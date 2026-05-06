Il 14 maggio il Galà delle Stelle incorona gli sportivi liguri dell'anno: 150mila voti e record di partecipazione

Continua a crescere il progetto Stelle nello Sport. Anche nel corso della 27° edizione i numeri certificano una sempre maggiore partecipazione del pubblico. Sono stati quasi 150 mila i voti che hanno permesso di eleggere gli sportivi liguri dell’anno. Saranno celebrati giovedì 14 maggio ai Magazzini del Cotone nell’ambito del 27° Galà delle Stelle, l’ormai storica Notte degli Oscar dello Sport ligure. Bilancio da record anche per i progetti scolastici con oltre 2.000 studenti incontrati nell’ambito del format “Una Classe di Valori” e ben 11.285 elaborati raccolti con il concorso scolastico “Il Bello dello Sport”.

Un percorso quotidiano reso possibile grazie al sostegno di Regione Liguria, Fondazione Carige e Comune di Genova, con i patrocini istituzionali di Camera di Commercio e Porto Antico di Genova, sotto l’egida di Coni, Cip e Sport e Salute.

“Con i suoi ventisette anni di impegno costante, Stelle nello Sport celebra il ritorno dell'appuntamento più prestigioso e atteso per l'intero movimento sportivo del nostro territorio, il Gala delle Stelle, una notte che racconta nel dettaglio ed esalta il talento degli atleti liguri - commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport e alla Scuola Simona Ferro -. Oltre a questo, ci sarà spazio per illustrare qualche numero sui progetti di Stelle Nello Sport dedicati alle scuole e per proiettarci verso la Festa dello Sport, un altro momento ormai iconico nel panorama agonistico nostrano. L'unione tra sport e istruzione è il motore fondamentale per formare i cittadini del futuro: attraverso una sinergia d'eccellenza che lega il Galà alla Festa dello Sport, la Liguria rafforza il proprio modello sportivo continuando nella sua formidabile crescita, confermata anche dalla recente esperienza come 'Migliore Regione Europea dello Sport'".

“Stelle nello Sport è un progetto di grande valore per la città di Genova”, sottolinea Lorenzo Garzarelli, consigliere del Comune di Genova con delega ai grandi eventi. “Il Galà delle Stelle rappresenta un momento significativo, in cui vengono valorizzati atleti, società e realtà sportive che, con impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita dello sport sul territorio. Stelle nello Sport è un progetto che si sviluppa tutto l’anno e che trova nelle scuole un punto centrale. Il coinvolgimento degli studenti consente di trasmettere i valori dello sport, come rispetto, inclusione e collaborazione, rafforzando il legame tra attività sportiva e percorso educativo. Nel tempo, questa iniziativa è diventata un riferimento per la valorizzazione dello sport a Genova, capace di dare visibilità sia ai risultati di alto livello sia al lavoro diffuso di associazioni e volontari. Rappresenta inoltre un’opportunità per promuovere la città e sostenere un’idea di sport accessibile e aperta alle diverse generazioni”.

“Riconosciamo nello sport un potente strumento attraverso il quale superare le barriere sociali e fisiche e grazie al quale ogni singolo individuo forma il proprio carattere”, evidenzia Andrea Rivellini, presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige. “Lo sport è considerato da Fondazione Carige come uno degli ambiti nel quale incentrare la propria azione e pertanto, ancora una volta, insieme a Stelle nello Sport promuoviamo i valori dello sport per tutte le età e abilità con particolare attenzione al mondo della scuole e alle Associazioni sportive di base”.

Stelle nello Sport per le Scuole. Record straordinario di partecipazione per il concorso “Il Bello dello Sport”, progetto patrocinato dall’USR Liguria e realizzato in partnership con Orientamenti, con 11.285 elaborati da parte degli studenti realizzati grazie alla collaborazione di oltre 200 insegnanti di 130 scuole liguri. Sabato 23 maggio, alle 11 sotto il tendone di Piazza delle Feste, i 79 studenti vincitori de “Il Bello dello Sport” saranno celebrati con una medaglia e la sacca di Stelle nello Sport con numerosi premi e gadget. Una festa nella festa! Due bonus speciali di 300 euro (offerti da Genovarent) saranno consegnati a Ic Sampierdarena (elementari) e Ic Maddalena Bertani (medie), istituti che hanno prodotto il maggior numero di elaborati.

Pienone di studenti per gli incontri del format “Una Classe di Valori”, realizzati insieme alle stelle Francesco Bocciardo (Nuotatori Genovesi-Fiamme Oro), Filippo Armaleo (Fiamme Azzurre/Pompilio Scherma), Davide Mumolo (Fiamme Oro/Elpis Genova), Cecilia Moretti (Sportiva Sturla), Federico Bergamasco (Waterfront Sailing Club Genova) e con gli Insuperabili. Grande attenzione per il format sui sani stili di vita “Più Gusto della Vita” realizzato in collaborazione con Montallegro.

Due i momenti di “festa sul campo” per gli studenti liguri. Attesa per l’Olimpiade delle Scuole, calendarizzata nella giornata d’apertura della Festa dello Sport venerdì 22 maggio con oltre 2200 partecipanti di 120 classi che giocheranno e si divertiranno all’interno delle 55 aree di gara del Porto Antico di Genova realizzate grazie alla collaborazione di società ed enti sportivi. Venerdì 5 giugno appuntamento a Villa Gentile con “Il più Veloce della Città”, evento giunto alla 41° edizione con organizzazione a cura di USR Liguria e Stelle nello Sport in collaborazione con Sport e Salute, Endas Liguria e FIDAL Liguria. Tutti gli aggiornamenti su www.stellenellosport.com/news-scuola.

