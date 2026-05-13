L'under 16 del Bordighera Lawn Tennis Club 1878 conquista la semifinale regionale (Foto)

Importante risultato per i giovani atleti del Bordighera Lawn Tennis Club 1878: Filippo Scotti, Noah D’Agostino e Angelo Nicotera, che affronteranno in casa , sabato 16 maggio alle 14 presso tennis BLTC Bordighera, il Santa Margherita Ligure A, formazione considerata tra le più forti della Liguria e punto di riferimento del tennis giovanile regionale.

Un traguardo significativo per il club bordigotto, che vede premiato il lavoro svolto quotidianamente con i ragazzi, tra allenamenti, crescita tecnica e formazione sportiva. La qualificazione alla semifinale rappresenta motivo di soddisfazione per tutto l’ambiente del BLTC 1878, storico circolo fondato nel 1878 e primo club di tennis d’Italia e dell’Europa continentale, da sempre legato alla valorizzazione del tennis giovanile.