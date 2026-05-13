L'under 16 del Bordighera Lawn Tennis Club 1878 conquista la semifinale regionale (Foto)

L'under 16 del Bordighera Lawn Tennis Club 1878 conquista la semifinale regionale del campionato a squadre.
Importante risultato per i giovani atleti del Bordighera Lawn Tennis Club 1878: Filippo Scotti, Noah D’Agostino e Angelo Nicotera, che affronteranno in casa, sabato 16 maggio alle 14 presso tennis BLTC Bordighera, il Santa Margherita Ligure A, formazione considerata tra le più forti della Liguria e punto di riferimento del tennis giovanile regionale.
Un traguardo significativo per il club bordigotto, che vede premiato il lavoro svolto quotidianamente con i ragazzi, tra allenamenti, crescita tecnica e formazione sportiva. La qualificazione alla semifinale rappresenta motivo di soddisfazione per tutto l’ambiente del BLTC 1878, storico circolo fondato nel 1878 e primo club di tennis d’Italia e dell’Europa continentale, da sempre legato alla valorizzazione del tennis giovanile.
"La sfida contro Santa Margherita Ligure A si preannuncia impegnativa ma allo stesso tempo molto stimolante, offrendo ai ragazzi del BLTC l’occasione di confrontarsi davanti al pubblico di casa con una delle migliori squadre della regione" - fa sapere il Bordighera Lawn Tennis Club 1878 - "Soddisfazione anche da parte dello staff tecnico e della dirigenza del club, che vedono in questo percorso un segnale positivo per il presente e il futuro del settore agonistico giovanile del circolo".