Galà delle Stelle. Appuntamento programmato per giovedì 14 maggio alle 20:30 presso la Sala Grecale dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico di Genova. Prenotazioni aperte alla mail info@stellenellosport.com per la 27° Notte degli Oscar dello Sport ligure dove verranno celebrate le eccellenze scelte attraverso le 147.554 preferenze espresse dal pubblico. Applausi per tutti i protagonisti nelle sette categorie di voto: dagli allenatori di Genoa e Sampdoria, Daniele De Rossi e Attilio Lombardo, apprezzatissimi nella classifica del Rossoblucerchiato dell’Anno-Trofeo Eco Eridania, al TSN Genova, alla Zena Roller e alla Vivisemm, le tre società dell’anno nel Trofeo Novelli 1934. Il popolare referendum di Stelle nello Sport ha incoronato anche i Big Federico Bergamasco (Waterfront Sailing Club Genova), Luca Damonte (Rari Nantes Savona) e Andrea Modica (Art4Sport) nel Trofeo BPER, le Big Chiara Fiorelli (ASD Lino Team), Beatrice Serra (USS Gonzatti) e Agnese Spotorno (Cambiaso Risso for Special) nel Trofeo Montallegro, gli Junior Roberto Terranova (Canottieri Sampierdarenesi), Antonio Ghiglino (Ginnastica Andrea Doria) e Samuele Ajmar (Colombo Volley) nel Trofeo Cambiaso Risso, Elena Motosso (PGS Auxilium Genova), Anna Balbis (RN Imperia), Amelia Zamana (Sport Savona Team Dibari) e Giulia Valenza (Ginnastica Andrea Doria) nel Trofeo PSA Italy, i Green Rebecca Falcini (Chiavari Scherma), Elia Rossi (Hockey Sarzana) e Lorenzo Montefinese (Bad Lake Hockey) nel Trofeo Redelfi.

Ospite d’onore sarà quest’anno Valentina Rodini, componente della Giunta del Coni, “inviata” dal presidente Luciano Buonfiglio. Un’atleta che ha scritto la storia del canottaggio vincendo il primo oro olimpico di sempre in campo femminile nel “doppio pesi leggeri” con Federica Cesarini, a Tokyo. Ritorna al Galà, da cui spiccò il volo nel 2012, Francesco Bocciardo, nuotatore genovese che ha conquistato quattro ori alle Paralimpiadi e ambassador del progetto SportAbility. Altro ritorno speciale, in occasione della Festa dello Sport, quello di Alice e Asia D’Amato, stelle della ginnastica italiana.

Per tutti i protagonisti un unico simbolo, l’Oscar delle Stelle. Forgiato da 27 anni in ceramica di Albisola, quest’anno rappresenterà il tricolore in onore agli 80 anni della Repubblica Italiana. Un tricolore che nel 2026 è stato più che mai straordinario protagonista alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina.

Tre gli “oscar” speciali. Quello firmato Fondazione Carige per il Trofeo SportAbility a Pietro e Giovanni Napoli, medaglia d'oro ai World Games 2025 di Chengdu nel Ju-Jitsu, categoria Inclusive Self Defence Cognitive. Passerella speciale anche per il Cus Genova Rugby, ritornato in Serie A e per i Fresh n Clean Junior, la crew di street dance originaria di Imperia diretta dal maestro Simone Stella che si è imposta ai vertici del panorama coreografico italiano, portando la Liguria alla ribalta internazionale nel World of Dance Summit di Los Angeles. Spettacolo sul palco anche grazie ai Groovies, giovani danzatori liguri guidati da Silvia Cerdelli, già protagonisti su Rai 1 a Ballando con le Stelle.

Eleganza e sorrisi non mancheranno sul palco grazie alla presenza di quattro “Miss”. Come per tradizione En&co Eventi, l’agenzia di Eleonora Repetto, è al fianco delle Stelle per la Gigi Ghirotti e nella Notte degli Oscar 2026 a “scendere in campo” o meglio salire sul palco saranno Martina Anfora, Asia Battaglini, Lorenza Ara e Sofia Barbieri.

Una serata di sport e spettacolo che sarà dedicata, come per tradizione, alla Fondazione Gigi Ghirotti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail info@stellenellosport.com. I volontari coordinati dal Prof. Henriquet raccoglieranno offerte e doneranno, come per tradizione, un dolce cadeau Panarello. Tutti gli aggiornamenti su www.stellenellosport.com/news-votazioni.

Una grande squadra per le Stelle. Un impegno al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti grazie al sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Carige, le sinergie istituzionali con Porto Antico, Camera di Commercio di Genova e Orientamenti, il contributo dei Gold Sponsor Iren Luce Gas e Servizi, Bper, Montallegro, Redelfi, Eco Eridania, Novelli 1934, Psa Italy, Cambiaso Risso, MSC e dei partner Italmatch, Axitea, Amiu, Clindent, Ignazio Messina, Gnv, Panarello, Genovarent, Costa Edutainment, Lido, ETT, Errea, ACV e il patrocinio di Coni, Cip, Sport e Salute, Usr Liguria, Università di Genova, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria, Ac Spezia e Virtus Entella. Stelle nello Sport può contare sulla preziosa media partnership con Il Secolo XIX, Primocanale e Radio Babboleo. Al fianco del progetto sono anche numerosi Web Partner: Liguria Sport, La Voce Di Genova, SvSport, SanremoNews, La Voce di Imperia, SavonaNews, Liguria Notizie, Sevenpress, Ivg, Genova24, Piazza Levante, LevanteNews, CittadellaSpezia, Il Pubblicista, Cronache Ponentine, InformaTutto, PianetaGenoa1893.net, SampdoriaNews, GenoaNews1893, BuonCalcioaTutti, Liguria2000news.