CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 18 maggio 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di David Frankel - con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux - Commedia/Drammatico – “Il film segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- MICHAEL – ore 16.45 - 19.15 - 21.30 – di Antoine Fuqua - con Jaafar Jackson, Miles Teller, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long - Biografico – “Michael è un bambino pieno di sogni e di talento. Balla e canta in modo unico, si esibisce con i fratelli nel gruppo Jackson 5 e interpreta la musica come un meraviglioso strumento per cambiare il mondo. Cresce con il mito di Peter Pan e sogna di fare del bene attraverso la musica, ma si trova a crescere con un padre opprimente, che non esita a tirare fuori la cinta per imporre il suo volere. Ma Michael è destinato a diventare un'icona, la sua ascesa da solista va di pari passo con l'intima urgenza di avere sempre maggiore emancipazione dalla figura paterna, fino al ‘divorzio professionale’ decretato via fax dal suo nuovo avvocato Branca, che gli starà accanto tutta la vita e oltre. Nel frattempo, tra un animale esotico e l'altro nella sua villa, il suo successo non si arresta, anzi spicca il volo: Off the Wall, Thriller e Bad, il resto è storia...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- MORTAL KOMBAT II – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Simon McQuoid - con Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Tadanobu Asano, Jessica McNamee, Damon Herriman - Azione/Avventura – “Il nuovo capitolo dell'iconico franchise videoludico vede, ancora una volta, il Regno della Terra affidarsi a una squadra di guerrieri per affrontare una battaglia decisiva contro i nemici del Regno Esterno. Il viaggio inizia quando l'amatissimo Johnny Cage in persona scopre il suo vero destino: unirsi a un gruppo di guerrieri prescelti e prepararsi per uno scontro ben più letale di qualsiasi cosa abbia mai visto prima. Si tratta infatti di affrontare un'epica battaglia all'ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull'esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- HOPPER IL SEGRETO DELLA MARMOTTA - ore 16.45 – di Benjamin Mousquet - Animazione – “Continuano le avventure del giovane Hopper, l'eroe metà lepre e metà pollo, chiamato ora dal padre adottivo, il re di Piumaverde, a ritrovare la leggendaria ‘Marmotta con la faccia al contrario’, creatura mitologica capace di cambiare il passato, che il malvagio zio Harold vuole agguantare per spodestarlo dal trono. Nel frattempo, Hopper conosce per la prima volta sua sorella Gina: gli rivela che il popolo in cui è nato, ridotto in schiavitù, può essere liberato solo con l'aiuto della Marmotta. Così la Leprepollo scappa dal castello reale di notte con lei via mare con i fedeli amici Abe, la tartaruga sarcastica, e la puzzola marzialista Meg per trovare l'animale dai poteri miracolosi. La loro rotta, però, incrocerà presto quella di temibili antagonisti animati dallo stesso obiettivo...”

Voto della critica: ***

- OBSESSION - ore 18.45 - 21.15 – di Curry Barker - con Michael Johnston (II), Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless - Horror – “Dopo aver spezzato il misterioso bastoncino del desiderio per conquistare il cuore della ragazza che ama un romantico senza speranza ottiene esattamente ciò che ha questo ma presto scopre che alcuni desideri hanno un prezzo sinistro e pericoloso...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- PECORE SOTTO COPERTURA – ore 16.30 – di Kyle Balda - con Ciro Priello, Arianna Craviotto, Emma Thompson, Hugh Jackman, Regina Hall - Azione/Commedia – “In questa nuova e brillante rivisitazione del genere mystery, George (Hugh Jackman) è un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue amate pecore, convinto che non possano comprenderlo. Quando però un misterioso incidente sconvolge la tranquillità della fattoria, le pecore decidono di dover diventare loro stesse delle detective. Seguendo gli indizi e indagando sui sospetti umani, dimostrano che anche le pecore possono essere brillanti investigatrici...”

