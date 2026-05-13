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Sport | 13 maggio 2026, 10:05

L'under 16 del Bordighera Lawn Tennis Club 1878 conquista la semifinale regionale (Foto)

Sfida in casa contro il Santa Margherita Ligure

L'under 16 del Bordighera Lawn Tennis Club 1878 conquista la semifinale regionale (Foto)

L'under 16 del Bordighera Lawn Tennis Club 1878 conquista la semifinale regionale del campionato a squadre.

Importante risultato per i giovani atleti del Bordighera Lawn Tennis Club 1878: Filippo Scotti, Noah D’Agostino e Angelo Nicotera, che affronteranno in casa, sabato 16 maggio alle 14 presso tennis BLTC Bordighera, il Santa Margherita Ligure A, formazione considerata tra le più forti della Liguria e punto di riferimento del tennis giovanile regionale.

Un traguardo significativo per il club bordigotto, che vede premiato il lavoro svolto quotidianamente con i ragazzi, tra allenamenti, crescita tecnica e formazione sportiva. La qualificazione alla semifinale rappresenta motivo di soddisfazione per tutto l’ambiente del BLTC 1878, storico circolo fondato nel 1878 e primo club di tennis d’Italia e dell’Europa continentale, da sempre legato alla valorizzazione del tennis giovanile.


"La sfida contro Santa Margherita Ligure A si preannuncia impegnativa ma allo stesso tempo molto stimolante, offrendo ai ragazzi del BLTC l’occasione di confrontarsi davanti al pubblico di casa con una delle migliori squadre della regione" - fa sapere il Bordighera Lawn Tennis Club 1878 - "Soddisfazione anche da parte dello staff tecnico e della dirigenza del club, che vedono in questo percorso un segnale positivo per il presente e il futuro del settore agonistico giovanile del circolo".

Elisa Colli

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