Tennis: Arnaldi firma l’impresa a Cagliari: il sanremese conquista il Sardegna Open

Matteo Arnaldi torna protagonista sul grande palcoscenico internazionale aggiudicandosi il Sardegna Open, prestigioso Challenger 175 disputato sui campi del Tennis Club Cagliari. Il sanremese, oggi numero 103 del ranking ATP, ha superato in finale il polacco Hubert Hurkacz, già Top 10 mondiale, con un convincente 6-4 6-4, coronando una settimana di altissimo livello.

Arnaldi ha gestito con maturità un match ricco di cambi di ritmo e momenti chiave. Dopo un avvio equilibrato, il ligure ha trovato continuità e profondità nei colpi, ribaltando il primo set con una serie di giochi consecutivi che hanno indirizzato la sfida. Anche nel secondo parziale, nonostante un iniziale vantaggio di Hurkacz, Arnaldi ha saputo reagire con determinazione, infilando la rimonta decisiva e chiudendo al primo match point.

Per il 23enne si tratta del quinto titolo nel circuito Challenger, dopo i successi di Francavilla al Mare (2022) e Tenerife 2, Murcia e Heilbronn (2023). Un risultato che conferma la sua crescita e lo rilancia in vista dei prossimi appuntamenti del circuito maggiore.