, il suo successo non si arresta, anzi spicca il volo: Off the Wall, Thriller e Bad, il resto è storia...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IO NON TI LASCIO SOLO – ore 15.30 - 19.30 – di Fabrizio Cattani - con Mimmo Borrelli, Valentina Cervi, Giorgio Pasotti, Pino Torcasio - Commedia – “Durante un forte temporale, Birillo, il cane di Filo, scompare nei boschi mentre è col padre. Senza pensarci due volte, Filo parte di nascosto alla sua ricerca insieme all'amico Rullo. Legati da un'amicizia profonda, i due ragazzi affrontano paure, oscurità e persino Guelfo Tabacci, un montanaro tanto strano quanto misterioso. Ma presto scoprono che dietro la scomparsa di Birillo si nasconde molto più di quanto avessero immaginato. Per fortuna, la loro amicizia è una bussola sicura... anche quando l'avventura diventa più grande di loro...”

Voto della critica: ***

- PASSENGER – ore 17.30 - 21.30 – di André Øvredal - con Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scipio, Devielle Johnson, Tony Doupe - Horror – “Dopo aver assistito a un raccapricciante incidente sull'autostrada, una giovane coppia riparte convinta di essersi lasciata tutto alle spalle. Ma qualcosa è salito a bordo con loro. Una presenza demoniaca, si annida nell'ombra, silenziosa e inesorabile. Non si fermerà finché non li avrà presi entrambi, trasformando il loro viaggio on the road in una discesa senza ritorno nell'incubo...”

Voto della critica: n.p.

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LE CITTA’ DI PIANURA - ore 16.15 - 18.30 – di Francesco Sossai - con Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran, Andrea Pennacchi - Drammatico – “Doriano, detto Dori, e Carlobianchi (sì, tutto attaccato) sono amici di bevute, in un Veneto rurale che pare quasi il Far West. Il loro obiettivo nella vita è sfondarsi di lumache e polenta e andare a bere l'ultima ombra di vino: ‘una voglia che va al di là della sete’. Hanno scoperto il segreto del mondo, ma da sobri non se lo ricordano, e credono alla leggenda metropolitana secondo cui il loro storico amico Genio, ‘il più premiato vincitore del Caliera Trophy’, ha nascosto da qualche parte un tesoretto ricavato dalla vendita di frodo di occhiali dal sole. Per questo, e perché gli vogliono bene, devono andare a prenderlo all'arrivo dall'Argentina, dove si era rifugiato in attesa della prescrizione per i sui reati. Lungo il loro percorso incontrano Giulio, studente di Architettura timido e insicuro, che si unisce al loro viaggio e impara a vivere alla giornata - ma non senza una missione temporanea - come fanno Dori e Carlobianchi da sempre...”

Voto della critica: ****

- BOWIE: THE FINAL ACT - ore 21.15 – di Jonathan Stiasny - con David Bowie, Gary Kemp, Goldie, Moby, Hanif Kureishi - Documentario/Biografico – “Il film segue l'ultimo capitolo creativo di David Bowie, esplorando la sua resurrezione artistica e la straordinaria creatività dell'ultimo decennio, culminata nell'uscita del suo album Blackstar...”

Voto della critica: n.p.

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- AMARGA NAVIDAD – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Pedro Almodóvar - con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Vicky Luengo, Patrick Criado - Drammatico – “Raul è un regista sulla cinquantina che da cinque anni non riesce a girare un film per mancanza di ispirazione. Comincia a scrivere una nuova sceneggiatura proprio quando Monica, la sua prima lettrice, al suo fianco da vent'anni, si licenzia per raggiungere la compagna in grande difficoltà, e lo affida alle cure amorevoli di Santi, il compagno di Raul di 15 anni più giovane. La sceneggiatura vede protagonista Elsa, una regista che dopo due film ‘di culto’ (ma non di cassetta) decide finalmente di tornare a scrivere un copione, attingendo alle vite del suo giovane compagno Beau (da Bonifacio, ovvero colui che fa del bene, in una sovrapposizione del buono col bello) e delle uniche due amiche: Patricia, sposata con un uomo che (forse) la tradisce ma che lei non si decide a lasciare, e Natalia, che vive una situazione drammatica con il figlio. Ma anche Raul, mentre costruisce la sua storia, pesca a piene mani dalla realtà quotidiana e dagli affetti che lo circondano, e questo è pericoloso....”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PECORE SOTTO COPERTURA – ore 16.30 – di Kyle Balda - con Ciro Priello, Arianna Craviotto, Emma Thompson, Hugh Jackman, Regina Hall - Azione/Commedia – “In questa nuova e brillante rivisitazione del genere mystery, George (Hugh Jackman) è un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue amate pecore, convinto che non possano comprenderlo. Quando però un misterioso incidente sconvolge la tranquillità della fattoria, le pecore decidono di dover diventare loro stesse delle detective. Seguendo gli indizi e indagando sui sospetti umani, dimostrano che anche le pecore possono essere brillanti investigatrici...”

