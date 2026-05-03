Arnaldi è rinato: il tennista sanremese vola in finale al Sardegna Open dopo una settimana da sogno

Straordinaria striscia di vittorie per il campione di Sanremo. Al torneo ATP Challenger 175 Sardegna Open Matteo Arnaldi, che si allena presso l’accademia Mager/Civarolo Sanremo Tennis Team, è tornato ai suoi livelli dopo un lungo periodo di risultati negativi a causa di un problema fisico ad un piede.

Partito dalle retrovie, Matteo ha superato al primo turno Federico Arnaboldi con il risultato di 6/7 6/4 6/3, al secondo turno ha incontrato il campione argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 67 del ranking Atp, battendolo con un netto 6/2 6/3, al terzo turno lo scoglio durissimo di Nuno Borges, numero 49 del ranking ATP, superato con il punteggio di 6/3 6/7 7/6, in semifinale Matteo si è trovato davanti la rivelazione del torneo, il giovane Gianluca Cadenasso, che, dopo un primo set strepitoso ha dovuto arrendersi con il risultato di 1/6 6/1 6/0. Oggi, domenica 3 maggio, alle ore 15:00 la finale contro il polacco Hubert Hurkacs, già numero 6 del ranking ATP.

Comunque una settimana straordinaria per Matteo Arnaldi che torna a riassaporare i grandi palcoscenici. Prossimo appuntamento: il torneo ATP 1000, Internazionali BNL d’Italia a Roma, accompagnato dal coach Matteo Civarolo.