Voto della critica: ****

- TOP GUN: MAVERICK – ore 18.30 - di Joseph Kosinski - con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell – Azione - "Il Capitano di Vascello Pete ‘Maverick’ Mitchell è uno dei migliori - e più spericolati - piloti della marina e nonostante trent'anni di carriera è rimasto esattamente dove vuole essere, sul sedile del pilota piuttosto che dietro una scrivania. Maverick collauda nuovi prototipi di velivoli, spingendoli e spingendosi oltre i limiti. Stavolta però, viene chiamato per addestrare un team di allievi Top Gun, su consiglio dell'Ammiraglio Kazansky, nome in codice Iceman. Tra i piloti che Maverick dovrà addestrare per una missione segreta c'è anche Nick ‘Rooster’ Bradshaw, il figlio di Goose, il defunto compagno di volo di Mav. Affrontando i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi…”

Voto della critica: ****

- MOTHER MARY - ore 21.15 – di David Lowery - con Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer, Sian Clifford, Atheena Frizzell - Drammatico – “Mother Mary è una cantante pop che, dopo una lunga assenza conseguente a un avvenimento tragico, sta per tornare sulle scene. Nell'imminenza dello show avverte che nessuno degli abiti che le sono stati proposti aderisce alla sua più intima essenza. Quindi si precipita dalla fashion designer Sam Anselm che un tempo fu la persona che le era più vicina, contribuendo con le sue creazioni al suo successo e alla definizione della sua immagine artistica. Il legame tra le due ha subìto una lunga interruzione ed ora l'una ha bisogno dell'altra. Ma l'altra, non sa quanto possa essere disposta ad aiutarla...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LE CITTA’ DI PIANURA - ore 16.15 – di Francesco Sossai - con Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran, Andrea Pennacchi - Drammatico – “Doriano, detto Dori, e Carlobianchi (sì, tutto attaccato) sono amici di bevute, in un Veneto rurale che pare quasi il Far West. Il loro obiettivo nella vita è sfondarsi di lumache e polenta e andare a bere l'ultima ombra di vino: ‘una voglia che va al di là della sete’. Hanno scoperto il segreto del mondo, ma da sobri non se lo ricordano, e credono alla leggenda metropolitana secondo cui il loro storico amico Genio, ‘il più premiato vincitore del Caliera Trophy’, ha nascosto da qualche parte un tesoretto ricavato dalla vendita di frodo di occhiali dal sole. Per questo, e perché gli vogliono bene, devono andare a prenderlo all'arrivo dall'Argentina, dove si era rifugiato in attesa della prescrizione per i sui reati. Lungo il loro percorso incontrano Giulio, studente di Architettura timido e insicuro, che si unisce al loro viaggio e impara a vivere alla giornata - ma non senza una missione temporanea - come fanno Dori e Carlobianchi da sempre...”

Voto della critica: ****

- IRON MAIDEN: BURNING AMBITION - ore 19.00 - 21.00 – di Malcolm Venville - Documentario – “Il documentario ripercorre lo straordinario viaggio cinquantennale degli Iron Maiden. Accanto alla band, il documentario presenta riflessioni davanti alla telecamera di illustri estimatori, tra cui Javier Bardem, Lars Ulrich e Chuck D, ognuno dei quali parla dell'influenza degli Iron Maiden sulla musica, sulla cultura e su generazioni di fan in tutto il mondo...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- IN THE GREY - ore 16.15 - 18.45 - 21.15 – di Guy Ritchie - con Eiza González, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Rosamund Pike, Fisher Stevens - Azione – “Al centro della storia, una squadra segreta di agenti speciali capaci di muoversi abilmente nella ‘zona grigia’ tra potere, denaro e violenza, per recuperare una fortuna da un miliardo di dollari. Ma quando il piano devia improvvisamente dal percorso previsto, la missione si trasforma in una corsa senza regole, dove ogni alleanza è fragile e ogni scelta può essere fatale...”

Voto della critica: ****

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- STELLA GEMELLA - ore 15.45 - 21.00 – di Luca Lucini - con Martina Gatti, Matteo Olivetti, Margherita Buy, Laura Morante, Jimi Durotoye - Commedia – “Achille e Stella hanno trent'anni e stanno insieme da 15, vivono a Civitella, provincia di Latina, lavorano entrambi per un'ortofrutticola e hanno un figlio, Flavio, che per dominare l'ansia sniffa... il suo astuccio. Achille si distrae dalla routine quotidiana guardando le partite della Lazio con gli amici, facendo acquisti dissennati al di sopra della sua portata, e frequentando la discoteca locale da dove rientrare a casa alle quattro del mattino. Stella è infelice, non ce la fa più, e un bel giorno prende la corriera per Roma, dove l'aspetta l'amica storica Mary con cui avrebbe dovuto partire per una vacanza avventurosa se non fosse rimasta incinta di Flavio. A Roma ha un'avventura di una notte con Gil, un cuoco-star di origine africana. Tornata a casa, ritrova l'intimità perduta con Achille, spaventato dalla sua fuga improvvisa. E nove mesi dopo partorisce due gemelli: uno bianco come Achille e uno nero come Gil. Achille diventa "lo zimbello del litorale", e Stella il bersaglio delle malelingue del paese...”

