CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 12 aprile 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo, al cinema Centrale di Imperia, al Politeama di Diano Marina e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- SUPER MARIO GALAXY - IL FILM – ore 17.00 - 19.15 - 21.15 – di Michael Jelenic, Aaron Horvath – Animazione/Avventura/Commedia – “Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad, in compagnia del loro nuovo amico Yoshi, un dinosauro verde, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia: Bowser Jr, il figlio di Bowser...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- THE DRAMA - UN SEGRETO È PER SEMPRE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Kristoffer Borgli - con Robert Pattinson, Zendaya, Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Gates - Commedia – “Emma e Charlie si incontrano in un bar, lui cerca un approccio ma non si accorge che lei è sorda da un orecchio, e dall'altro sta ascoltando musica. Così, una volta attirata l'attenzione della ragazza, deve ripetere il discorso che si era preparato, e la loro storia comincia con quel ‘ricomincio da capo’. La coppia arriva alla vigilia del matrimonio, ma appena prima del grande evento ha l'infelice idea di partecipare, insieme ad una coppia di amici, a un gioco assai pericoloso: raccontarsi l'un l'altro la cosa peggiore che abbiano mai fatto nella loro vita fino a quel momento. Ed Emma rivela qualcosa che attirerà su di lei la diffidenza tanto della coppia di amici, quanto soprattutto di Charlie, che inizierà a chiedersi se davvero sia opportuno legarsi per tutta la vita a quella giovane donna...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI 2 – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin - con Samara Weaving, Shawn Hatosy, Kevin Durand, Elijah Wood, Sarah Michelle Gellar - Horror – “Poco dopo essere sopravvissuta ad un attacco senza esclusione di colpi da parte della famiglia Le Domas, Grace (Samara Weaving) scopre di aver raggiunto il livello successivo di questo gioco da incubo, questa volta con al suo fianco la sorella Faith (Kathryn Newton) con cui non aveva più rapporti. Grace ha una sola possibilità per sopravvivere, per salvare la vita della sorella e rivendicare il Posto D'Onore del Consiglio che controlla il mondo. Quattro famiglie rivali le stanno dando la caccia per il trono, e chi vincerà governerà su tutto...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- UN ANNO DI SCUOLA – ore 15.30 - 17.30 – di Laura Samani - con Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi, Samuel Volturno, Magnus Krepper - Drammatico – “Anno scolastico 2007-2008. Fredrika, studentessa svedese, si trasferisce a Trieste a seguito del padre, assunto da un'azienda locale con l'incarico di provvedere ad una serie di licenziamenti. Si iscrive ad un ITIS frequentato interamente da maschi, e la sua presenza non può che funzionare da reagente, e forse anche da detonatore. In particolare Fredrika, immediatamente ribattezzata Fred dal ‘boys club’ locale, lega con tre compagni di classe: l'arrogante Pasini, l'irredentista Mitis e l'alternativo Antero, verso cui la ragazza prova immediata attrazione. Le giornate, e le occasionali notti, del trio attraversano una Trieste che allarga i confini ed esplora la sua mutevole identità, si consumano in scherzi, grandi bevute e avventure estemporanee, con la gioia e il turbamento della reciproca scoperta, finché le dinamiche del gruppo maschile cominceranno a risentire del (bellissimo) corpo estraneo che si è incuneato fra loro...”

Voto della critica: ***

- CENA DI CLASSE – ore 19.15 - 21.15 - di Francesco Mandelli - con Beatrice Arnera, Luigi Luciano, Antonino Bruschetta, Giovanni Esposito, Roberto Lipari - Commedia – “Il film racconta la generazione dei Millennials attraverso una notte fuori controllo. Diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un amico: da lì, una cena carica di nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a fare i conti con il passato, con le proprie scelte e con ciò che sono diventati...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LO STRANIERO – ore 16.15 - 18.45 – di François Ozon - con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant, Swann Arlaud - Drammatico – “Algeri, 1938. Meursault, un impiegato trentenne, riceve la notizia della morte della madre e prende un paio di giorni di congedo dal lavoro. Dopo aver partecipato al funerale senza manifestare emozione alcuna, va al mare, dove incontra un'amica, la dattilografa Marie, con la quale inizia una relazione. Durante un pranzo sulla spiaggia, organizzato dal vicino di casa Raymond Sintès, in un giorno di solleone, i due uomini si confrontano con i ragazzi arabi che li hanno seguiti, in lite con Sintès. Poco più tardi, allontanatosi dal gruppo con una pistola in tasca, Meursault sparerà cinque colpi...”

