Olimpia Basket Under 14 Silver inarrestabile: conquistate le Final Four regionali dopo la doppia vittoria sull’Auxilium Genova

Non si ferma l’onda d’urto del settore giovanile dell’Olimpia Basket. Dopo una cavalcata entusiasmante, i ragazzi della categoria Under 14 Silver staccano ufficialmente il pass per le Final Four regionali, confermando il momento d’oro della società ponentina.

I "ragazzoni" guidati da coach 'Vicius' Vitale hanno superato lo scoglio dei quarti di finale liquidando la pratica PGS Auxilium Genova con una doppia vittoria, sia in trasferta che tra le mura amiche del palazzetto di Taggia.

Se la gara d'andata era stata in discesa, il ritorno a Taggia ha presentato qualche insidia in più. Gli avversari genovesi sono scesi in campo con un piglio decisamente più aggressivo e concentrato, costringendo l’Olimpia a una partita di sacrificio nel primo tempo.

La musica è cambiata radicalmente nella ripresa. I padroni di casa hanno alzato l'intensità difensiva recuperando tanti palloni grazie a un bel pressing. In attacco, la precisione dall'arco dei tre punti ha fatto il resto chiudendo il match sul punteggio di 76 a 47.

"La squadra sta crescendo visibilmente - commenta coach Vicius -. Dobbiamo ancora limare qualcosa in fase difensiva e mantenere alta l'attenzione, ma l'entusiasmo è contagioso e i risultati premiano il lavoro svolto in palestra. Un successo corale che conferma la profondità del roster e la solidità di un gruppo che non ha intenzione di smettere di sognare."

Il cammino verso il titolo regionale si fa ora ancora più avvincente. La semifinale si giocherà al meglio delle tre gare e vedrà l’Olimpia opposta ad una 'vecchia' conoscenza: l’Aurora Chiavari, stessa avversaria delle final four Under 13. Sarà una sfida d'alto livello che richiederà tutto il carattere dei 'cavalli' biancoblu per raggiungere l'atto finale del campionato.

Il tabellino dell'incontro.

U14: OLIMPIA BASKET 76 - PGS AUXILIUM 47

Tabellino: Naso 3, Di Stefano 10, Casella 2, Puglia 11, Lorenzi 13, Gorgone (cap) 7, Borro 6, Laura 8, Cabrini, Ravasio 16, Sarnico, Bianchi - coach: Vitale