Voto della critica: **

- L’AMORE STA BENE SU TUTTO – ore 18.30 – di Giampaolo Morelli - con Claudia Gerini, Monica Guerritore, Paolo Calabresi, Roberto Citran, Ilenia Pastorelli - Commedia – “Stefano Rovelli è diventato famoso come autore di un volumetto dal titolo ‘Come lasciare il proprio partner in 7 passi ed essere felici’. Federica, una giovane donna ‘messa in pausa’ dal compagno, è convinta che la colpa sia di Stefano, anche perché il compagno divorava i manuali dello scrittore, e lei non intende lasciare Stefano in pace finché non convincerà il suo ex a tornare con lei. Frank è un cantante tradizionale costretto a fare coppia con un rapper che usa l'autotune: Manlio, il suo manager, viene convocato in Vaticano dove gli viene chiesto di far esibire Frank e la sua ex partner Milly davanti al Santo Padre. Peccato che ora Frank e Milly si detestino e non vogliano saperne di rivedersi. Vittoria Casati è una Onorevole in calo di popolarità che decide di accogliere un piccolo rifugiato africano: però all'aeroporto si presenta un omone ghanese che non assomiglia affatto al bambino delle foto che ha ricevuto e Vittoria, per non perdere la faccia davanti ai media e agli elettori, lo accoglie in casa, accanto al marito Giovanni e ai loro due figli...”

Voto della critica: **



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LA RIUNIONE DI CONDOMINIO (cineforum) – ore 16.15 - 20.15 - 22.30 – di Santiago Requejo - con Clara Lago, Fernando Valverde, Gonzalo de Castro, Raúl Fernández de Pablo - Commedia – “Madrid. Nell'appartamento di Alberto si sta svolgendo una riunione di condominio come tante altre. L'unico punto all'ordine del giorno è la sostituzione dell'ascensore. Il preventivo di spesa mette d'accordo e viene approvato all'unanimità. Nel momento in cui tutti si alzano per andarsene, Alberto annuncia che finalmente c'è un nuovo affittuario per il suo appartamento. Si tratta di Joaquín, un suo collega di lavoro con problemi di salute mentale che ha trovato l'impiego tramite un programma di reinserimento sociale. La notizia scatena le reazioni più diverse tra i vicini. C'è chi rifiuta la sua presenza come Fernando, un ex tassista dalle idee reazionarie. Chi invece, come Nuria, accusa gli altri di avere dei pregiudizi nei confronti del nuovo arrivato e coglie l'occasione per dire a tutti di essere affetta da schizofrenia paranoide. La situazione così degenera con rapidità e smaschera l'intolleranza che si nasconde dietro la facciata del perbenismo...”

Voto della critica: **

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - ore 20.45 – di David Frankel - con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux - Commedia/Drammatico – “Il film segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- MICHAEL – ore 21.00 – di Antoine Fuqua - con Jaafar Jackson, Miles Teller, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long - Biografico – “Michael è un bambino pieno di sogni e di talento. Balla e canta in modo unico, si esibisce con i fratelli nel gruppo Jackson 5 e interpreta la musica come un meraviglioso strumento per cambiare il mondo. Cresce con il mito di Peter Pan e sogna di fare del bene attraverso la musica, ma si trova a crescere con un padre opprimente, che non esita a tirare fuori la cinta per imporre il suo volere. Ma Michael è destinato a diventare un'icona, la sua ascesa da solista va di pari passo con l'intima urgenza di avere sempre maggiore emancipazione dalla figura paterna, fino al ‘divorzio professionale’ decretato via fax dal suo nuovo avvocato Branca, che gli starà accanto tutta la vita e oltre. Nel frattempo, tra un animale esotico e l'altro nella sua villa, il suo successo non si arresta, anzi spicca il volo: Off the Wall, Thriller e Bad, il resto è storia...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it