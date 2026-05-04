Calcio, Prima Categoria. Ospedaletti, è 2-2 contro l'Andora

Ultima gara interna per l’Ospedaletti, che al “Ciccio Ozenda” ferma l’Andora sul 2-2 grazie alle reti di Ilias e Mohamed El Kamli.

Gli ospiti passano subito in vantaggio al 6’ con Carballo, abile a sfruttare una ribattuta di Bazzoli. Gli orange rispondono con Calderone che, su lancio di Molinari, calcia al volo ma trova il portiere in uscita. Al 26’ l’Ospedaletti pareggia: Santarsiero serve in area Ilias El Kamli, che di destro insacca all’angolino.

Nella ripresa l’Andora torna avanti al 57’ ancora con Carballo, che di testa anticipa un difensore di casa e firma la doppietta personale. Passano due minuti e Russo, servito da Turrini, sfiora il palo. All’80’ arriva il definitivo 2-2 firmato da Mohamed El Kamli: il numero 13 orange, servito in area da Zito, trafigge il portiere e regala all’Ospedaletti il pareggio nell’ultima gara casalinga della stagione.

Ospedaletti - Andora 2-2

Marcatori: 6’ e 57’ Carballo, 26’ El Kamli I., 80’ El Kamli M.

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Santarsiero (82’ 15 Lanteri), 4 Russo, 5 Rotolo, 7 El Kamli I., 8 Molinari (70’ 18 Saih), 9 Calderone (38’ 14 Zito), 10 Alemanno (65’ 13 El Kamli M.), 11 Salmaso (57’ 17 Barbagallo)

A disposizione: 12 Gallo, 16 Di Luca, 19 Cordì

Allenatore: Fabio Luccisano

Andora: 1 Rossi, 2 Colavito, 4 Cavassa, 6 Bottino (65’ 20 De Col), 7 Gimenez, 8 Delfino, 9 Carballo, 10 De Boni, 14 Lo Sicco (16 Odasso), 18 Botte, 19 Franco (82’ 3 Osinaga)

A disposizione: 12 Loiacono, 5 Cabiati, 11 Taku, 13 Furlanetto, 15 Pierotello, 17 Aicardi

Allenatore: Fabio Ghigliazza

Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

Ammoniti: Russo, Santarsiero, Bacciarelli, Botte