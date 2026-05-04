Bordighera Lawn Tennis Club 1878: "Nessuna appartenenza politica ma dialogo aperto con tutti i candidati" (Foto)

"Nessuna appartenenza politica ma dialogo aperto con tutti i candidati per il futuro del club" - dice il consiglio direttivo del Bordighera Lawn Tennis Club 1878 ribadendo con fermezza la propria posizione di assoluta neutralità in vista delle prossime elezioni amministrative nella città delle palme. Il circolo, punto di riferimento storico per lo sport cittadino e nazionale, sottolinea di "non avere alcuna preferenza politica e di non voler né poter influenzare in alcun modo le scelte dei propri soci, atleti e frequentatori. All’interno del nostro club convivono persone con sensibilità e idee diverse ed è proprio questo uno dei nostri valori" – spiegano dal consiglio direttivo – "Il nostro ruolo è sportivo, sociale e culturale, non politico".

Allo stesso tempo, il consiglio direttivo annuncia l’intenzione di invitare tutti i candidati sindaco e le rispettive liste a un confronto diretto: "L’obiettivo è quello di presentare in modo trasparente la situazione attuale della struttura e condividere i progetti in corso e futuri. Negli ultimi anni, infatti, il club ha sostenuto un impegno economico significativo per la realizzazione di un importante progetto di riqualificazione dell’impianto, redatto dall’architetto Fabrizio Alborno e presentato in Comune circa un anno e mezzo fa. Un intervento pensato per restituire alla città un circolo ancora più bello, moderno e funzionale, all’altezza della sua storia e del suo prestigio".

"Proprio in funzione di questo intervento, il club ha scelto, negli ultimi mesi, di attendere lo sviluppo dell’iter amministrativo prima di procedere con ulteriori investimenti strutturali" - mettono in risalto dal consiglio direttivo - "Alcune attività previste dal capitolato di concessione sono state temporaneamente rallentate o rimodulate, con l’obiettivo di concentrare risorse ed energie sulla realizzazione del progetto complessivo. In questa fase, il circolo ha, quindi, mantenuto un approccio prudente, evitando di impegnare fondi già disponibili in interventi che sarebbero stati superati dalla futura riqualificazione".

"Tra le priorità strategiche figura il rafforzamento della collaborazione con il centro tecnico di Piatti Tennis Center, realtà di eccellenza internazionale nella formazione di giovani talenti. Parallelamente, il club punta ad ampliare l’organizzazione di tornei nazionali e internazionali e ad aumentare la presenza di atleti professionisti" - svelano dal consiglio direttivo - "Un percorso che ha anche un obiettivo chiaro: alzare ulteriormente la qualità dell’esperienza all’interno del circolo, a beneficio non solo degli atleti ma anche dei frequentatori abituali, dei tesserati e degli ospiti, inclusi i turisti che scelgono Bordighera".