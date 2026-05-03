Sanremo si tinge di nerazzurro per lo scudetto dell’Inter (Foto e video)

Anche tra le strade di Sanremo si festeggia per lo scudetto dell'Inter: per una notte il biancazzurro cede il posto al nerazzurro, con sciarpe sventolate e cori che riecheggiano per la città a esultare per il 21° campionato vinto dalla squadra milanese.

Dopo il pareggio del Napoli col Como e la sconfitta del Milan col Sassuolo bastava solamente un pareggio all'Inter contro il Parma per potersi cucire il tricolore sul petto, riportandolo all'ombra della Madonnina dopo la delusione dello scorso anno, quando fu la formazione di Antonio Conte ad arrivare prima, con un solo punto di vantaggio sui nerazzurri. Alla fine i neo campioni d'Italia si sono imposti 2-0 sugli emiliani, con le reti di Marcus Thuram ed Henrikh Mkhitaryan, permettendo a Lautaro Martinez e compagni di alzare il trofeo.

Ora a festeggiare sono i tifosi dell'Inter e tra loro anche quelli di Sanremo: un centinaio di persone a sfilare per via Matteotti in direzione Piazza Colombo, dove si sono ritrovati ad abbracciarsi e anche qualche coro canzonatorio su Juventus e Milan: addirittura al triplice fischio sono partiti alcuni fuochi d'artificio per festeggiare la vittoria appena ottenuta. E qualcuno pensa già alla finale di Coppa Italia che andrà in scena tra 10 giorni a Roma contro la Lazio, per una doppietta che sarebbe storica per l'allenatore Cristian Chivu, poco più che esordiente e già alla guida della squadra campione d'Italia.

Ma intanto è il momento della festa e anche Sanremo si unisce al clima di euforia che segue la vittoria del campionato.