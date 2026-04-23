Hobo by Twinset: il grande classico nella visione di Twinset

Le borse non sono tutte uguali, così come non sono tutte uguali le donne che le indossano e le scelgono come compagne. Vogliamo sceglierne una che sia davvero un'interpretazione di chi desideriamo rappresentare, che ci aiuti a completare il messaggio che vogliamo trasmettere al mondo e che sia - perché no - anche pratica. L'ultima collezione di borse hobo di Twinset cerca di rispondere a tutte queste esigenze, facendolo però - come sempre - senza scendere a compromessi. Siamo, infatti, davanti a borse che riprendono i canoni e lo stile della moda italiana e che, al tempo stesso, propongono novità molto importanti. Il risultato è una collezione che lascia a bocca aperta anche chi non si era magari mai avvicinata a Twinset.

Minimal? Il compromesso vincente

Twinset non fa certamente rima con eccesso. L'eleganza che contraddistingue da sempre il brand è fatta di attenzione per il dettaglio e per la completa assenza di elementi superflui. Questo si riflette anche nell'ultima collezione dedicata alle borse hobo - borse che negli anni hanno conquistato un posto di assoluta rilevanza nell'immaginario della moda femminile.

Non è il caso delle borse hobo firmate Twinset. Abbiamo infatti accesso a una nuova proposta che sfrutta tessuti e materiali come rafia e crochet per offrire uno stile leggero, più adatto all'estate, ma comunque elegante a sufficienza per vivere queste borse anche in città e in contesti più formali.

Non sono però le uniche proposte: Twinset gioca anche con jacquard floreali impreziositi di charms, oppure ancora con borchie e materiali più decisi, per chi desidera un look più urban ma senza rinunciare alla forte connotazione distintiva.

Sono poi presenti anche le proposte in pelle e in suede - dalle linee più essenziali, in colorazioni naturali e in generale poco avvezze al compromesso, anche se partite da idee semplici ma eseguite alla perfezione dagli stilisti e dai maestri che lavorano per Twinset.

Una scelta incredibile

A colpire è anche la ricca scelta: troverai in collezione più di 50 capi e sarà difficile accontentarsi di uno solo. Diversi modelli, diversi tessuti, diverse interpretazioni: tutto pensato per interpretare al meglio le diverse personalità, i diversi umori, tutte le diverse necessità che dobbiamo e vogliamo esprimere grazie ai nostri accessori.

Goditi la collezione di borse Hobo Twinset direttamente dal sito del brand, dove potrai acquistare direttamente, oppure recati nella boutique Twinset più vicina a te. Lasciati conquistare da una scelta che rimane - almeno per noi - quella da cui partire per i nostri prossimi acquisti.











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