Voto della critica: ****

- IN THE GREY - ore 18.45 - 21.15 – di Guy Ritchie - con Eiza González, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Rosamund Pike, Fisher Stevens - Azione – “Al centro della storia, una squadra segreta di agenti speciali capaci di muoversi abilmente nella ‘zona grigia’ tra potere, denaro e violenza, per recuperare una fortuna da un miliardo di dollari. Ma quando il piano devia improvvisamente dal percorso previsto, la missione si trasforma in una corsa senza regole, dove ogni alleanza è fragile e ogni scelta può essere fatale...”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- STAR WARS - THE MANDALORIAN AND GROGU – ore 20.45 – di Jon Favreau - con Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Steve Blum, Hemky Madera, Myles Humphus - Azione/Avventura/Fantasy – “Il mandaloriano Din Djarin è al lavoro per la Nuova Repubblica e dà la caccia agli uomini dell'Impero rifugiatisi sull'orlo più esterno della Galassia. Al suo fianco c'è il piccolo Grogu, il bambino appartenente alla stessa specie dell'anziano Yoda e già capace di usare la forza ma non ancora di parlare. Dopo una prima missione andata rocambolescamente a buon fine, ma senza aver riportato un prigioniero da interrogare, al mandaloriano viene affidato un incarico insidioso: aiutare due gemelli Hutt a recuperare il figlio di Jabba, ostaggio su un pianeta dove i gladiatori si battono nelle arene. Se riuscirà nell'impresa, al mandolariano saranno rivelati il nascondiglio e la vera identità di un pericoloso latitante dell'impero, ma ci si può davvero fidare dei malavitosi Hutt?...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- AMARGA NAVIDAD – ore 20.45 – di Pedro Almodóvar - con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Vicky Luengo, Patrick Criado - Drammatico – “Raul è un regista sulla cinquantina che da cinque anni non riesce a girare un film per mancanza di ispirazione. Comincia a scrivere una nuova sceneggiatura proprio quando Monica, la sua prima lettrice, al suo fianco da vent'anni, si licenzia per raggiungere la compagna in grande difficoltà, e lo affida alle cure amorevoli di Santi, il compagno di Raul di 15 anni più giovane. La sceneggiatura vede protagonista Elsa, una regista che dopo due film ‘di culto’ (ma non di cassetta) decide finalmente di tornare a scrivere un copione, attingendo alle vite del suo giovane compagno Beau (da Bonifacio, ovvero colui che fa del bene, in una sovrapposizione del buono col bello) e delle uniche due amiche: Patricia, sposata con un uomo che (forse) la tradisce ma che lei non si decide a lasciare, e Natalia, che vive una situazione drammatica con il figlio. Ma anche Raul, mentre costruisce la sua storia, pesca a piene mani dalla realtà quotidiana e dagli affetti che lo circondano, e questo è pericoloso....”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- AMARGA NAVIDAD – ore 16.30 – 18.45 – di Pedro Almodóvar - con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Vicky Luengo, Patrick Criado - Drammatico – “Raul è un regista sulla cinquantina che da cinque anni non riesce a girare un film per mancanza di ispirazione. Comincia a scrivere una nuova sceneggiatura proprio quando Monica, la sua prima lettrice, al suo fianco da vent'anni, si licenzia per raggiungere la compagna in grande difficoltà, e lo affida alle cure amorevoli di Santi, il compagno di Raul di 15 anni più giovane. La sceneggiatura vede protagonista Elsa, una regista che dopo due film ‘di culto’ (ma non di cassetta) decide finalmente di tornare a scrivere un copione, attingendo alle vite del suo giovane compagno Beau (da Bonifacio, ovvero colui che fa del bene, in una sovrapposizione del buono col bello) e delle uniche due amiche: Patricia, sposata con un uomo che (forse) la tradisce ma che lei non si decide a lasciare, e Natalia, che vive una situazione drammatica con il figlio. Ma anche Raul, mentre costruisce la sua storia, pesca a piene mani dalla realtà quotidiana e dagli affetti che lo circondano, e questo è pericoloso....”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it