Sanremo–Lion de Mer, debutto riuscito: spettacolo in mare e vittoria per Miss K Checkmate nelle 100 miglia

Si è chiusa con grande soddisfazione la prima edizione della Sanremo – Lion de Mer – Sanremo, la nuova regata organizzata dallo Yacht Club Sanremo con il sostegno del Casinò di Sanremo. Due giornate, il 24 e 25 aprile, caratterizzate da condizioni meteo ideali che hanno reso il percorso di 100 miglia nautiche particolarmente tecnico e selettivo.

Il tracciato, con passaggio alla boa davanti a Saint-Raphaël, ha messo alla prova gli equipaggi con due lunghe boline e un vento variabile: inizialmente da ponente, ha poi ruotato da levante arrivando fino a 20 nodi, rendendo la regata intensa e combattuta fino alle ultime miglia. A conquistare il primo posto overall e la vittoria nella classe ORC A è stato lo Swan 45 Miss K Checkmate di Marco Babando, che ha preceduto di pochi minuti la gemella Change Transparent di Alberto Franchella. Terzo gradino del podio per Warpath di Alessio Arru. Nella classe ORC B si è imposta Ophelie di Lorenzo Novaro.

La manifestazione si è conclusa sabato sera con premiazione e cena musicale al Roof Garden del Casinò, suggellando una prima edizione riuscita sia dal punto di vista sportivo che organizzativo. “Una bellissima prima edizione a cui si spera di aggiungere altre annate a venire”, sottolineano gli organizzatori. Lo Yacht Club Sanremo ha voluto ringraziare per il supporto la Sanremo e il Casinò, elementi fondamentali per la riuscita dell’evento.

L’attenzione ora si sposta già al prossimo appuntamento: il 9 e 10 maggio si tornerà in acqua per il 20° Trofeo Gianni Cozzi, due giornate di prove accompagnate da una grande festa sabato sera presso l’Hotel Riviera dei Fiori.