Voto della critica: ***

- L’ULTIMA MISSIONE - PROJECT HAIL MARY – ore 21.15 – di Phil Lord, Christopher Miller - con Ryan Gosling, Milana Vayntrub, Sandra Hüller, Ken Leung, James Ortiz - Fantascienza – “Risvegliatosi dopo un lungo coma farmacologico su una astronave, superato lo shock, un uomo inizia a ricordare chi è e come è finito lì. Si chiama Ryland Grace ed è un insegnante di scienze in una scuola media, ma in passato era un ricercatore universitario di biologia, con teorie controcorrente che l'hanno ostracizzato, tanto da portarlo a lasciare l'accademia. Ora il Sole sta rapidamente perdendo energia, a causa di microscopici alieni detti astrofagi, e le sue teorie su forme di vita alternative ottengono l'attenzione di Eva Stratt. A capo di una unità di crisi internazionale, che cerca di scongiurare una prossima glaciazione, Eva recluta Ryland e gli dà l'occasione di studiare gli astrofagi. Quindi gli affida il ruolo di astronauta scientifico in una missione diretta verso l'unica stella vicina che gli alieni, misteriosamente, non stanno prosciugando. Ryland sarà il solo sopravvissuto dell'equipaggio, ma arrivato a destinazione troverà un ‘collega’: un extraterrestre giunto in cerca della soluzione al medesimo problema...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- ...CHE DIO PERDONA A TUTTI – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Pif - con Pif, Giusy Buscemi, Francesco Scianna, Carlos Hipólito, Maurizio Marchetti - Commedia – “Arturo è un agente immobiliare di successo che tiene una rubrica social sul suo amore sviscerato per i dolci tipici della sua Sicilia. Col tempo si è convinto che la storia dell'esistenza di Dio sia ‘una gran minchiata’, da quarant'anni non mette piede in una chiesa e ha eletto il cannolo come unica presenza terrena del divino. Ma incontra Flora Guarneri, erede di una leggendaria pasticceria specializzata in dolci della tradizione sicula, e se ne innamora all'istante, anche grazie alla comune passione per cassate e sciù, e Flora è una fervente cattolica che va a messa tutte le domeniche e partecipa alla processione pasquale nei panni della Madonna. Per un po' Arturo si finge credente, ma il gioco non può durare all'infinito, e l'uomo dovrà decidere se abbracciare o meno la fede per rimanere accanto a Flora. Un vassoio di 35 sciù faciliterà l'apparizione che potrebbe aiutarlo nell'impresa: perché nientemeno che Papa Francesco si paleserà al miscredente per comunicargli la sua idea di fede...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- A CENA CON IL DITTATORE – ore 16.15 - 18.45 - 21.15 – di Manuel Gómez Pereira - con Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia, Oscar Lasarte, Martín Páez – Commedia/Drammatico/Storico – “Madrid, 1939. La Guerra Civile è finita da appena due settimane e il Generale Franco vuole organizzare una cena celebrativa presso il lussuoso Hotel Palace, simbolo della vittoria del nuovo regime. Per la preparazione dell'evento vengono incaricati il giovane tenente Santiago Medina e il maître dell'albergo Genaro Palazon. Manca però il personale; i cuochi migliori infatti sono repubblicani e stanno per essere fucilati. Genaro così ne ottiene il temporaneo rilascio per poter garantire un banchetto impeccabile. Tra loro c'è anche Ángel che può così ricongiungersi alla donna che ama, María, che aspetta un figlio da lui. Quando il cuoco Antón si rifiuta di cucinare per il Generale, viene ucciso senza pietà dal falangista Alonso, uomo violento e senza scrupoli. Al suo posto viene chiamata Juana, un'esperta cuoca che fa parte della CNT (Confederación Nacional del Trabajo). I preparativi sembrano procedere senza intoppi. Ma in realtà la cena sta diventando per i cuochi la grande occasione per mettere in pratica un piano di fuga...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

- ...CHE DIO PERDONA A TUTTI – ore 15.30 – di Pif - con Pif, Giusy Buscemi, Francesco Scianna, Carlos Hipólito, Maurizio Marchetti - Commedia – “Arturo è un agente immobiliare di successo che tiene una rubrica social sul suo amore sviscerato per i dolci tipici della sua Sicilia. Col tempo si è convinto che la storia dell'esistenza di Dio sia ‘una gran minchiata’, da quarant'anni non mette piede in una chiesa e ha eletto il cannolo come unica presenza terrena del divino. Ma incontra Flora Guarneri, erede di una leggendaria pasticceria specializzata in dolci della tradizione sicula, e se ne innamora all'istante, anche grazie alla comune passione per cassate e sciù, e Flora è una fervente cattolica che va a messa tutte le domeniche e partecipa alla processione pasquale nei panni della Madonna. Per un po' Arturo si finge credente, ma il gioco non può durare all'infinito, e l'uomo dovrà decidere se abbracciare o meno la fede per rimanere accanto a Flora. Un vassoio di 35 sciù faciliterà l'apparizione che potrebbe aiutarlo nell'impresa: perché nientemeno che Papa Francesco si paleserà al miscredente per comunicargli la sua idea di fede...”

