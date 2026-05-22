Ventimiglia, Torneo di scacchi dell’IC “Biancheri”, Matubber Sonet nuovo campione della quarta edizione (Foto)

Si è svolta oggi, 22 maggio 2026, la sfida finale della quarta edizione del torneo di scacchi dell’Istituto Comprensivo “Biancheri” di Ventimiglia, che quest’anno ha registrato una partecipazione senza precedenti, con un numero di iscritti più che raddoppiato rispetto alla scorsa edizione.

Grande la soddisfazione della docente organizzatrice, la prof.ssa Cristina Basta, insegnante di Matematica dell’Istituto, che durante l’anno ha curato il laboratorio pomeridiano di scacchi coinvolgendo numerosi studenti.

La finale ha visto confrontarsi il campione uscente Benjamin Huaman e Matubber Sonet, vincitore della quarta edizione del torneo e nuovo campione in carica.

L’iniziativa si conferma un successo sotto ogni punto di vista: gli studenti hanno dimostrato grande passione per il gioco degli scacchi, sviluppando capacità logiche, concentrazione e spirito di fair play, imparando a vincere senza arroganza e ad accettare la sconfitta con serenità.

Le partite finali si sono svolte all’aperto, negli spazi del cortile della scuola, dove i partecipanti hanno affrontato le sfide con serietà e attenzione, mettendo in pratica le strategie affinate nel corso dell’anno scolastico.

La premiazione dei primi sei alunni classificati si è svolta alla presenza delle collaboratrici del Dirigente scolastico, la Dott.ssa Mara Ferrero e le professoresse Marica Brozzoni e Serena Romeo.