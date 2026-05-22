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FACEBOOK | 22 maggio 2026, 07:00

Benessere, magia e divertimento: il weekend del Molo 8.44 si accende il 23 e 24 maggio

Sabato 23 maggio torna “Fitness all’aria aperta”. Domenica 24 maggio spazio invece alla magia con “Shopping con il Mago”

Benessere, magia e divertimento: il weekend del Molo 8.44 si accende il 23 e 24 maggio

Il weekend al Molo 8.44 diventa un’esperienza da vivere tra fitness, spettacolo e intrattenimento per tutta la famiglia.

Sabato 23 maggio torna “Fitness all’aria aperta”: dalle 9:15, nella palestra outdoor del centro, una sessione gratuita di fitness funzionale e ginnastica posturale guidata da un istruttore qualificato. Un’occasione perfetta per allenarsi all’aperto, ritrovare energia e iniziare il weekend con il piede giusto.

Domenica 24 maggio spazio invece alla magia con “Shopping con il Mago”: dalle 15:00 alle 18:00, Magic Alex animerà le gallerie del centro con giochi di prestigio, spettacoli itineranti e performance sorprendenti pensate per grandi e piccoli.

Con appuntamenti dedicati al benessere e al divertimento, il Molo 8.44 continua a trasformare il weekend in un momento da condividere e vivere insieme.

I.P.

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