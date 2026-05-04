Calcio. Virtus Sanremese, il ringraziamento alle istituzioni per la festa promozione

La Virtus Sanremese ha voluto esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento alle istituzioni per la partecipazione alla cerimonia di premiazione della vittoria del campionato di Prima Categoria, celebrata lo scorso 3 maggio nella suggestiva cornice dello stadio comunale di Sanremo.

In particolare, la società ha rivolto la propria gratitudine al Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Il Grande e all’Assessore Regionale al Turismo Luca Lombardi per aver preso parte all’evento, sottolineando come la loro presenza abbia rappresentato un segnale concreto di vicinanza al mondo sportivo locale. Un grazie anche al deputato regionale Enrico Ioculano per la sua adesione.

Un ringraziamento è stato esteso anche al sindaco Alessandro Mager, all’assessore Massimo Donzella e al senatore Gianni Berrino, che – seppur impossibilitati a partecipare per impegni improrogabili – hanno comunque voluto far pervenire il proprio rammarico per l’assenza, testimoniando attenzione e partecipazione.

“La vostra presenza non è stata un mero atto formale – evidenzia la società – ma un riconoscimento tangibile della sinergia tra istituzioni e realtà sportive del territorio”. Un sostegno percepito come fondamentale nel percorso, sia tecnico che umano, che ha portato la squadra al raggiungimento del titolo.

La Virtus Sanremese ribadisce inoltre la propria visione dello sport, e in particolare del calcio, come strumento educativo e sociale, capace di contribuire alla crescita della comunità. “La vittoria è il risultato di programmazione, impegno e disciplina – conclude la società – valori che rispecchiano quelli promossi dalle istituzioni e che continueranno a guidare il nostro cammino”.