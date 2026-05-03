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Sport | 03 maggio 2026, 12:28

Calcio, Prima Categoria: Il S. Filippo Neri Albenga rinuncia, Ventimiglia vince 3-0 a tavolino e guarda ai playoff

Ultima in casa al Morel saltata per la resa degli ingauni: i granata, secondi in classifica, si preparano alla semifinale del 31 maggio sognando il ripescaggio in Promozione

Calcio, Prima Categoria: Il S. Filippo Neri Albenga rinuncia, Ventimiglia vince 3-0 a tavolino e guarda ai playoff

Nel pomeriggio odierno il Ventimiglia avrebbe dovuto giocare l'ultima partita fra le mura amiche del 'Morel' per questo campionato contro il S. Filippo Neri Albenga, squadra attualmente al penultimo posto in classifica con alto rischio di retrocessione. La società ingauna, ha avvisato in anticipo gli organi federali della rinuncia perdendo così per 3-0 a tavolino. Il Ventimiglia, da tempo ha consolidato il secondo posto utile per i play-off regionali che si disputeranno il 31 maggio ( semifinale) e il 7 giugno (finale), per avere poi la speranza di essere ripescata in promozione. Nel frattempo, domenica prossima disputerà l'ultima partita di campionato a Imperia contro l' Oneglia e successivamente in attesa degli spareggi regionali valuterà se svolgere qualche incontro amichevole di preparazione a questa sfida finale della stagione.

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