Voto della critica: ***

- SUPER MARIO GALAXY - IL FILM – ore 18.00 - 20.45 – di Michael Jelenic, Aaron Horvath – Animazione/Avventura/Commedia – “Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad, in compagnia del loro nuovo amico Yoshi, un dinosauro verde, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia: Bowser Jr, il figlio di Bowser...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- SUPER MARIO GALAXY - IL FILM – ore 15.45 – di Michael Jelenic, Aaron Horvath – Animazione/Avventura/Commedia – “Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad, in compagnia del loro nuovo amico Yoshi, un dinosauro verde, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia: Bowser Jr, il figlio di Bowser...”

Voto della critica: ***

- THE DRAMA - UN SEGRETO È PER SEMPRE – ore 18.00 - 20.45 – di Kristoffer Borgli - con Robert Pattinson, Zendaya, Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Gates - Commedia – “Emma e Charlie si incontrano in un bar, lui cerca un approccio ma non si accorge che lei è sorda da un orecchio, e dall'altro sta ascoltando musica. Così, una volta attirata l'attenzione della ragazza, deve ripetere il discorso che si era preparato, e la loro storia comincia con quel ‘ricomincio da capo’. La coppia arriva alla vigilia del matrimonio, ma appena prima del grande evento ha l'infelice idea di partecipare, insieme ad una coppia di amici, a un gioco assai pericoloso: raccontarsi l'un l'altro la cosa peggiore che abbiano mai fatto nella loro vita fino a quel momento. Ed Emma rivela qualcosa che attirerà su di lei la diffidenza tanto della coppia di amici, quanto soprattutto di Charlie, che inizierà a chiedersi se davvero sia opportuno legarsi per tutta la vita a quella giovane donna...”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LO STRANIERO – ore 16.30 – 18.45 - 21.00 – di François Ozon - con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant, Swann Arlaud - Drammatico – “Algeri, 1938. Meursault, un impiegato trentenne, riceve la notizia della morte della madre e prende un paio di giorni di congedo dal lavoro. Dopo aver partecipato al funerale senza manifestare emozione alcuna, va al mare, dove incontra un'amica, la dattilografa Marie, con la quale inizia una relazione. Durante un pranzo sulla spiaggia, organizzato dal vicino di casa Raymond Sintès, in un giorno di solleone, i due uomini si confrontano con i ragazzi arabi che li hanno seguiti, in lite con Sintès. Poco più tardi, allontanatosi dal gruppo con una pistola in tasca, Meursault sparerà cinque colpi...”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- SUPER MARIO GALAXY - IL FILM – ore 16.30 – 18.30 - 21.00 – di Michael Jelenic, Aaron Horvath – Animazione/Avventura/Commedia – “Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad, in compagnia del loro nuovo amico Yoshi, un dinosauro verde, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia: Bowser Jr, il figlio di Bowser...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- ...CHE DIO PERDONA A TUTTI – ore 16.30 – 18.30 – di Pif - con Pif, Giusy Buscemi, Francesco Scianna, Carlos Hipólito, Maurizio Marchetti - Commedia – “Arturo è un agente immobiliare di successo che tiene una rubrica social sul suo amore sviscerato per i dolci tipici della sua Sicilia. Col tempo si è convinto che la storia dell'esistenza di Dio sia ‘una gran minchiata’, da quarant'anni non mette piede in una chiesa e ha eletto il cannolo come unica presenza terrena del divino. Ma incontra Flora Guarneri, erede di una leggendaria pasticceria specializzata in dolci della tradizione sicula, e se ne innamora all'istante, anche grazie alla comune passione per cassate e sciù, e Flora è una fervente cattolica che va a messa tutte le domeniche e partecipa alla processione pasquale nei panni della Madonna. Per un po' Arturo si finge credente, ma il gioco non può durare all'infinito, e l'uomo dovrà decidere se abbracciare o meno la fede per rimanere accanto a Flora. Un vassoio di 35 sciù faciliterà l'apparizione che potrebbe aiutarlo nell'impresa: perché nientemeno che Papa Francesco si paleserà al miscredente per comunicargli la sua idea di fede...”

Voto della critica: ***

- THE DRAMA - UN SEGRETO È PER SEMPRE – ore 21.00 – di Kristoffer Borgli - con Robert Pattinson, Zendaya, Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Gates - Commedia – “Emma e Charlie si incontrano in un bar, lui cerca un approccio ma non si accorge che lei è sorda da un orecchio, e dall'altro sta ascoltando musica. Così, una volta attirata l'attenzione della ragazza, deve ripetere il discorso che si era preparato, e la loro storia comincia con quel ‘ricomincio da capo’. La coppia arriva alla vigilia del matrimonio, ma appena prima del grande evento ha l'infelice idea di partecipare, insieme ad una coppia di amici, a un gioco assai pericoloso: raccontarsi l'un l'altro la cosa peggiore che abbiano mai fatto nella loro vita fino a quel momento. Ed Emma rivela qualcosa che attirerà su di lei la diffidenza tanto della coppia di amici, quanto soprattutto di Charlie, che inizierà a chiedersi se davvero sia opportuno legarsi per tutta la vita a quella giovane donna...”

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it